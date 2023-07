Hund fällt in Isarkanal - Frauchen springt hinterher: Beide gerettet

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, BRK und Wasserwacht rückten in der Früh an den Isarkanal bei Niederneuching aus.

Feuerwehr und Wasserwacht am frühen Morgen im Einsatz

Sich selbst in Lebensgefahr gebracht hat am frühen Donnerstagmorgen eine Hundehalterin in Niederneuching. Nachdem ihr Hund in den Isarkanal gefallen war, sprang sie hinterher. Am Ende mussten beide gerettet werden.

Niederneuching - Die Frau hatte nach Angaben von Erdings Wasserwachtchef Bernd Janowsky gleich mehrere Schutzengel. Ihre Morgenrunde fand nämlich bereits um 4 Uhr früh statt. Als der Hund ins Wasser gefallen war, sprang die Frau hinterher, bemerkte aber alsbald ihre Notlage. Ihr Glück: Trotz früher Stunde hörte ein Anwohner ihre Hilferufe und setzte einen Notruf ab. „Auf freier Strecke hätte sie niemand wahrgenommen“, ist Janowsky überzeugt.



Die Feuerwehr Niederneuching traf als erste an der Unglücksstelle ein und sichtete Frau und Tier. Mittels eines Feuerwehrschlauchs gelang es, beide ans Ufer zu holen. Im Einsatz waren auch due Feuerwehr Moosinning, die Wasserwacht Erding, der BRK-Rettungsdienst und die Polizei.



Janowsky rät dringend davon ab, Tieren im Kanal hinterherzuspringen: „Ein Hund hält dort länger durch als ein Mensch. Das hätte auch anders ausgehen können“. Leider komme es immer wieder vor, dass sich Menschen auf diese Weise in große Gefahr brächten. Vor allem aber sind es in den Kanal gestürzte Rehe, die die Retter auf Trab halten. Das Problem: Die Kanalwände sind glatt und steil, sodass der Ausstieg für Mensch und Tier teils unmöglich ist. ham