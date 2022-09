Matthäus Kuhn ist seinem Verein seit 70 Jahren treu

Treues Mitglied: Schützenmeister Kroh (l.) ehrte Matthäus Kuhn für 70-jährige Mitgliedschaft. © SG Hubertus Oberneuching

SG Hubertus Oberneuching wählt einstimmig den gesamten Vorstand erneut. Schützenmeister Kroh ehrte Matthäus Kuhn für 70-jährige Mitgliedschaft.

Oberneuching – Auf bewährten Spuren bleibt der Schützenverein SG Hubertus Oberneuching auch für die kommenden beiden Jahre. In der Jahreshauptversammlung im Neuwirt freute sich der bisherige Schützenmeister Martin Kroh über ein einstimmiges Ergebnis bei den Neuwahlen. Auch für seine Kollegen im Vorstand gab es keine einzige Gegenstimme.

In seinem Rechenschaftsbericht hatte Kroh zuvor erzählt, dass die Mitgliederzahl aufgrund einer „radikalen Inventur“ in Bezug auf die Beitragszahlungen gleich um neun Personen geschrumpft sei. Die Anzahl bewegt sich dennoch noch auf einem guten Niveau von über 150, eine genaue Zahl wollte der Schützenmeister nicht nennen.

Vielmehr sagte er, dass wegen der Pandemie die Saison 2021/22 zwar abgesagt worden sei, es dennoch einige Termine gegeben habe. Im Frühjahr holte man unter anderem fünf Preisschießen nach, und auch die 100-Jahresfeier zogen die Schützen im vergangenen Jahr durch: „Das war durchaus eine schöne Feier“, freute sich Kroh rückblickend.

Bei den Punktrunden tritt die SG Hubertus nur noch mit einer Mannschaft an: „Das Problem ist, dass wir bloß drei gute Schützen haben“, so der Schützenmeister: „Beim vierten Mann müssen wir häufig durchwechseln.“

Jugendleiter Thomas Quixtner bedauerte im Anschluss, dass viele junge Schützen altersbedingt den Jugendbereich verlassen hätten: „Deshalb ist es bei uns derzeit ziemlich ruhig. Wir brauchen dringend neuen Nachwuchs.“

Schatzmeisterin Theresa Mair hatte angesichts der kleinen Anzahl an Veranstaltungen nur wenig zu berichten. Es gab im Jahr 2021 einen kleinen Gewinn von 862 Euro. Nachdem die Berichte quasi in einer Rekordzeit über die Bühne gegangen waren, wollten sich die rund 30 anwesenden Schützen auch nicht lange mit den Neuwahlen aufhalten. Wie anfangs erwähnt, gingen diese komplett einstimmig über die Bühne. Neben Martin Kroh bilden folgende Männer und Frauen in den kommenden beiden Jahren den Vorstand: Ferdinand Burgmair (2. Schützenmeister), Theresa Mair (Schatzmeisterin), Maria Hintermaier (1. Schriftführerin), Franziska Hammerl (2. Schriftführerin), Miriam Matzinger (3. Schriftführerin), Andreas Matzinger (1. Sportlicher Leiter), Albert Schlaffer (2. Sportlicher Leiter), Thomas Quixtner (1. Jugendleiter), Matthias Mair (2. Jugendleiter), Timon Ebner (3. Jugendleiter) und Vanessa Eberl (Damenleiterin).

Eine besondere Ehrung stand ebenfalls auf der Tagesordnung der Hubertus-Schützen: Seit mittlerweile 70 Jahren ist das Ehrenmitglied Matthäus Kuhn bei den Schützen mit dabei. Neben einer Urkunde und einem Krug verdiente er sich dafür einen langen Applaus.

Mit einem kleinen Ausblick des Schützenmeisters endete die Versammlung. Am 2. Advent soll es wieder einmal eine Christbaumversteigerung geben, und auch bei der 1250-Jahresfeier der Gemeinde will der Verein mitwirken. Es kam dabei die Idee auf, das 90-jährige Jubiläum der Vereinsstandarte im Rahmen der Synode zu zelebrieren.

Bewährte Führung: Viele Mitglieder der Hubertus-Vorstandschaft fehlten bei der JHV wegen Urlaub oder Krankheit. Auf dem Bild oben zu sehen sind (v. l.): Timon Ebner, Theresa Mair, Martin Kroh, Miriam Matzinger, Matthias Mair, Albert Schlaffer und Thomas Quixtner. © Verein Hubertus Schützen