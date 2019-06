Viele Sportler wären froh, wenn sie bei einer deutschen Meisterschaft den vierten Platz erreichen würden. Sandra Coskun nicht.

Niederneuching –„Da war ich echt grantig, denn ich bin eine furchtbar schlechte Verliererin“, erzählt die 20-jährige Niederneuchingerin, die eine außergewöhnliche Sportart ausübt: Bodybuilding.

Geboren ist Sandra Coskun in Erding. Ihr Vater Mehmet stammt aus der Türkei, die Mama Dorothee aus Dortmund. Über ihre Arbeit in München haben sie sich kennengelernt und dann in Niederneuching niedergelassen. „Früher habe ich gemeckert, dass wir da draußen sind, aber jetzt bin ich froh drüber, weil es da schön ruhig ist“, sagt Sandra Coskun. „Und jetzt ist es gar kein Problem mehr, weil ich ja mobil bin.“ In Neuching hat sie die Grundschule besucht, ihre Mittlere Reife hat sie an der Herzog-Tassilo-Realschule in Erding absolviert. Die gelernte Versicherungskauffrau arbeitet jetzt bei der Münchner Ausländerbehörde in der Poccistraße. „Das gefällt mir. Das ist genau das, was ich gesucht habe“, sagt sie. „Und dass ich Deutsch, Englisch und Türkisch spreche, kann ich da gut gebrauchen.“

Ihr Arbeitstag beginnt früh. „Ich fahre von daheim aus immer schon um 5.10 Uhr los“, sagt die 20-Jährige und fügt lachend an: „Ich habe nämlich eine Stauphobie.“ Um 6 Uhr beginnt sie zu arbeiten – bis 15 Uhr. Danach geht es ab ins Training: „Fünfmal wöchentlich zwei Stunden.“

Aber wie kommt ein zierliches Mädchen mit einer Körpergröße von 1,59 Meter und einem Gewicht von 55 Kilo überhaupt zum Bodybuilding? „Daran war damals mein Ex-Freund schuld“, erzählt Coskun. „Der war fünfmal in der Woche beim Training, mir war daheim langweilig, und dann bin ich irgendwann mal mitgegangen.“ Davor war sie als Springreiterin auf dem Reiterhof Laurent und als Kickboxerin aktiv – und auch recht erfolgreich. Ein halbes Jahr später hat sich das Paar zwar getrennt, aber Sandras Liebe zum Bodybuilding blieb erhalten. Immer wieder habe sie danach die Trainer gewechselt, bis sie den richtigen gefunden hatte: Christopher Ziller vom „Gym 26“ in Dachau.

Schon bald ging die Neuchingerin bei Wettbewerben des Deutschen Bodybuilding- und Fitnessverbands (DBFV) an den Start. Hier gibt es mehrere Klassen, wie zum Beispiel Bikini (1-3), Wellness Fitness, Figur (1 und 2) und Physique. Coskun hat sich für die Bikini-Klasse (unter 1,63 m) entschieden, „und da bin ich aufgrund meiner Körpergröße in der Kategorie 1“. Für sie ist wichtig, „dass ich dabei noch ästhetisch aussehe, dass die Figur weiblich bleibt und dass ich im Kleid noch gut ausschaue“.

Was sie gut findet: „Bodybuilding ist ein sehr freundlicher Sport, da gibt es kaum Gezicke, obwohl teilweise 20 Mädels auf engstem Raum sind. Alle helfen sich gegenseitig.“ Natürlich schaue man sich von den Konkurrentinnen was ab. So sind alleine vier Pflichtposen zu absolvieren. „Und jede präsentiert anders, macht die Übergänge anders“. 20 Minuten täglich übe sie das Posen, betont die 20-Jährige.

