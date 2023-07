Neuchinger Musikfestival ist gerettet

Von: Veronika Vogel

Sind beim Konzert in der Sporthalle dabei: „Morphin“, die Lokalmatadore aus Neuching. © Tobias Tschepe

Das Neuchinger Musikfestival im September ist gerettet.

Neuching – „Ich will nichts absagen“, betonte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur geplanten Großveranstaltung am Samstag, 9. September. Die stand auf der Kippe, da der Sänger der Hauptband „Schandmaul“ erkrankt ist und der Auftritt abgesagt wurde.

Das Open Air sollte im Rahmen der Feierlichkeiten zum Festjahr „1250 Jahre Synode Neuching“ stattfinden. Nun hat das Ratsgremium nach eingehender Diskussion eine einstimmig beschlossene Lösung gefunden, um die Veranstaltung zu retten: Das Konzert soll in einer abgespeckten Version nicht mehr als Open Air, sondern als Event in der neuen Sporthalle stattfinden.

Die eigentliche Vorband „Tanzwut“ soll nun als Hauptact den Abend gemeinsam mit zwei Vorbands bestreiten – „Morphin“ aus Neuching und „Cellarfolks“ aus München. Wie Bartl bekannt gab, sei die Halle auf 700 Personen ausgelegt, wobei die Personenzahl mit bestimmten Maßnahmen auch noch erhöht werden könne.

Vom neuen Konzept zeigte sich der Gemeindechef vollauf überzeugt und betonte: „Ich bin positiv gestimmt.“ Auch der Festausschuss und der Arbeitskreis hätten den Vorschlag „hervorragend“ gefunden. Der Mittelaltermarkt sei ein zusätzlicher Publikumsmagnet.

Markus Reicheneder (FWG) meinte in der Debatte, dass in die Veranstaltung im Vorfeld schon „sehr viel Arbeit reingesteckt“ worden sei und war ebenfalls dafür, das Konzert gemeinsam mit dem Mittelaltermarkt stattfinden zu lassen. Markus Sedlmeir (ÜWG) fand auch gut, dass die neue Variante hinsichtlich des finanziellen Rahmens „überschaubarer“ sei. Martin Bauer (CSU) meinte: „Ich glaube, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind.“ Denn der Aufwand sei extrem weniger geworden.

CSU-Rätin Beatrix Ertl äußerte Bedenken, ob man den Kartenvorverkauf in den verbleibenden sieben Wochen noch hinbekomme. Vizebürgermeister Martin Bichlmaier (SPD) hielt das Konzert mit Mittelaltermarkt „nach wie vor für eine tolle Veranstaltung“ und wertete es als wichtigen Baustein in dem vielseitigen Veranstaltungsprogramm des Festjahrs. Auch Bürgermeister Bartl war sehr zuversichtlich, die neue Lösung gut hinzubekommen, wenn man jetzt die Kräfte bündle und Vollgas gebe.

Das Geld für die Eintrittskarten von „Schandmaul“ bekomme man an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet,an denen man die Karten erworben habe, informierte Gemeindechef Bartl. Tickets, die im Rathaus oder in der Bücherei gekauft worden seien, würden unter Vorlage des Originals im Neuchinger Rathaus erstattet.

Der Mittelaltermarkt findet am Freitag, 8. September, von 16 bis 23 Uhr, am Samstag, 9. September, von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag, 10. September, von 11 bis 19 Uhr statt. Das Konzert in der Sporthalle mit den Gruppen „Tanzwut“, „Morphin“ und „Cellarfolks“ steigt am Samstagabend um 19 Uhr. Die Rockband „Tanzwut“ ist aus der Mittelalter-Musikszene bekannt mit expressiven Bühnenshows, dem Einsatz mittelalterlicher Instrumente und deutschen Texten. Grunge Rock aus Neuching bietet die Band „Morphin“. Mit „Cellarfolks“ ist Irish Speed Folk aus München zu hören. Die Tickets kosten 28 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Am Konzertag gibt es ab 17.30 Uhr auch einen Shuttlebus von der S-Bahnhaltestelle in Ottenhofen zum Veranstaltungsort.

Eintrittskarten

gibt es unter www.sinnflut.biz, im Neuchinger Rathaus (Öffnungszeiten siehe www.vg-oberneuching.de) und bei okTicket unter www.okticket.de.