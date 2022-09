Kulturverein Neuching ist heiß auf „Mucks Mäuserl Mord“

Von: Bernd Heinzinger

Eine große Show hatten die Mimen vom Kulturverein Neuching zuletzt 2019 geboten. Heuer stehen sie wieder auf der Bühne. © Kulturverein Neuching

Der Kulturverein Neuching meldet sich nach der Corona-Pause mit neuem Stück zurück. „Mucks Mäuserl Mord“ feiert am 7. Oktober Premiere. Karten gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 18. September.

Neuching –„Mucks Mäuserl Mord“ heißt es bald im Neuchinger Schuchardt-Stadl. Der Kulturverein gibt mit diesem Theaterstück sein Comeback nach der Corona-Pause. Die Premiere steigt am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr. Bereits am Sonntag, 18. September, findet an gleicher Stelle von 9 bis 11 Uhr der Vorverkauf statt.

Als es an die Planungen der 2022er-Saison ging, hätten viele der Mitglieder noch Bedenken gehabt, berichtet der Vorsitzende des Kulturvereins, Markus Sedlmeir. Vor allem, weil normalerweise viele ältere Besucher zu den Vorführungen kommen. Die Euphorie setzte sich aber durch, besonders die Schauspieler waren heiß auf die Bühne. Und mit Blick auf viele andere Veranstaltungen wie Volksfest & Co. fragte sich nicht nur Sedlmeier: „Warum sollten wir es also nicht auch angehen?“

Also lasen sich die Spielleiterinnen Anna Glück und Sabrina Klaedtke diverse Drehbücher durch und blieben bei „Mucks Mäuserl Mord“ von Ralph Wallner hängen. Der bekannte Autor schrieb dieses Stück erst 2019. „Daher sind wir sicherlich mit die ersten, die die Geschichte auf die Bühne bringen“, freut sich Sedlmeir.

Dabei geht es um einen unsympathischen Gast im „Roten Raben“, der auffällige rote Gummistiefel trägt. Bald ist der ominöse Gast verschwunden, und Pfarrersköchin sowie Mesnerin riechen Mord – die Liste der Verdächtigen wird immer länger.

Sedlmeir zweifelt noch ein wenig, ob es bereits am Samstag heißt: „Ausverkauft“. „Viele sind ja weiterhin vorsichtig. Es ist einfach eine ungewohnte Situation.“ Vorsichtshalber setzt der Kulturverein daher am Samstag, 25. September, ebenfalls von 9 bis 11 Uhr einen zweiten Vorverkauf an. Dieser Termin findet aber nur statt, falls noch Karten verfügbar sind.

Der Vorsitzende verspricht eine sehr lustige Aufführung, in welcher die aus der Vergangenheit bekannten Darsteller auch wieder auf der Bühne stehen: „Wir haben unseren Stamm, wechseln aber durchaus durch“, sagt Sedlmeier, ohne die Besetzung der Hauptrollen zu verraten.

Seit 2004 finden die Theaterstücke im zünftigen Stadl statt, dort herrsche eine besondere Atmosphäre, sagt Sedlmeier: „Das ist schon etwas anderes als in einer Turnhalle. Einfach viel gemütlicher.“ Alles wird dabei ehrenamtlich auf die Beine gestellt, und trotzdem konnte man den Eintrittspreis mit neun Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis zwölf Jahren noch im niedrigen Bereich halten.

Die Mitglieder bieten selbst gemachte Brotzeiten an. Um einen großen Gewinn geht es dem Kulturverein nicht, erklärt der Vorsitzende: „Wir freuen uns, wenn wir den Leuten einen schönen Abend bereiten können. Schön wäre es natürlich, wenn am Ende ein bisschen was für eine Nachfeier übrigbleibt.“

Weitere Informationen zu den Aufführungen an den Freitagen, 7., 14. und 21., den Samstagen, 8., 15. und 22. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr und Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr sowie zum Musikkabarett mit Mathias Kellner am Sonntag, 23. Oktober, finden sich im Internet auf www.kulturverein-neuching.de.

