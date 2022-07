Neuching diskutiert über Leinenzwang für Hunde

Von: Daniela Oldach

Teilen

Kleinere Hunde werden auch in Zukunft frei laufen dürfen. Anders sieht es für größere Vierbeiner aus: Für sie plant Neuching einen Leinenzwang. Ab 50 Zentimeter Schulterhöhe Ausnahme am Isarkanal © Carsten Rehder/dpa

Neue Regeln beim Gassi gehen: Die Gemeinde Neuching will eine Hundesatzung erlassen. Es geht auch um einen Leinenzwang für größere Hunde.

Neuching – Gassi gehen mit größeren Vierbeinern oder Kampfhunden soll in der Gemeinde Neuching auf öffentlichen Bereichen bald nur noch an der Leine möglich sein. Eine Ausnahme soll der Bereich am Isarkanal sein. Die Kommune möchte eine entsprechende Verordnung erlassen. Darüber beriet der Gemeinderat Neuching. Die Verwaltung lotet nun die rechtlichen Möglichkeiten aus und bereitet eine entsprechende Satzung vor.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die Jagdgenossenschaft Niederneuching. Deren Mitglieder beklagten, dass es immer wieder zu Konflikten mit frei laufenden Hunden komme. Dies betreffe insbesondere den Bereich der Kiesgruben. Dort sei laut Markus Hermansdorfer zuletzt ein trächtiges Reh gerissen worden. „Grund dafür sind mitunter die vielen ortsfremden ,Hundetouristen’, welche sicher auch durch die Bewerbung des Gebietes im Internet angezogen werden“, heißt es in Hermansdorfers Schreiben. „Ebenso habe ich selbst schon mehrmals sogenannte Hundesitter beobachtet, die gleich ein ganzes Auto voll Hunde zum ,Gassigehen’ laufen lassen“, so Hermansdorfer weiter über das Areal nördlich und westlich des Gewerbegebiets Tratmoos.

Hermansdorfer plädierte für eine Hundeverordnung samt Leinenzwang für alle Hunde in bestimmten Bereichen. Neben Tratmoos schlug er das Gebiet zwischen Gfängbachstraße und Dorfen, das Sportgelände, den Tiefenbach sowie den Bereich westlich der Blumenstraße am Angergraben vor.

Schon 2018 war über einen Antrag der Niederneuchinger Jagdgenossen zum Erlass einer Verordnung beraten worden. Damals hatte die Jagdgenossenschaft zudem eine Wildruhezone für Rehe, Hasen, Fasane oder Stockenten angeregt. Für diese Wildarten seien rechtlich aber keine Ruhezonen vorgesehen, hieß es damals.

Die Verwaltung hat nun Rücksprache mit dem Landratsamt gehalten. Ergebnis: Eine Leinenpflicht für alle Hunde kann nicht erlassen werden, wohl aber für größere Hunde mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimetern sowie für Kampfhunde. Ausgewachsene Schäferhunde, Boxer, Dobermänner oder Deutsche Doggen gelten automatisch als große Hunde.

Eingreifen kann die Kommune aber nur auf öffentlichen Flächen, auf privaten Arealen hat sie keinen Handlungsspielraum, das ist Sache des jeweiligen Grundstückseigentümers. Hermansdorfer, der für die WGN im Gemeinderat sitzt, plädierte erneut für eine Hundesatzung. „Denn da kann man auch die kleineren Hunde unter 50 Zentimeter aufnehmen“, sagte er.

„Ich kann es nicht so stehen lassen, weil zu einseitig recherchiert wurde“, meldete sich Robert Riexinger (CSU) zu Wort. Denn im Gemeindegebiet hätten sich nun auch Eisvogel, Brachvogel und Feldlerche niedergelassen. Diese gelte es zu schützen. Riexinger, der auch Umweltreferent der Kommune ist, wird nun bei der Unteren Naturschutzbehörde bezüglich der Ausweisung entsprechender Wildruhezonen nachhaken.

Unabhängig davon sollen Hunde an die Leine gelegt werden – nach Ansicht von Christian Steiner (WGN) jedoch nicht gänzlich. „Hundeverordnung ja, aber eine Satzung wäre mir zu viel.“ Er verwies auf die Berglerner Verordnung aus dem Jahr 2018. Diese besagt, dass Kampfhunde und große Hunde auf allen öffentlichen Wegen und Einrichtungen wie Spiel- und Sportplätzen sowie in Grünanlagen im gesamten Gemeindegebiet ständig an der Leine zu führen sind. Ein Ausnahmegebiet hat die Kommune klar festgelegt. Dort dürfen große Hunde, nicht aber Kampfhunde, frei herumlaufen. Ausnahmen gibt es für Blindenhunde, Polizei- und Hirtenhunde. Wer sich nicht daran hält, muss eine Geldstrafe zahlen.

Markus Lanzl (FWG) schlug vor, beim Leinenzwang die Waldstückfläche von Harlachen in Richtung Ottenhofen ebenfalls mit aufzunehmen. Laut Verwaltungschefin Andrea Knauer könne man alle öffentlichen Wege ausschließen. Von der neuen Regelung nicht betroffen sein soll eine Fläche am Isarkanal sein. Eine Verordnung wird nun ausgearbeitet. Danach entscheidet das Plenum.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.