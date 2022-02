Nestschaukel, Kletterturm und ein versetzter Sandkasten

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Muss dringend aufgewertet werden: Der Spielplatz Am Mühlbach ist in die Jahre gekommen. © Bernd Heinzinger

Der Spielplatz Am Mühlbach in Niederneuching ist mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen.

Neuching – Gemeinderat Christian Steiner erkannte die Problematik und stellte im vergangenen Jahr den Antrag, diesen zu sanieren und zu erweitern. Im November 2021 beschloss das Gremium einstimmig, dass dort etwas passieren soll, und in der jüngsten Sitzung kamen die Details auf die Tagesordnung.

Drei Angebote wurden eingeholt, diese bewegten sich in einem Kostenrahmen zwischen knapp 26 000 und 32 000 Euro. Gefordert wurde der Austausch der maroden Schaukel durch eine Nestschaukelkombination. Außerdem wären die Federwippen in einem optisch nicht gerade ansprechenden Zustand und sollten erneuert werden, der Kletterturm könnte ebenfalls in Angriff genommen werden.

Etwas überrascht, dass es sich bei den vorgestellten Angeboten gleich um neue Vollausstattungen des Spielplatzes handle, zeigte sich Manfred Mittermaier (FWG): „Ich dachte, es ging nur um eine kleinere Aufwertung.“ Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) erwiderte: „Der Kletterturm beispielsweise ist optional. Wir können auch einzelne Punkte raussuchen.“ Alles auf einmal machen, wäre allerdings wohl die günstigste Variante. Laut Christian Steiner (WGN) solle schon „etwas Vernünftiges“ entstehen, und Markus Sedlmeier (ÜWG) betonte: „Der Spielplatz ist mittlerweile 25 Jahre alt und abgenutzt. Er gehört komplett aufgewertet.“

Einige Teile des Platzes mit recycelten Materialien bauen zu lassen, fand Anklang in der Sitzung. Holz würde mit der Zeit immer fasriger. Daher erfuhr das Angebot der Firma Westfalia Spielgeräte den größten Zuspruch, denn sie wirbt mit recyceltem Plastik, welches eine hohe Lebensdauer habe. Ein Nachteil dabei ist allerdings, dass der Kletterturm eine größere Fallhöhe hat und damit eher für ältere Kinder geeignet ist. Daran störten sich die Gemeinderäte aber nicht, und bei nur einer Gegenstimme bekam die Firma Westfalia Spielgeräte den Zuschlag – es handelte sich dabei auch um das günstigste Angebot.

Diskutiert wurde daneben auch der Standort des Sandkastens innerhalb des Spielplatzes. Aktuell befindet sich dieser direkt am Eingang. Markus Hermansdorfer sagte: „Meiner Meinung nach sollte man diesen in den hinteren Bereich verschieben. Vorne kann es passieren, dass die Kinder unbemerkt verschwinden.“ Für Otto Hainz (SPD) hätte die Verschiebung weg vom Eingangsbereich noch einen weiteren Vorteil: „Dort wird der Sandkasten eher als Hundetoilette benutzt. Das wäre weiter hinten nicht mehr der Fall.“

Bürgermeister Thomas Bartl betonte, dass der Bauhof sich darum kümmern könnte, und so stand einer einstimmigen Zustimmung für die Verschiebung des Sandkastens nichts mehr im Wege.