Betrüger-Trio drängt Hausbesitzer Dachreparatur auf - Polizei greift ein

Von: Timo Aichele

Ein Dachdecker bei der Arbeit (Symbolbild). © IMAGO/Ralf Ibing

Dreist sind drei Rumänen in Niederneuching vorgegangen. Sie fingen einfach an, ein Dach zu reparieren. Das ließ sich der 69-Jährige nicht gefallen.

Niederneuching – Auf einmal fingen die drei Männer mit einer Dachreparatur an, die der Hausbesitzer in Niederneuching gar nicht wollte – nicht zuletzt wegen der drohenden Kosten von 3600 Euro. Deshalb rief der 69-jährige am Montagnachmittag die Polizei, die das rumänische Betrüger-Trio auch gleich einkassierte.

Die drei Männer im Alter von 29 bis 38 Jahren sprachen den Niederneuchinger gegen 14 Uhr an. Sie gaben an, sein Dach für 150 Euro reparieren zu wollen und begannen damit, obwohl der Hausbesitzer nach Angaben der Polizei nicht zustimmte. Währenddessen erfuhr der 69-Jährige, dass es sich bei den 150 Euro lediglich um den Quadratmeter-Preis handle und die gesamte Reparatur etwa 3600 Euro kosten werde. Er rief die Polizei, die die Arbeiten schnell beendete.



Für die Beamten ergab sich der Anfangsverdacht von Straftaten. Außerdem stellten sie fest, dass alle drei Männer in der Vergangenheit bereits wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getreten waren. Zwei der drei Männer waren von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Außerdem sollte der Ford-Transporter, mit dem sie unterwegs waren, entstempelt werden.



Nachdem die Männer auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen, wurden sie vorläufig festgenommen und zur Polizei-Dienststelle gebracht, wo die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten anordnete.