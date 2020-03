ÜWG Neuching fordert: Die Schule muss am Ort bleiben

Die ÜWG Neuching will wieder mindestens drei Mandate erringen. Jetzt hat die Gruppierung ihr Wahlprogramm vorgestellt.

Niederneuching – Mit Markus Sedlmeir und Monika Mair ist die Überparteiliche Wählergemeinschaft Neuching (ÜWG) derzeit im Gemeinderat Neuching vertreten. Ratsmitglied Markus Hermansdorfer hatte im November die ÜWG verlassen (wir berichteten). „Wir wollen aber wieder mindestens drei Gemeinderäte stellen“, sagte Sedlmeir bei der Kandidatenvorstellung der ÜWG im Feuerwehrhaus.

„Wir sind frei von Fraktionszwang und können entscheiden, wie wir wollen“

Eine bunt gemischte junge Kandidatentruppe soll dieses Ziel erreichen. „Wir sind frei von Fraktionszwang und können frei im Gemeinderat entscheiden, wie wir wollen“, sagten Sedlmeir und Mair über die ÜWG, die vor 42 Jahren gegründet wurde.

Für den 41-jährigen Sedlmeir, der auf Platz eins der Liste steht, ist die Arbeit als Gemeinderat „eine verantwortungsvolle, vielseitige Tätigkeit. Wir haben insgesamt ein gutes Miteinander im Gemeinderat“, berichtete er über das aktuelle Gremium.

Mehrzweckhalle auch für kulturelle Zwecke

Ein Bereich, für den sich die ÜWG stark macht, ist Sport und Freizeit. Bei der Überplanung des gerade entstehenden Sport- und Freizeitgeländes sollen die Bedürfnisse aller Interessensgruppen berücksichtigt werden. „Die Mehrzweckhalle soll auch möglichst für kulturelle Zwecke genutzt werden, zum Beispiel für einen Kinderwarenflohmarkt oder für das Theater. Und viele neue Möglichkeiten werden sich erst noch ergeben“, ist Sedlmeir überzeugt. Aber auch ein großer (Abenteuer-)Spielplatz wäre eine Idee.

Für Jung und Alt soll nach Ansinnen der ÜWG die Gemeinde Neuching liebens- und lebenswert bleiben. Treffpunkte für Jugendliche schaffen, beispielsweise am neuen Sportgelände, gehören ebenso dazu wie die Vereine bei der Jugendarbeit organisatorisch und finanziell zu unterstützen sowie jungen Menschen in der Kommunalpolitik offen gegenüberzustehen.

„Warum soll es nicht Leihgroßeltern geben?“

Senioren sollen möglichst lange am Gemeindeleben teilhaben können. Mit dem Erhalt der Nahversorgung oder dem weiteren Angebotsausbau des Arbeitskreises Senioren und Soziales soll dies realisiert werden. „Aber man kann auch mal ganz neue Wege gehen. Warum soll es nicht Leihgroßeltern geben? Davon würden beide Seiten profitieren, und außerdem würden auch Familien entlastet werden“, meinte Sedlmeir, der selbst zweifacher Familienvater und Jugendreferent ist.

Der Erhalt von Brauchtum und Tradition, bezahlbarer Wohnraum, eine maßvolle Flächenversiegelung sowie Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz wie erneuerbare Energien in kommunalen Gebäuden stehen ebenfalls auf der Agenda.

Infrastruktur und Verkehr spielen eine große Rolle

Eine wichtige Rolle spielen zudem die Infrastruktur und der Verkehr. Die Sicherung der Schulwege, insbesondere im Bereich Wolfsleben, eine bessere Beleuchtung von Geh- und Radwegen oder die Digitalisierung des Rathauses sind nur einige von vielen Aspekten.

Ein besonderes Augenmerk soll auf junge Familien und Kinder gerichtet werden. Dazu gehört auch der Erhalt der Grundschule Niederneuching, für den sich die ÜWG einsetzt. Was ist aber, wenn die Grundschule wächst? Müssen Kinder dann in die Schulen der Nachbargemeinden gehen? Oder sei die einzügige Niederneuchinger Schule gar weniger wert als die Grundschule Finsing? Diesen Eindruck habe ein Vater beim Gespräch in Finsing erhalten, berichtete ein Gast.

Die Kinder sollen die Schule am Ort besuchen können

Einhellige Meinung: Die Kinder sollen die Schule am Ort besuchen können. Und auch Landratskandidat Hans Schreiner (FW), der sich den Neuchingern vorstellte, wünscht sich, „dass die Prägung eines Dorfs erhalten bleibt. Und dazu gehört auch die Grundschule vor Ort“.

Daniela Oldach

