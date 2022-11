Ein Pionier der Landwirtschaft mit Faible für moderne Technik

Von: Friedbert Holz

Teilen

Sie feierten den 80. Geburtstag von Hans Markus Wellers (5. v. l.): Jan Sigl (Enkel), Vroni Renner (Partnerin des Sohnes), Hans Wellers (Sohn), Hanni Wellers (Ehefrau des Jubilars), Elisabeth Sigl (Tochter), Fabi Sigl (Enkel), Linda Sigl (Enkelin), Anita Prieller (Tochter), Michael Kometer (Partner der Tochter) mit Samuel und Leonie , Larissa Prieller (Enkelin) und Dominik Prieller (Enkel). Nicht auf dem Bild: Marina Prieller (Enkelin). © Friedbert Holz

Hans Markus Wellers hat viel geschaffen in seinem Leben. Jetzt durfte er, immer noch fit, seinen 80. Geburtstag feiern.

Niederneuching – Hans Markus Wellers ist nicht nur seit rund 50 Jahren aktives Mitglied im CSU-Ortsverband, den er mit gegründet hat. Sein Rat wird auch bei der Senioren Union Erding und der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft geschätzt. Weil er rechtzeitig den Trend zur digitalen Welt erkannt hat und sie selbst rege nutzt, gilt er zum Beispiel als Digitalberater der heimischen CSU, hat sogar für die örtliche Pfarrei den Internet-Auftritt gestaltet. Schließlich saß er acht Jahre lang im Gemeinderat und war zehn Jahre lang Vorstandsmitglied im Maschinenring Erding.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Geboren wurde der rüstige Senior in Niederneuching als einziges Kind seiner Eltern, die dort einen Hof betrieben. Nach der Grundschule besuchte er das Progymnasium Kloster Schäftlarn, legte später das Abitur am Gymnasium in Tegernsee ab. Nach dem Wehrdienst studierte er auf der Landwirtschaftsschule in Weihenstephan, übernahm 1970 den elterlichen Hof. Schon zwei Jahre zuvor hatte er seine Frau Hanni „bei der Hochzeit von Nachbarn“ kennen gelernt. Sie hatte den Beruf der Hauswirtschafterin erlernt, arbeitete später aber auch in einem Steuerbüro.

1970 heiratete das Paar und bekam drei Kinder: die Töchter Elisabeth und Anita, die heute mit ihren Familien in Oberneuching leben, sowie Sohn Hans, der auf dem elterlichen Areal wohnt und dort zwei Betriebe führt – als Kraftfahrzeugtechniker und Gutachter sowie eine Firma, die auf verschiedene Art umweltfreundliche Bioenergie herstellt.

Das rege Engagement hat der Sohn vermutlich von seinem Vater geerbt, denn auch er war immer kreativ und fleißig. So schuf er mit seiner Landwirtschaft einen Betrieb, der sich durch viel Pionierarbeit auszeichnete: Er hatte bereits vor Jahrzehnten die Ölheizung in seinem Stall durch einen Glasröhrchen-Wärmetauscher ersetzt, ließ Getreide durch Silieren trocknen und habe als erster Praxisbetrieb in Deutschland Großheuballen eingesetzt. Auch Traktoren und andere Landmaschinen verbesserte er oder baute sie für seine Einsatzzwecke um. Da wundert es nicht, dass er auch 20 Jahre lang als freier Mitarbeiter bei einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift arbeitete. „Ich informierte mich darüber, wie Autotests ablaufen und setzte dann für Schlepper ähnliche erste Praxistests um, auch einen Computerbereich baute ich dort mit auf“, berichtet Wellers.

Dieser Technik gegenüber ist er auch heute noch aufgeschlossen, bewegt sich aktiv in sozialen Medien, hilft anderen Organisationen bei digitalen Problemen. Darunter fällt auch, als großes Hobby, sein ganz spezielles Fachgebiet – die Technik eines Mercedes-SL-Sportwagen-Typs. Wellers besitzt nicht nur seit 2000 selbst einen solchen Roadster, er hat dafür sogar eine eigene Homepage entwickelt, samt umfangreichem Technik-Lexikon. Und er lädt als Mitglied des entsprechenden Deutschland-Clubs ab und an zum Schrauber-Treffen für dieses Modell ein.

Neben all diesen Interessen ist er aber auch Familienmensch geblieben, freut sich, wenn ihn die Kinder und mittlerweile sechs Enkel mit ihren Freunden besuchen. Die hatten als Überraschung für den Jubilar das hauseigene „Weiherstüberl“ der Familie aufwendig dekoriert, wo sie bei einem Schmankerl-Buffet der Erdinger Bäuerinnen seinen Ehrentag ausklingen ließen.

fez