Alterssimulator, Kino-Café, Wanderung

Von: Veronika Macht

Um Senioren als Verkehrsteilnehmer ging es beim Neuchinger Seniorentag 2019. Heuer steht dieser Tag unter dem Motto „Alt und Jung gesellt sich gern“. © Daniela Oldach

Jahresprogramm des Arbeitskreises Senioren & Soziales Neuching umfasst Ausflüge, Spieletage und mehr

Neuching – Der Arbeitskreis Senioren & Soziales Neuching hat auch heuer wieder ein umfangreiches Jahresprogramm zusammengestellt. Fast jeden Monat ist etwas geboten. Höhepunkt ist der 10. Neuchinger Seniorentag im März, der sich dieses Mal mit dem Austausch zwischen den Generationen befasst.

Los geht das Jahresprogramm, das im aktuellen Amtsblatt veröffentlicht ist, am Donnerstag, 26. Januar, mit einem Spielenachmittag im Schützenheim in Niederneuching. Von 14 bis 17 Uhr werden traditionelle Brett- und Kartenspiele für Jung und Alt gespielt, auch für die Verpflegung ist gesorgt.

Zum Ü50-Faschingstanz mit Kurbi Leneis lädt der Arbeitskreis am Sonntag, 19. Februar, alle Tanz- und Musikbegeisterten zum Alten Wirt in Oberneuching ein. „Wir freuen uns auch, wenn Sie nur zum Ratschen und Zuschauen vorbeikommen, im Kostüm oder nicht“, schreiben die Verantwortlichen in der Einladung. Der Eintritt beträgt fünf Euro, das Kuchenbuffet ist frei.

Ein Höhepunkt im Jahreskalender ist der inzwischen 10. Neuchinger Seniorentag am Sonntag, 19. März, ab 13.30 Uhr beim Neuwirt in Oberneuching unter dem Motto „Alt und Jung gesellt sich gern“. Wie kann ein Austausch zwischen den Generationen gelingen? Mit dieser Frage befasst sich Fachfrau Carina Dollberger vom Katholischen Bildungswerk Erding. Für Unterhaltung sorgen die Showtanzgruppen von Susann Mair, und mit dem Alterssimulator können die jüngeren Besucher ausprobieren, wie sich Altwerden anfühlt.

Ins Kino-Café mit Überraschungsfilm bei Kaffee und Kuchen wird am Donnerstag, 27. April, bei freiem Eintritt eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr beim Alten Wirt.

Der erste Ausflug des Jahres geht am Dienstag, 16. Mai, nach Schrobenhausen. Stadtführung, Spargelessen und die Besichtigung eines Spargelhofs stehen auf dem Programm. Gegen 17.30 Uhr sind die Ausflügler wieder daheim. Die Fahrt kostet 28 Euro inklusive Führungen. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Mai erwünscht.

„Lukas Straßenkind“ heißt das Stück, das im Theaterzelt in Riedering aufgeführt wird, wohin die Teilnehmer am Freitag, 16. Juni, fahren. Eine Anmeldung dafür ist unbedingt bis zum 1. Juni nötig. Die Kosten betragen 60 Euro inklusive Busfahrt und Eintritt. Vorher besteht die Möglichkeit, beim Gockerlwirt einzukehren.

In Erinnerung an Uschi Staudte findet am Mittwoch, 19. Juli, eine Wanderung nach Maria Rast statt. Die Ausflügler wandern rund drei Kilometer am Fuße des Karwendels vor atemberaubendem Panorama auf den Buckelwiesen zur Kapelle Maria Rast. Wer mag, kann weiter gehen zum Tennsee oder zur Goas-Alm. Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung und Stöcke sind empfohlen. Die Kosten betragen 25 Euro, Anmeldung bis 14. Juli.

Im August macht der Arbeitskreis Senioren & Soziales Pause, bevor am Donnerstag, 14. September, ein Ausflug nach Eichstätt geplant ist. Neben einer Stadtführung und dem Besuch der Residenz bleibt auch Zeit für eine Einkehr oder eigene Entdeckungen. Die Kosten betragen 28. Euro, Anmeldung bis 8. September.

Gemeinsam gespielt wird wieder am Donnerstag, 19. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Schützenheim Niederneuching. Und am Sonntag, 3. Dezember, lädt der Arbeitskreis gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat zum besinnlichen Seniorennachmittag im Advent ein. Beginn ist um 14 Uhr beim Alten Wirt in Oberneuching. Darüber hinaus gibt es jeden Montag von 14 bis 15 Uhr „Fit im Sitzen für Jung und Alt“ mit Edi Chalupny im Pfarrsaal in Oberneuching – man kann einfach vorbeikommen. vam

Anmeldung & Infos

Anmeldungen sind im Rathaus unter Tel. (0 81 23) 93 26 67 möglich. Die Busse für Tagesausflüge fahren jeweils an der Bushaltestelle Ortsmitte in Ober- und Niederneuching sowie in Lüß ab. Zu allen Veranstaltungen kann nach Bedarf ein Fahrdienst angefragt werden. Veranstaltungen beim Alten Wirt und beim Neuwirt sowie der Ausflug ins Theaterzelt sind barrierefrei.