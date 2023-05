Kinderhaus wird später fertig

Von: Bernd Heinzinger

Das Kinderhaus in Niederneuching wird später fertig © SYBOLBIL/THOMAS PLETTENBERG

Diskussionen, Nachfragen oder mahnende Worte: Daraus besteht meist ein Teil der Bürgerversammlungen. Nicht so in Neuching: Als Gemeindeoberhaupt Thomas Bartl (CSU) die Fragerunde starten wollte, kamen nur zaghafte Wortmeldungen.

Niederneuching – Eine Bürgerin wollte wissen, ob es dabei bleibe, dass man sich für Besuche im Rathaus anmelden muss. Bartl bestätigte dies, die derzeitige Praxis bringe viele Vorteile: „Für die Leute bedeutet es eine Zeitersparnis, und auch die Mitarbeiter haben es einfacher, wenn nicht vier oder fünf Leute gleichzeitig kommen.“ Dass man im Fall der Fälle – etwa bei einer kurzfristigen Passausstellung – unbürokratisch helfe, dass ist laut Bartl selbstverständlich.

Eine weitere Nachfrage betraf die geplante Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Lüßwiesen (wir berichteten), ansonsten schienen die zahlreichen Besucher im Niederneuchinger Feuerwehrhaus zufrieden mit der Arbeit von Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung zu sein.

Zuvor hatte Bartl einige Fakten zur Kommune sowie Ausblicke auf Geplantes präsentiert. Neuching wachse weiter, mittlerweile leben hier 2885 Bürger (Ende 2021: 2823). Bei 28 Geburten gab es 17 Todesfälle. Eine große Steigerung erwartet Bartl bei den kleinen Besuchern der Kindergärten – die Zahl werde von 124 auf 138 in der kommenden Betreuungsperiode anwachsen.

Das neue Kinderhaus sei allerdings im September noch nicht fertig: „Wir gehen derzeit mit einem möglichen Bezug ab dem 1. Januar 2024 aus“, betonte Bartl. Die Einrichtung habe rund acht Millionen Euro gekostet und bleibe damit im Rahmen der Kostenschätzungen.

Bei der Sporthalle allerdings stieg die Summe deutlich nach oben, auf jetzt neun Millionen Euro. Und auch die Fertigstellung steht entgegen dem früheren Zeitplan immer noch aus. Bartl freut sich dennoch: „Bei der Auftaktveranstaltung zu den Synodenfeierlichkeiten hat man bereits das tolle Potenzial gesehen.“ Die endgültige Inbetriebnahme der Halle an sich soll am 1. Juli erfolgen, die Außenanlagen Anfang 2024 fertig sein.

All das kostet viel Geld, daher sei man nicht drumherum gekommen, neue Einnahmequellen zu finden. Durch die Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer (300 auf 400 von Hundert) und Gewerbesteuer (350 auf 370 von Hundert) könne man eine kleine Abfederung erreichen. Denn die Ausgaben würden nicht weniger, so überstieg man etwa bei den Personalkosten die Grenze von zwei Millionen Euro jährlich. Einen großen Anteil machen dabei die Beschäftigten bei den Kitas aus – Geld, das man laut Bartl gerne zahlt.

Eine ähnliche Summe geht jedes Jahr an den Landkreis: „Diese Umlage ist natürlich wichtig, unsere Kinder gehen schließlich auf weiterführende Schulen im Landkreis, und wir brauchen das Krankenhaus“, so Bartl. Es werde für die Kommune trotzdem immer schwieriger, handlungsfähig zu bleiben, und für die kommenden Jahre sei keine Besserung in Sicht.

Wie die Gemeinde sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickelt, darum gehe es bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. „Wir sind uns einig, dass es ein moderates Wachstum geben und die Gemeinde ihren dörflichen Charakter behalten soll.“ Dass man neue Wohnungen brauche, sei allerdings allen klar. Dazu sind derzeit die Bebauungspläne „An der Dorfen“ und „Am Finkenweg“ in der Pipeline.

Die Neuchinger seien sich der Schwere der bevorstehenden Herausforderungen bewusst, freuten sich aber jetzt erst einmal auf die weiteren Feierlichkeiten zur 1250--Jahr-Feier der Synode.