4000 Bäume und Sträucher gepflanzt - Neuchinger Arbeitskreis Natur und Umwelt hat neuen Vorstand

Von: Friedbert Holz

Der neue Vorstand des AKNU (v. l.): Georg Lupperger, Gesine Goetz, Martin Koschewa, Gabriele Hafner und Otto Neumayr. © Friedbert Holz

Nach 20 Jahren übergibt Neuchings Umweltchef Josef Fellermeier sein Amt an seinen Nachfolger Martin Koschewa - Und der hat bereits erste Pläne.

Neuching – Nach 20 Jahren endete beim Neuchinger Arbeitskreis Natur und Umwelt (AKNU) eine Ära: Josef Fellermeier prägte den Arbeitskreis in dieser langen Zeit als erster Vorsitzender. Bei der kürzlich im Alten Wirt abgehaltenen Jahreshauptversammlung kandidierte er nicht mehr. Fast 1000 Bäume und über 3000 Sträucher wurden in seiner Zeit gepflanzt, da tritt Nachfolger Martin Koschewa in große Fußstapfen.

In seinem letzten Tätigkeitsbericht sprach Josef Fellermeier über die vergangenen beiden Jahre. Zwei neue Pachtverträge konnten geschlossen werden, der AKNU kümmert sich künftig auch um ein 12 000 Quadratmeter großes Gebiet am Kreuzberg und um weitere 6000 Quadratmeter in der Nähe des Lüßer Weihers. Damit stehen im Neuchinger Gemeindegebiet insgesamt rund 15 Hektar unter der Verantwortung des Arbeitskreises.

Für Natur und Umwelt: Arbeitskreis kümmert sich um Vögel, Wild und Pflanzen

Sie prägten zwei Jahrzehnte: Josef Fellermeier (l.) und Martin Lanzl. © Friedbert Holz

Zu den Aufgaben gehören zudem die Winterfütterung von Vögeln oder Niederwild, die Beseitigung von unerwünschtem Gehölz oder Heckenschnitt. Besonders der bisherige Kassier Martin Lanzl engagierte sich dabei eifrig. Aber auch Neuanpflanzungen und die Pflege der bestehenden Flächen erfordern stetige Arbeit. Im Rahmen des Ferienprogramms gab es einen Waldspaziergang mit 18 Kindern. Insgesamt hat der Arbeitskreis aktuell 78 Mitglieder, Josef Fellermeier sprach von einem „schönen Wachstum“ in den vergangenen Jahren.

Auf der Versammlung gab anschließend ein weiteres Urgestein des Vorstands seinen letzten Bericht ab: Martin Lanzl hört nach ebenfalls 20 Jahren Tätigkeit als Kassier auf und präsentierte noch einmal beeindruckende Zahlen. 2020 gab es zwar bei Einnahmen von 2 587 Euro und Ausgaben von 8 156 Euro einen Verlust, hauptsächlich wegen der Neuanschaffung eines Motormähers für rund 4 600 Euro. Doch schon 2021 machte der Arbeitskreis wieder einen Gewinn. Die Einnahmen stiegen dank großzügiger Spenden auf 10 914 Euro, die Ausgaben beliefen sich auf 6 164 Euro. Zum Stand Ende des Jahres 2021 hatte der AKNU gute 120 000 Euro auf dem Girokonto.

Neue Maßnahmen für Neuching: Zwei Prozent Gemeindefläche sollen natürlich gestaltet werden

Es folgten die Neuwahlen der Vorstandschaft, bei welchen sich der neue erste Vorsitzende Martin Koschewa über ein einstimmiges Votum freuen durfte. Ebenfalls ohne Gegenstimme gewählt wurden: Georg Lupperger (2. Vorsitzender), Otto Neumayr (Kassier), Gabriele Hafner (2. Kassiererin), Gesine Goetz (Schriftführerin), Konrad Graßl, Ewald Maier, Josef Lichtmannegger, Maria Riermeier, Georg Weber, Martin Lanzl und Josef Fellermeier (alle Beisitzer).

Martin Koschewa betonte nach seiner Wahl, dass er den Weg seines Vorgängers weiterbestreiten wolle: „Es wurde viel angestoßen und wir wollen noch einiges erreichen.“ Zum Abschluss der Versammlung präsentierte der neue Vorsitzende via Diavortrag einige Maßnahmen in Neuching. Die mehrere Tagwerke große Viehweide südlich Oberneuchings sei mittlerweile ein „wunderschöner Wald“ mit Farbprägungen, die man woanders kaum mehr sehe. Im dortigen Biotop finden sich Nager, Käfer, Kröten oder Libellen: „Ein derartiges Gebiet ist einzigartig im Landkreis.“ Doch damit nicht genug: Das Ziel des AKNU lautet, zwei Prozent der Gemeindefläche natürlich zu gestalten: „Das haben wir noch nicht ganz geschafft,“ betonte Lupperger.