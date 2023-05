Hubertus Oberneuching: Mit 0,04 Teilerpunkten Abstand zum Sieg

Teilen

Scharf geschossen haben (sitzend, v. l.) Matthias Mair, Theresa Mair, Martin Bartl, (stehend, v. l.) Stefan Kressirer, Andreas Matzinger, in Vertretung Albert Schlaffer, Thomas Quixtner, Miriam Matzinger und Josef Widl. Schützenmeister Martin Kroh gratulierte. © . Hubertusschützen

Der Schützenverein Hubertus Oberneuching ehrt seine besten Schützen. Ein denkbar knappes Ergebnis gab es beim Gedächtnispokalschießen.

Oberneuching – Zum Ende der ersten regulären Saison nach Corona trafen sich die Oberneuchinger Hubertusschützen beim Neuwirt, um die besten Schützen zu ehren. Schützenmeister Martin Kroh berichtet von einer geselligen Veranstaltung.

Zum dritten Mal in Folge gewannen die Geschwister Theresa und Matthias Mair die Er-und-Sie-Scheibe mit einem 20,0 Teiler und 95 Ringen, teilt Kroh mit. Zu einem denkbar knappen Ergebnis sei es beim Gedächtnispokalschießen gekommen. Andreas Matzinger erzielte mit der Luftpistole einen 13,96 Teiler. Schützenmeister Martin Kroh gelang mit dem Luftgewehr ein 14,0 Teiler. Mit nur 0,04 Teilerpunkten Vorsprung gewann Matzinger schließlich den Gedächtnispokal, Kroh musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dritter wurde Josef Widl mit einem 17,1 Teiler.

Ebenfalls spannend sei es beim Vereinswanderpokalschießen geworden, berichtet der Schützenmeister. Miriam Matzinger sicherte sich den Pokal mit einem 26,3 Teiler, dicht gefolgt von Josef Widl, der sich mit einem 26,4 Teiler knapp geschlagen geben musste. Dritter wurde Martin Bartl mit einem 33,1 Teiler.

Diese Saison konnte wieder eine reguläre Vereinsmeisterschaft ausgeschossen werden, bei der die zehn besten Serien gewertet werden. Vereinsmeister wurde Stefan Kressirer mit 973 Ringen und verwies Theresa Mair (962 Ringe) und Thomas Quixnter (956 Ringe) auf die Plätze.

Neuer Schützenkönig wurde Thomas Quixtner mit einem 28,7 Teiler, der nun ein Jahr die Schützenkette sein Eigen nennen darf. Der Gewinner der Wurstkette war Josef Schlaffer mit einem 45,7 Teiler knapp vor Miriam Matzinger mit einem 46,0 Teiler, die die Brezenkette überreicht bekam.

Schützenmeister Kroh wies in der Versammlung auf die nächsten Termine der Hubertusschützen hin. Diese sind das Burschenfest in Oberneuching am Sonntag, 11. Juni, und das Hoffest beim Neuwirt mit Steckerlfischgrillen am Sonntag, 9. Juli.