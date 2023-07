Neuchings Neun-Millionen-Halle ist fertig

Festrede unter freiem Himmel: Bürgermeister Thomas Bartl (r.) erinnerte an die Entstehungsgeschichte der Halle, die anschließend gesegnet wurde. Da so viele Gäste kamen, wurden draußen kurzerhand weitere Bänke aufgestellt.

Einweihung der Sporthalle und Übergabe der Hofschilder

Von Daniela Oldach schließen

Die Gemeinde Neuching feiert die Einweihung ihrer neuen Sporthalle mit vielen Gästen. Bei der Gelegenheit wurden 96 Hofschilder übergeben und eine Fotoschau präsentiert.

Neuching – Eine Begegnungsstätte für alle Gemeindebürger soll sie sein, die neue Neuchinger Sporthalle. Das wünscht sich Bürgermeister Thomas Bartl. Nachdem die Umsetzung und vor allem die Kosten lange Zeit umstritten waren, ist das Neun-Millionen-Euro-Projekt nun fertig. Und viele Kritiker sind verstummt. Das zeigte die offizielle Einweihung am Sonntag, die gut besucht war. Verbunden damit waren die Segnung sowie ein Tag der offenen Tür.

Erster Höhepunkt war aber die Übergabe der Hofschilder. 96 Anwesen werden nun mit den blau-weißen Tafeln geschmückt, auf denen unter anderem der Hofname und die erstmalige offizielle Erwähnung zu lesen sind. „Die Beteiligung lag bei rund 90 Prozent“, freute sich Josef Kressirer vom Arbeitskreis Chronik, der auch die Idee für die Schilder hatte. Beinahe wären diese aber nicht mehr rechtzeitig gekommen. Auf den Expressversand wollte sich Rathauschef Bartl nicht verlassen. Und so fuhren kurzerhand Altbürgermeister Hans Peis und seine Ehefrau Helga mit dem Wohnmobil nach Chemnitz, um die Schilder persönlich in Empfang zu nehmen.

Geschmückt werden aber auch einige Hofstellen, die schon aufgehört haben. Und da sich so viele Familien an der Schilderaktion beteiligten, sank der Preis auf 55 Euro. Der älteste Hof ist übrigens der Zehmer-Hof aus Holzhausen, der erstmals 1157 erwähnt wurde.

Neben der Übergabe der Schilder sorgte der Arbeitskreis für eine weitere Attraktion – eine Fotoausstellung im Mehrzweckraum der Sporthalle. Auf zehn Stellwänden sind 20 Collagen aufgehängt. In „Die Zeit vor unserer Zeit“ geht es um Neuchinger Familien, Ansichten von Nieder- und Oberneuching, als Oma und Opa noch Kinder waren, um Neuchinger auf Reisen oder auch um die harte Arbeit auf Neuchings Fluren, die überwiegend die Landwirtschaft betrafen. Unterhaltsames wie schneidige Burschen und gstandene Mannsbilder sind ebenso abgebildet wie fesche Madln und starke Frauen. Und wer sich dabei gefunden hat, zeigt die Collage „Verliebt, verlobt, verheiratet“.

+ Neuching wird blau-weiß: Zahlreiche Hofschilder schmücken nun Anwesen in Ober- und Niederneuching – 96 Stück sind es insgesamt. © Daniela Oldach

„Die Gemeinde Oberding hat uns dazu die Stellwände geliehen, vielen herzlichen Dank dafür“, sagte Altbürgermeister Peis. Zu sehen ist die Fotoausstellung noch am Sonntag, 6. August, von 13.30 bis 17 Uhr. Gezeigt wird an diesem Tag ab 15 Uhr auch der Film „1200 Jahre Synode Neuching und 100-jähriges Gründungsfest der Feuerwehr Oberneuching“ von Karl-Heinz Weindl aus dem Jahr 1975. Danach wandert die Ausstellung ins Bauernhausmuseum des Landkreises nach Erding.

„Wer auf den Gruppenfotos jemanden erkennt oder Informationen für uns hat, soll sich bei bei mir melden“, so Peis’ Bitte. Hinweise schickt man per E-Mail an hans.peis@t-online.de.

Passieren kann in der Halle so schnell wohl nichts, schließlich hat sie jetzt den doppelten kirchlichen Segen. Nachdem zum Festauftakt im April Kardinal Reinhard Marx die Halle gesegnet hatte (wir berichteten), spendete gestern Landkreisdekan Michael Bayer ebenfalls den Segen. Eine besondere Ehre wurde Bartl zuteil. Der Bürgermeister trug sich ins Goldene Buch des Landkreises ein. Verewigt haben sich anschließend im Goldenen Buch der Gemeinde Dekan Bayer und Landrat Martin Bayerstorfer, der begeistert von der Halle und dem Engagement der Neuchinger für die Hofschilder war. Die Gemeinschaft zu fördern und dafür zu sorgen, dass Vereine aktiv sein können, sei „ein unglaublicher Schatz“, so der Landrat.

Neben den Sportlern findet in der Mehrzweckhalle auch der Kulturverein Neuching eine neue Heimat. Zudem sollen dort Feiern stattfinden. Und davon gibt es im Festjahr von „1250 Jahre Synode Neuching“ einige. „Wir fühlen uns teilweise schon wie eine Eventagentur in der Verwaltung“, scherzte Bartl, der die Entstehung der Halle Revue passieren ließ.

Von der Idee bis zur Umsetzung sind rund 25 Jahre vergangen. 2002 hatten nahezu alle Parteien und Gruppierungen den Bau einer Mehrzweckhalle in ihrer Wahlwerbung auf der Agenda. So erinnerte sich Bartl an einen Artikel vom Neuchinger Block seines mittlerweile verstorbenen Vaters Dr. Josef Bartl vom 23. Januar 2002.

Die Gemeinde kaufte 2008 das Grundstück zwischen Ober- und Niederneuching. „2008 gab es schon die gleichen Diskussionen im Gemeinderat wie in den vergangenen drei Jahren“, so Bartl. 2014 fanden die ersten Arbeitsgemeinschaften statt. Und auch damals gab es die gleichen Befürchtungen und Argumente. Der Beschluss zum Bebauungsplan wurde am 26. Juni 2018 gefasst, Spatenstich war im Januar 2021. Es ist nun ein „Betrieb gewerblicher Art“, so dass sich die Gemeinde 1,8 Millionen Euro Umsatzsteuer spart.

„Die traditionellen Vorstellungen und der Blick in die Zukunft mussten zusammengeführt werden“, meinte Architekt Alexander Pfletscher. Entstanden sei „ein tragfähiges, funktionales und zukunftsfähiges Gesamtkonzept“. Mit den Gesamtkosten von 9,1 Millionen Euro liege man beim Baukostenanteil um acht Prozent höher als bei der Kostenberechnung. Bei den Gesamtkosten beträgt die Mehrung zwölf Prozent. Worin investiert wurde und was es nun alles zu benutzen gibt, das zeigte Bauamtsleiter Erhard Huber bei Führungen.