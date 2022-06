Bürgermeister Bartls erste EM

Von: Markus Ostermaier

Das deutsche Bürgermeister-Nationalteam beim Viertelfinale der Bürgermeister-EM im slowakischen Trnava (v. l.): Christoph Grimmer, Detlef Wellbrock, Helmuth Glanzner, Martin Aßmuth, Jonas Korell, Daniel Quade, Neuchings Rathauschef Thomas Bartl und Steffen Bochinger. Wenn die deutsche Hymne gespielt wird, das ist schon ein beeindruckendes Gefühl, dass man die eigene Nation vertreten darf. Thomas Bartl über das Viertelfinale der Bürgermeister-EM. © Privat

Der Neuchinger Bürgermeister Thomas Bartl ist Teil der deutschen Bürgermeister-Fußball-Nationalmannschaft. Sein erstes Turnier, die EM in der Slowakei, hat ihn stark beeindruckt.

Neuching/Trnava – Das eigene Land bei Fußballspielen auf der ganzen Welt vertreten: Diese Ehre gebührt seit diesem Jahr Thomas Bartl. Der Neuchinger Rathauschef ist nämlich Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB). Nun ist der erste größere Auslandseinsatz des 32-Jährigen abgeschlossen – die Europameisterschaft in der Slowakei. Das deutsche Team erreichte dort den vierten Platz.

Bartl, der Mitglied der zweiten Mannschaft der SpVgg Neuching ist, bewarb sich und nahm im Herbst 2021 an einem Trainingslager der DFNB teil (wir berichteten). Er überzeugte. „Ich habe mich natürlich total gefreut. Es macht viel Spaß, und der soll ja neben dem guten Zweck auch im Vordergrund stehen“, erzählt Neuchings Rathauschef.

Theoretisch kann der 32-Jährige nun so lange Mitglied der Nationalmannschaft sein, wie er als Bürgermeister im Amt ist. Wie im Neuchinger Fußballteam hat Bartl bei der DFNB die Position des linken Verteidigers übernommen. Außerdem ist er zweitjüngster Spieler und einziger Oberbayer.

Im April standen für den 20-köpfigen Kader weitere Trainingseinheiten in Crailsheim (Baden-Württemberg) an, als offizielle Vorbereitung für die Europameisterschaft (EM). Diese hat als diesjähriges Highlight kürzlich als „Turnier des Friedens“ in Trnava im Westen der Slowakei stattgefunden.

Registriert hatten sich elf Bürgermeister-Mannschaften aus neun Nationen: Deutschland Österreich, Südtirol, Rumänien, Kroatien, Moldawien, Slowenien, Tschechien und Slowakei. Alle Fußballspiele fanden auf dem Trainingsgelände der ersten Liga in Trnava statt. Meist waren nur wenige Zuschauer anwesend, berichtet Bartl mit der Trikotnummer 2.

Im ersten Spiel gewannen die deutschen Bürgermeister 6:2 gegen die Kroaten, mussten sich aber danach mit 0:4 den Rumänen geschlagen gegeben. Als Gruppenzweiter kam Deutschland dennoch weiter und besiegte im Viertelfinale das Team Tschechien 2 mit 4:2. Das Halbfinale war laut Bartl „das schönste und beste Spiel des Turniers. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.“ Sein Team unterlag jedoch mit 0:1 ganz knapp dem späteren Europameister, dem Gastgeber Slowakei.

Beim Spiel um Platz 3 traf die DFNB auf Tschechien 2. „Da ist uns aber etwas die Puste ausgegangen“, sagt Bartl über das Spielergebnis 0:4. Für die deutschen Bürgermeister reichte es somit nur für Platz 4.

Gemeinsam mit allen Nationen wurde dennoch am letzten Abend nach einer Siegerehrung ordentlich gefeiert. Bartl berichtet im Nachhinein von sehr bemühten Gastgebern und einer guten Organisation. Für den Neuchinger war die Bürgermeister-EM mit den vielen internationalen Begegnungen ein ganz besonderes Erlebnis. „Wenn beim Spiel die deutsche Hymne gespielt wird, das ist schon ein beeindruckendes Gefühl. Da begreift man erst so wirklich, dass man die eigene Nation vertreten darf – wenn auch nur die Bürgermeister“, berichtet der 32-Jährige.

Südtirol, Slowenien und Italien wird Bartl im September/Oktober erneut begegnen beim Bürgermeister-Alpen-Cup. Normalerweise stehen beim DFNB während Weltmeisterschaften auch häufig Besuche und Freundschaftsspiele in den Gastgeberländern an. Das diesjährige Ausrichtungsland Katar wird jedoch aus politischen Gründen boykottiert, was Bartl auch gut findet. Das nächste große Spiel der Bürgermeister gibt es dann 2024 – analog zur Uefa-EM in Deutschland.

