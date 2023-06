Höhepunkt mit Helikoptern: Über 100 Vereine feiern mit den Oberneuchinger Burschen

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Auf dem Weg zum Festgottesdienst befindet sich hier der Burschenverein Oberneuching. Die Gastgeber und deren Festdamen führten den langen Festzug mit über 100 Vereinen an. © Markus Ostermaier

Mit dem Festzug und der Fahnenweihe am vergangenen Sonntag feierten die Oberneuchinger Burschen den Höhepunkt ihres Gründungsfests. Der Anklang war groß.

Oberneuching – Aufregende Tage liegen hinter dem Burschenverein Oberneuching (BVO). Fünf Jahre nach dem Startschuss der Gründungsfest-Planungen endeten die Feierlichkeiten nun mit einem sehr gut besuchten Festsonntag. Dass zwei Gast-Burschenvereine sogar mit dem Helikopter anreisten, passte zum Motto des BVO: „Am Rande des Wahnsinns.“

Wie berichtet, wollten die Neuchinger Burschen ursprünglich bereits 2021 ihren 35. Geburtstag feiern. Die damalige Pandemie-Situation verhinderte dies, deswegen wurde es 2023 einfach ein „35 + 2 Jahre Jubiläum“. Das lange Warten hat sich allerdings gelohnt. Der Verein wurde an den fünf Veranstaltungstagen nicht nur mit traumhaftem Wetter, sondern auch mit unzähligen Gästen belohnt. Der große Anklang zeigte sich ein weiteres Mal am Festsonntag.

Festzug und Fahnenweihe bei den Oberneuchinger Burschen: Anreise mit Hubschraubern

Über 100 Vereine waren der Einladung des BVO gefolgt, am Festzug teilzunehmen. Ein eher ungewöhnliches Transportmittel wählten die Burschenvereine Jakobneuharting und Poing-Angelbrechting aus dem Landkreis Ebersberg: einzelne Mitglieder beider Vereine kamen nämlich mit einem Hubschrauber angeflogen und landeten direkt neben dem Festplatz. Wie die Burschen aus Poing auf Nachfrage berichteten, haben sie die Einladung des BVO sehr wörtlich genommen. Denn dort hieß es, dass die Anreise nicht nur mit Bussen möglich ist, sondern auch ein Landeplatz für einen Helikopter zur Verfügung steht.

Ein weiteres Luftfahrzeug konnten die Gäste am Festsonntag aus unmittelbarer Nähe sehen. Die Burschengemeinschaft Pastetten hatte einen schwarzen Helikopter auf ihren Anhänger gepackt und fuhr damit ins Festzelt. Einen ebenfalls besonderen Transportservice auf dem Weg zum Gottesdienst erhielten Landrat Martin Bayerstorfer und Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl: sie durften auf einem Eicher-Oldtimer Platz nehmen.

Gestaltet wurde der Festgottesdienst am Oberneuchinger Kirchplatz von einem alten Bekannten: Landjugendpfarrer Thomas Belitzer, der bis vor wenigen Monaten Teil des Pfarrverbandes St. Anna im Moosrain war. Seine besondere und persönliche Verbindung zum BVO erklärte Josef Widl im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Der Vorsitzende der Oberneuchinger Burschen berichtete, dass sich Belitzer am Vorabend spontan bei der Junggesellenversteigerung zur Wahl stellte – für einen Drink an der Bar. Letztendlich waren es die Gastgeber selbst, die Belitzer für 3700 Euro steigerten. Dieser Betrag soll an das Sophienhospiz und die St. Nikolaus-Schule Erding gespendet werden, so Widl.

Bei der Fahnenweihe am Festsonntag erhielt die Oberneuchinger Vereinsfahne zwei neue Bänder. Gestiftet wurden sie von den Festdamen und dem Brautpaar Sabine und Hans Schindlbeck, einem Altburschen. © Markus Ostermaier

Belitzer thematisierte in seiner Predigt, dass der Verein „immer am Rand des Wahnsinns entlang schleift“. Den Wahnsinn hätten jedoch nicht die Neuchinger erfunden, sondern Gott, sagte der Pfarrer mit Blick auf die Bibel. „Er war so wahnsinnig, dass er sich uns ausgesucht hat. Von dem her habt ihr für euch ein gutes Motto ausgewählt.“ Belitzer bezeichnete den BVO als „tolle Gemeinschaft“. „Ihr seid zwar unterschiedliche Charaktere, aber helft zusammen, seid füreinander da und habt die letzten Tage tolles auf die Beine gestellt“, betonte er. „Bleibt eurem Motto treu.“

Im Anschluss segnete der Pfarrer zwei neue Fahnenbänder, die von den Festdamen sowie einem Altburschen gestiftet wurden. Hans Schindlbeck war lange Schriftführer des Vereins und schied 2022 durch die Heirat mit seiner Sabine aus. Ein Grußwort am Ende des Festgottesdienstes gab es auch von Otto Hainz, der den BVO am 29. Mai 1986 mit zwölf weiteren jungen Männern gründete. Sein Fazit zum heutigen Burschenverein: „Es ist etwas Gutes dabei herausgekommen.“

Fünf Tage Gründungsfest des Burschenverein Oberneuching: „Anstrengend, aber sehr cool“

Der Verein habe sich über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt und viel bewegt. Beispielsweise wurde vor 20 Jahren auch mal eine Kapelle gebaut. „Es freut mich, dass das, was wir angefangen haben, immer wieder weitergegeben wurde. Die letzten Tage waren super“, lobte Hainz die Feierlichkeiten. Der Vereinsvorsitzende Josef Widl, der seit 2022 im Amt ist, dankte dem 14-köpfigen Festausschuss unter Leitung von Hannes Lanzl, Bürgermeister und Burschen-Mitglied Thomas Bartl für die Schirmherrschaft sowie allen Beteiligten, Helfern und Altburschen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung zog Widl ein positives Fazit zu den vergangenen Tagen. Nicht nur der Auftritt der Spider Murphy Gang mit 2000 Gästen habe für super Stimmung gesorgt. Über 450 Traktoren, beispielsweise sogar aus Tirol oder Hamburg, kamen zum großen Eichertreffen. Viel zu lachen gab es außerdem bei der Junggesellen-Versteigerung.

„Es war zwar anstrengend, aber auch eine sehr coole Zeit“, lautet Widls Resümee zum Gründungsfest. „Wir haben alle super zusammengeholfen und sind jetzt sehr zufrieden.“