Bauer sucht Mann – und findet ihn in Neuching

Von: Markus Ostermaier

Auf den Pferdehof von Johannes Höfinger in Österreich ist Florian Eichner aus Niederneuching (r.) inzwischen ausgewandert. © privat

Bei der TV-Show „Bauer sucht Frau - International“ hat Florian Eichner aus Niederneuching seinen Freund kennen gelernt. Er ist auch schon zu dem Landwirt nach Österreich gezogen.

Niederneuching/Melk – Im Fernsehen die große Liebe finden? Dass das geht, zeigt gerade ein junges Paar, das sogar aus zwei unterschiedlichen Ländern stammt. Pferdebetriebsbesitzer Johannes Höfinger (27) aus Niederösterreich hat bei der deutschen Ausgabe von „Bauer sucht Frau – International“ nach einem Partner gesucht und ihn im Erdinger Land gefunden. Florian Eichner (23) aus Niederneuching war einer der Männer, die den Landwirt kennenlernen wollten. Ein halbes Jahr nach dem Dreh sind die beiden nicht nur ein Paar. Eichner ist sogar schon nach Österreich gezogen.

Geboren ist der 23-Jährige in Erding und aufgewachsen in Niederneuching. Im Winter schloss Eichner sein Mode- und Designmanagement-Studium ab. Seit acht Jahren kellnert er, zuletzt in Erding im Panino oder 2022 auf dem Herbstfest im Weißbräuzelt. Im Haus seiner Familie betrieb er außerdem eine Änderungsschneiderei.

Mit der Landwirtschaft kam der 23-Jährige früh in Kontakt, denn die Eichners besaßen einen Bauernhof mit Kühen. Als er sieben Jahre alt war, gab die Familie den Milchviehbetrieb auf, weil ihn die Kinder nicht weiterführen wollten. Dass Eichner nun wieder auf einem Bauernhof mit Tieren lebt, hat er der Liebe und ein paar Zufällen zu verdanken.

312 Kilometer entfernt, im österreichischen Bezirk Melk, existiert seit Jahrzehnten die Landwirtschaft der Familie Höfinger. Johannes Höfinger ist Lebensmitteltechniker sowie landwirtschaftlicher Facharbeiter und gründete mit 18 Jahren einen Pferdehof. 27 Tiere sind im Einstellbetrieb untergebracht, dazu gibt es eine Schweinemast mit Hofmetzgerei und Gaststube. Der Hof in Niederösterreich zwischen Linz und Wien ist ein Familienbetrieb mit drei Generationen.

Vor sieben Jahren wurde Höfinger von einer Freundin für die österreichische Ausgabe von „Bauer sucht Frau“ angemeldet. Diese wusste damals noch nicht, dass der junge Landwirt gar nicht an Frauen interessiert ist. Erst als er sich geoutet hatte und wieder Single war, nahm Höfinger 2021 die Einladung des Fernsehsenders an. Der heute 27-Jährige war der erste homosexuelle Bauer in der österreichischen Kuppelshow. „Das war schon Wahnsinn, eine ganz fremde Welt und hat echt viel ausgelöst“, erinnert er sich an seine TV-Premiere.

Mehr als 200 Kennenlernbriefe erreichten ihn damals. Letztendlich endeten die Dreharbeiten aber nicht in einer Beziehung. Nach der TV-Ausstrahlung war der junge Landwirt zwar bekannter, was ihm aber nicht wirklich geholfen habe, einen Partner zu finden. Weil das österreichische Format für ihn insgesamt eine gute Erfahrung war, und ihn in Deutschland noch niemand kannte, bewarb sich Höfinger für die hiesige Ausgabe „Bauer sucht Frau – International“.

Heimatbesuch: Das junge Paar hat dieser Tage das Herbstfest in Erding besucht. © Markus Ostermaier

Im Herbst 2022 wurde er von RTL als neuer Kandidat vorgestellt. Eichner war zu der Zeit seit einem Jahr Single und wollte sich nicht zwingend neu verlieben. Mit den Worten: „Da ist so ein netter Pferdewirt. und du brauchst mal an gscheidn Freund“, machte ihn aber seine Tante auf die RTL-Show aufmerksam.

Eichners erster Brief an den Landwirt stieß bei Höfinger direkt auf starkes Interesse. „Flo hat mich eigentlich sofort am meisten interessiert, und er hatte auch die kürzeste Distanz zu mir.“ Weil sich die Dreharbeiten für das Kennenlernen und die spätere Hofwoche im Januar aber mit dem Abschluss seiner Bachelorarbeit überschnitten, wollte Eichner sogar schon absagen. Eine Nachricht von Höfinger, die durch die Produktion übermittelt wurde, stimmte ihn aber um.

„Es war, als würden wir uns schon ewig kennen“, erinnert sich Eichner an das erste Aufeinandertreffen der beiden. Höfinger stimmt ihm zu und ergänzt, dass ihm sofort das Outfit des Bayern gefallen habe: „Seine Lederhose war ein Pluspunkt für ihn.“ Mit zwei weiteren Kandidaten wurde Eichner zur Hofwoche eingeladen, wo die Gäste das Leben des Landwirts kennenlernen. „Der Hof hat mir sofort gefallen“, berichtet der Niederneuchinger. Da er auch an den Folgetagen Höfingers Favorit blieb, waren die beiden Männer schon bald nur noch zu zweit.

Für Eichner war das Mitwirken an einer Fernsehshow eine Premiere. „Am Anfang war es ungewohnt, aber ab dem dritten oder vierten Tag vergisst man die Kamera“, erzählt er. Beide loben das Kamerateam von RTL, das die Männer nie bedrängt und ihnen auch Privatsphäre gelassen habe.

Über die Tage lernten sich Höfinger und Eichner besser kennen, der erste Kuss im TV erfolgte im Whirlpool. Beide waren sich am Ende der Hofwoche schnell einig, dass sie sich wiedersehen wollen, und verbrachten ein Wochenende beim Ski-Weltcup in Schladming. Kurze Zeit später war Höfinger zu Besuch in Neuching. Drei Stunden Autofahrt trennen sie.

Erst nach der Ausstrahlung von „Bauer sucht Frau“ im Mai konnten sie offiziell bekannt geben, dass sie ein Paar sind. Dazu hat Eichner den Schritt gewagt und ist zu seinem Freund auf den Hof gezogen. „Ich wollte nach dem Studium eh mal im Ausland arbeiten. Nun ist aus Italien halt Österreich geworden“, erzählt er lachend.

„Für ihn war das schon ein großer Schritt“, sagt Höfinger anerkennend. „Er hat alles aufgegeben. Das ist ein schöner Liebesbeweis.“ Seine Familie und Freunde zu verlassen, ist Eichner nicht leicht gefallen. Ein- bis zweimal im Monat ist er aber zu Besuch in Neuching. Beruflich arbeitet er in Wien als Abteilungsleiter für Cocktailkleider bei Peek & Cloppenburg. Immer wieder hilft er seinem Freund zudem auf dem Pferdehof. Beide bereuen die Teilnahme an der TV-Show ganz und gar nicht, denn: „Ohne das hätten wir uns wohl nie kennengelernt.“