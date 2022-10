Kennst du den schon? Florian Fink bei Witzemeisterschaft

Von: Bernd Heinzinger

Zum Lachen bringen musste Florian Fink erst die Jury, dann das Publikum. © Harry Meier/Witzemeisterschaft

Der Neuchinger Florian Fink ist ein echter Spaßvogel. Er hat an der Bayerischen Witzemeisterschaft teilgenommen. „Ein Riesenspaß“ war das, sagt er.

Neuching/Ergolding – Mit seinem Titel bei den oberbayerischen Witzemeisterschaften machte der 44-jährige Niederneuchinger Florian Fink dieses Jahr bereits auf sich aufmerksam. Vor kurzem nahm er sogar an den Bayerischen Titelkämpfen teil. Im Ergoldinger Bürgersaal reichte es für Fink zwar nicht ganz nach oben aufs Podest, aber der vierte oder fünfte Platz – so genau konnte man dies wegen des Wertungssystems nicht sagen – ist dennoch ein schöner Erfolg.

Die Landesmeisterschaften hätten mit einem neuen Konzept stattgefunden, betont der Niederneuchinger: „Alles sollte fernsehtauglicher über die Bühne gehen.“ Zehn Teilnehmer hatten sich insgesamt qualifiziert und diese traten erst einmal vor eine Jury. Die sieben, deren Witze am besten punkteten, kamen ins große Finale am Abend. Florian Fink schaffte diese Hürde souverän.

Also ging es abends es vor rund 200 Zuschauern im Bürgersaal weiter. Diese entschieden mit ihrer Lautstärke für Sieg oder Niederlage, denn der sogenannte „Applausometer“ gab den Ausschlag. Die Punkte in den insgesamt vier Wertungsrunden wurden dabei am Ende zusammengezählt.

Fink: „Mir hat es jedenfalls einen Riesenspaß gemacht, vor so vielen Zuschauern aufzutreten, und ich denke, dass ich auch recht gut angekommen bin.“

Mit dem vierten (oder fünften) Platz zeigte er sich jedenfalls sehr zufrieden. Der Sieger Siegfried Sandner hätte allerdings auch einen kleinen Vorteil gehabt. Mit seinen 84 Jahren gehörte ihm ein gewisser Altersbonus: „Natürlich hat er eine sehr gute Vorstellung abgeliefert und sich den Sieg verdient. Aber wer weiß, ob er auch als 50-Jähriger gewonnen hätte“, mutmaßt Florian Fink.

Letztendlich ist ihm das aber relativ egal, vielmehr ging es ihm doch um den Spaß an der Sache: „Es war schön, die Leute mal wieder zu treffen. Die sind ja allesamt ziemlich witzig.“ Und das Ergebnis hänge natürlich auch vom Geschmack des Publikums ab.

Nach dem Sieg bei den oberbayerischen Meisterschaften hatte der Niederneuchinger geplant, auch im Kabarett-Bereich durchzustarten. Das gestalte sich momentan aber schwierig. Zwar performe er ab und zu mal mit dem bekannten Markus Langer: „Ansonsten ist aber leider nicht viel los. Die Leute trauen sich wegen Corona wohl noch nicht oder es wird ihnen angesichts der Krise zu teuer“, fragt sich Florian Fink. Das zeige sich nicht nur bei ihm, sondern beispielsweise auch beim Theater in Neuching, für das sich Fink ebenfalls engagiert: „Normalerweise sind die Vorstellungen sofort ausverkauft. Diesmal mussten wir reichlich Werbung machen.“ Wer einen – aufgezeichneten – Auftritt des Niederneuchinger sehen will, kann dies auf seiner Homepage. Auf www.finkflorian.de finden sich nähere Infos über ihn.