Natürlich müsse man auch auf die Ernährung achten, wobei sie im Großen und Ganzen eher weniger Probleme habe, ihr Wettkampfgewicht von knapp unter 50 Kilo zu erreichen, „weil mein Stoffwechsel sehr gut ist“. Das müsse an der Familie liegen, die sehr sportlich ist. „Die Mama reitet, der Papa spielt Fußball in einer Münchner Mannschaft, und mein 22-jähriger Bruder Deniz hat vorher in Moosinning gekickt und jetzt in Neuching“, sagt die 20-Jährige und betont, dass ihr die Familie sehr wichtig sei. „Dass mich zum Beispiel meine Eltern auf der Deutschen in Wiesloch überrascht haben, hat mich mega, mega gefreut“, erzählt Sandra Coskun und schwärmt von einem „sehr guten familiären Verhältnis“.

So ist es für sie auch kein Thema, dass sie als Halbtürkin ihren Körper präsentiert – der noch dazu tätowiert ist. „Ich bin Atheistin, meine Eltern auch, da gibt es keine Probleme“, erklärt sie selbstbewusst, schränkt aber ein: „Wenn wir mit der Familie zu Besuch in der Türkei sind, dann kleide ich mich schon entsprechend.“ Ihr Vater stamme aus einem stark muslimisch geprägten Dorf. „Da bedecke ich dann meine Schultern und zeige keinen tiefen Ausschnitt, aber ich trage kein Kopftuch.“ Auch die Tattoos verdecke sie. „Die gefallen meiner Mama eh nicht“, meint sie lachend.

Neben Beruf, Familie und Bodybuilding nimmt sich die 20-Jährige auch noch Zeit für ihren Freund, einen Bodybuilder, der schon „Mr. Universe“ war, ihr Reitpferd – im Springreiten ist sie nach wie vor aktiv und erfolgreich mit mehreren Siegen und Platzierungen bis Klasse L – und für ihre Freundinnen. „Freundschaften muss man pflegen. Gute Freunde akzeptieren das, wenn man mal keine Zeit hat“, stellt die Neuchingerin fest. „Wichtig ist, dass man Freunde um sich hat, die einen weiterbringen und nicht solche, die einen runterziehen.“

Vor allem, wenn dann wieder die Vorbereitungen auf den nächsten Wettkampf laufen. Ende des Jahres ist es voraussichtlich wieder so weit, das heißt, ab Juli wird wieder etwas mehr auf die Ernährung geachtet. Dass die 20-Jährige dabei auf Alkohol verzichten muss, fällt ihr überhaupt nicht schwer: „Den mag ich sowieso nicht.“ Einmal pro Woche bereitet sie sich dann bei ihrem Coach in Dachau vor, den Rest der Woche übt sie in verschiedenen anderen Studios.

Ihre bisherige Wettkampfbilanz kann sich sehen lassen. Unter anderem wurde sie Internationale Fränkische Meisterin, Bayerische Meisterin im Einzel plus Gesamtsiegerin in drei Klassen und Deutsche Junioren-Vizemeisterin. „Auf dieser Ebene kann man aber noch kein Geld damit verdienen, da zahlt man nur drauf“, betont Sandra Coskun. „Allein der Bikini mit Strasssteinen, eine Maßanfertigung, kostet schon rund 500 Euro.“ Dazu kämen Startgebühren mit mehreren 100 Euro, außerdem die Kosten für den Betreuer und das Hotel. So strebt sie jetzt erst einmal den A-Kader an. „Da werden dann schon mal die Fahrtkosten bezahlt.“ Ihr großes Ziel aber ist: „Ich will bei Europa- und Weltmeisterschaften starten und Profi werden.“

Den ersten Schritt kann sie schon im kommenden Jahr tun. „Ich habe die Möglichkeit, 2020 in der Junioren- sowie in der Frauenklasse zu starten“, erzählt sie. „Ich habe durch die deutsche Juniorenmeisterschaft und durch die deutsche Meisterschaft die WM-Quali geschafft.“ Und wenn für Sandra Coskun da ein Stockerl-Platz rausspringen sollte, dann wäre der Ärger um Platz vier bei der deutschen Meisterschaft 2019 sicherlich vergessen.

Auf Instagram ist Bodybuilderin Sandra Coskun unter „sandy_coskun“ zu finden.