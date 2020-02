Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching hat genügend  Unterschriften gesammelt

Der Kandidatur von Markus Hermansdorfer ums Amt des Bürgermeisters in Neuching steht nichts im Wege. Der 37-Jährige hat die nötigen 60 Unterstützer-Unterschriften beisammen.

Niederneuching – Alle Unterschriften sind beisammen: Jetzt kann die Wählergemeinschaft Gemeinsames Neuching (WGN) eine eigene Liste für die Kommunalwahl stellen.

Hermansdorfer ist erleichtert, dass noch vor Ablauf der Frist am 3. Februar die Voraussetzung für die Kandidatur in trockenen Tüchern ist. „Es war ein gutes Stück Arbeit. Aber wenn man etwas erreichen will, dann muss man was dafür tun.“ So seien Plakate aufgehängt, Werbung in den sozialen Netzwerken gemacht und Flyer verteilt worden, um die Bürger zu informieren. „Es gab gemischte Reaktionen. Einige haben noch gar nicht gewusst, was wir vorhaben, andere waren gar nicht interessiert. Aber ich habe auch Zuspruch bekommen, dass die Leute es gut finden, dass ich es jetzt doch mache“, erzählt er.

Mitte Januar kam der Anruf, dass 63 Menschen unterschrieben hatten

Und doch müsse man die Menschen mobilisieren, ins Rathaus zu gehen und dort zu unterschreiben. In der Behörde gab es deshalb teilweise längere Öffnungszeiten. Mitte Januar kam der Anruf, dass sich 63 Unterstützer eingetragen hätten. „Einige sind sogar mit dem Flyer zur Gemeinde gegangen und haben gesagt, dass sie dafür unterschreiben möchten“, erzählt er.

Jüngst waren Hermansdorfer und seine WGN-Kollegen erneut auf Werbetour – diesmal mit Dankesflyern samt Hinweis auf Infostände und die Kandidatenvorstellung mit Frühschoppen am Sonntag, 16. Februar, um 10 Uhr im Feuerwehrhaus Niederneuching.

