15-Jähriger verkauft Hühnereier und spendet Erlös

500 Euro spenden Dominik Zehetmeier und sein Vater Herbert an das Münchner Projekt „Omnibus“. Das Geld hat der Bub durch den Verkauf von Eiern aus seiner eigenen Hühnerzucht erwirtschaftet. © jw

Der 15-jährige Dominik Zehetmeier hält rund 30 Hühner auf dem elterlichen Grundstück in Neuching. Den Erlös aus dem Verkauf der Hühnereier hat er nun für die Familien kranker Kinder gespendet.

Niederneuching – Das Aufziehen und Versorgen seiner Hühner ist eine Leidenschaft von Dominik Zehetmeier. Rund 30 Tiere besitzt der 15-Jährige bereits. Mit dem Verkauf der Eier im Familien- und Freundeskreis bessert der Niederneuchinger aber nicht sein Taschengeld auf. Vielmehr spendet er das eingenommene Geld an Mädchen und Buben, denen es nicht so gut geht.

500 Euro sind jetzt wieder zusammengekommen, die Dominik und sein Vater Herbert Zehetmeier der Stiftung „Projekt Omnibus“ zukommen lassen. Dabei werden Elternwohnungen finanziert, die sich in unmittelbarer Nähe des Dr.-von-Haunerschen-Kinderspitals München befinden. In Zusammenarbeit mit der Klinik werden diese Wohnmöglichkeiten den Angehörigen von kranken Mädchen und Buben gestellt.

Täglich kümmert sich der 15-jährige Dominik, der derzeit die achte Klasse der Isar-Realschule München besucht, um seine Tiere. In der Früh und am Abend versorgt er seine Hühner. Rund zehn verschiedene Rassen sind mittlerweile auf dem Anwesen an der Münchner Straße schon eingezogen.

Im Hühnerstall mit Freilauf können es sich die gefiederten Freunde gut gehen lassen – auch wenn das nicht jedem Nachbarn schmeckt. „Aber wir sind nun mal auf dem Land“, bezieht Herbert Zehetmeier klar Stellung. Er unterstützt das Hobby seines Sohnes, will aber auch aktiv Aufklärung zum Thema artgerechte Haltung und Fütterung von Hühnern betreiben. Und genau zu diesem Thema referiert Zehetmeier bei der Volkshochschule Neufahrn (Kreis Freising). Am Montag, 27. Juni, erzählt er um 19 Uhr, was alles zu beachten ist. „Denn viele sagen: ,Ich will Hühner’, wissen aber gar nicht, was das bedeutet“, so Zehetmeier.

Ob Sohn Dominik einmal selbst Hühnerlandwirt wird, das weiß der Filius noch nicht. „Ich möchte irgendetwas Handwerkliches machen. Und vielleicht nebenbei Landwirt“, sagt er. Neben seiner Hühnerzucht ist der 15-Jährige bei der Feuerwehr und interessiert sich für Oldtimer. Und natürlich lässt er sich auch selbst gerne Eier schmecken – am liebsten als Rühr- oder Spiegelei. (jw)

