Doch keine Nachtabschaltung in Neuching: Hohe Kosten bei wenig Nutzen

Gemeinderat nimmt Beschluss zurück

Von Bernd Heinzinger schließen

Hohe Kosten bei wenig Nutzen: Für Neuching ist das der Hauptgrund, die Straßenbeleuchtung nachts doch nicht abzuschalten.

Neuching – Die Gemeinde Neuching verabschiedet sich, wie vor einer Woche bereits VG-Partner Ottenhofen, komplett von einer Abschaltung der Straßenbeleuchtung während der Nacht. Im Gemeinderat am Dienstagabend gab es ein knappes Votum von 9:5 dafür, den im Oktober 2022 getroffenen Beschluss wieder aufzuheben. Hauptgrund: Der Kosten-Nutzen-Faktor stimme einfach nicht, wie Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) dem Gremium anhand der Zahlen der Sempt-Stromversorgungs GmbH (SEW) eindrucksvoll vor Augen führte.

Je 145 Euro für jede der 283 Straßenleuchten und dazu 53 Rundsteuerungsempfänger für jeweils 189 Euro müsste die Gemeinde zahlen. Nach Abzug des Selbstbehalts der SEW beläuft sich der Angebotsbetrag auf gut 42 500 Euro brutto. Nicht inbegriffen sind weitere Kosten wie Tiefbauarbeiten, Verlegen weiterer Kabelabschnitte oder das Aufstellen an Anschlusskästen. Wann die Umrüstung erfolgen könne, dazu gab es seitens der SEW keine genaue Angabe, frühestens im Sommer 2023 könne Neuching damit rechnen.

Bislang zahlte die Gemeinde rund 20 000 Euro jährlich für den Strom, der derzeitige Preis pro kW/h ist dank eines längeren Vertrags noch für das gesamte Jahr 2023 gültig. Bartl betonte, dass angesichts der Zahlen auch viele andere Gemeinden eine Nachtabschaltung nicht mehr weiterverfolgten: „Ich selbst bin mittlerweile komplett dagegen. Das steht in keinem Verhältnis.“ Der Bürgermeister sei in seiner Meinung zudem von Stimmen aus der Bevölkerung bekräftigt worden mit der Aussage, dass man sich nachts ganz im Dunkeln nicht mehr sicher fühle.

Manfred Mittermaier (FWG) sah es ähnlich: „Ich habe mich schon früher dagegen ausgesprochen.“ Allerdings brachte er einen anderen Vorschlag: „Wir müssten unsere Lampen Stück für Stück auf LED umrüsten lassen.“ Die SEW solle ermitteln, welche Exemplare im Gemeindegebiet die schlechtesten sind – dort solle der LED-Startschuss fallen.

Dass bei einer Nachtabschaltung etwa die Gefahr für Vandalismus steige, dieses Argument warf Markus Sedlmeir (ÜWG) in den Raum. Markus Hermansdorfer (WGN) sprach sich zwar gegen eine generelle Abschaltung aus. „Es gibt aber Leuchten, die sich stark abdunkeln lassen und erst bei Bewegung in der Umgebung heller werden. Das sollten wir bei der Nachrüstung bedenken.“

Gutes Geld in die Hand nehmen, das soll die Gemeinde nach Meinung von Otto Hainz (SPD): „Wir verbrauchen ein Vielfaches davon als notwendig wäre.“ Dabei habe die Kommune „stabile Biogas- und PV-Anlagen“, und man solle sich überlegen, das Stromnetz eventuell selbst in die Hand zu nehmen: „Dazu sind wir in der Lage und dann nicht mehr von der SEW abhängig.“

In der Diskussion sprach sich nur Markus Reicheneder (FWG) für eine Abschaltung aus: „Irgendwann kommt sie sowieso, und es wird für uns in der Zukunft sicher nicht günstiger.“ Es folgte der Beschluss gegen die Abschaltung mit dem Zusatz, dass sich die Verwaltung mit der SEW über LED-Nachrüstungen sowie mögliches Intervalllicht beraten soll. Und auch den Zukunftsplan von Otto Hainz will Bartl im Gedächtnis behalten. hz