Florian Fink präsentiert Kabarett-Programm: Heimspiel für den „Naschbrettbauch“

Maibaumstüberl Niederneuching

Von Bernd Heinzinger schließen

Heimspiel für Florian Fink: Der Kabarettist hat sein Programm „Naschbrettbauch“ in Niederneuchings Maibaumstüberl präsentiert.

Niederneuching – Premiere für Florian Fink: Zum ersten Mal präsentierte der Niederneuchinger Kabarettist und Witzeerzähler sein abendfüllendes Solo-Programm mit dem Titel „Naschbrettbauch“ dem heimischen Publikum – und er durfte sich über ein restlos ausverkauftes Maibaumstüberl freuen.

Ein bisschen nervös zeigte sich der 44-Jährige vor seinem Auftritt: „Es ist doch etwas Besonderes für mich,“ sagte Fink, kurz bevor er auf die Bühne marschierte, und fügte an: „Natürlich freut es mich aber narrisch.“ Ein allererstes Mal hatte er sein Werk bereits im März in Vaterstetten zum Besten gegeben, damals kam es sehr gut bei den Leuten an – und auch in Niederneuching gab es von Anfang an Lacher und Applaus.

Als Einheizer hatte Fink seinen Kollegen Markus Langer, auch bekannt als Sepp Bumsinger, mitgebracht. Der meinte erst einmal lachend: „Ich musste heute auf die Bühne, denn sonst hätte mich der Florian künftig nicht mehr unterstützt.“ Weitere Hilfestellungen brauchte der Niederneuchinger Kabarettist aber nicht.

„Naschbrettbauch“ sei bereits sein zweites Soloprogramm: „Das erste ist drei Jahre alt, aber ich konnte es nie spielen.“ Ja mei, was sei dieses Programm toll gewesen – mit Special Effects, Lichtshow und vielem mehr. „Das jetzige ist auch ganz okay, aber bei weitem nicht so gut“, meinte er lachend: „Ich habe mich erst einmal gefragt, ob es gut genug ist. Aber nachdem meine Frau sagte, dass es für die Niederneuchinger schon reicht, war ich beruhigt.“ Die ersten Brüller hatte Fink schon vor dem eigentlichen Start auf seiner Seite.

+ Die Gags des 44-Jährigen kamen beim Publikum gut an. © Bernd Heinzinger

Das Programm weist ein weites inhaltliches Spektrum auf – vom Leben auf dem Dorf übers Gendern bis hin zur sprachlichen Entwicklung. Im Laufe der letzten Zeit hat Fink seinen „Naschbrettbauch“ immer wieder ergänzt. Auf der Bühne witzelte er über Änderungen von Bedeutungen. Früher sei ein „schmutziges Mädel“ etwas ganz anderes gewesen als heute: „Jetzt kann es sein, dass die einfach nicht mehr duscht“, meinte Fink schmunzelnd. Und ein Warmduscher sei heute im Gegensatz zu früher praktisch ein Statussymbol und ein gemachter Mann – ja mittlerweile bedeute das nicht mehr grundsätzlich Reichtum: „Es ist möglich, dass der wirklich erst gemacht wurde.“

Auch über die Diversität ließ sich der 44-Jährige aus. Nichts sei es mehr mit Bienchen und Blümchen: „Heute gibt’s Bienchen und Bienchen, Blümchen mit Stachel oder Bienchen, die mal ein Blümchen waren.“ Beim Energiesparen hatte er eine starke Idee: „Wenn ich ein E-Auto an der Ladung sehe, dann stecke ich es immer aus. Das verbraucht doch auch Strom.“ Und eine Woche lang sei er mit dem Radl in die Arbeit gefahren: „Das war okay, hat aber halt ganz schön viel Platz im Kofferraum gebraucht.“

Die „Cancel Culture“, also eine Art moderne Form des Prangers, hat es Fink ebenfalls angetan, nachdem er von den geforderten Verboten für den Ballermann-Song „Layla“ gehört hatte: „Vielleicht bin ich jetzt auch einfach gegen etwas.“ Denn andere Songs müssten auch verboten werden. Das knallrote Gummiboot handle von nicht recyclebarem Material, Heintjes „Mama“ müsste Erziehungsperson heißen, und „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ leugne den Klimawandel. Auch Helene Fischers „Atemlos“ will Fink nicht mehr hören, aber aus einem ganz anderen Grund: „Das ist einfach scheiße.“

Mit einem Lacher nach dem anderen setzte sich der Kabarettabend im Niederneuchinger Maibaumstüberl fort. Am Ende blieb bei den Besuchern kein Auge trocken, und Fink durfte sich über eine absolut gelungene Heimpremiere seines Programms „Naschbrettbauch“ freuen.