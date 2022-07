Basketball, Hallenfußball, Volleyball: So wird die Neuchinger Sporthalle ausgestattet

Von: Daniela Oldach

Millionenprojekt Sporthalle: Redebedarf gibt es im Gemeinderat bei der Zweifach-Halle, die zwischen Ober- und Niederneuching errichtet wird. Parkplatz: Mehr Lampen als geplant © Daniela Oldach

Der Neuchinger Gemeinderat hat sich mit der Ausstattung der neuen Sporthalle befasst.

Neuching – Die Arbeiten beim Bau der neuen Neuchinger Sporthalle schreiten voran. Redebedarf gab es im Gemeinderat vor allem über die Ausstattung. Bauamtsleiter Erhard Huber gab im Gemeinderat einen Überblick. Die westliche Dachfläche ist inklusive der Oberlichter über der Sporthallenfläche fertig. Gerade eingebaut wird die Posten-Riegel-Fassade.

Die Ausstattung soll nun mit den Fachfirmen abgestimmt werden. Ein Thema im Gemeinderat war die Anzahl der Basketballkörbe. Danach gab es eine Nachfrage bei der Planung der Halle. Welche Mannschaft die Körbe dann aber nutzen wird, weiß das Gremium noch nicht. Geplant waren bisher vier Körbe, dann aber kam die Frage auf, ob zusätzliche, höhenverstellbare Übungsbretter eingebaut werden sollen.

„Wir sollten bei den vier Körben bleiben und den Rest lassen“, meinte Markus Reicheneder (FWG). Bei Bedarf könne man später noch nachrüsten, sagte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU). Christian Steiner (WGN) wusste, dass die potenziellen Basketballer Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren sind. Vorerst wird aber auf Übungsbretter verzichtet und an den vier Körben festgehalten.

Integriert werden unter anderem Reck, Stangen, Ringe und Felder für Volleyball und Badminton. Vorgesehen sind zudem Handballtore. Was aber ist mit Hallenfußballtoren? „Wenn wir mal vorhaben, ein Turnier zu spielen, können wir die Handballtore nicht für Fußball hernehmen“, merkte Steiner, der selbst die Neuchinger AH trainiert, an. Mit entsprechenden Bodenhülsen wäre es aber ein Kinderspiel, später auch Hallenfußball zu spielen.

Da redete Martin Bauer (CSU) Klartext: „Bodenhülsen gehören definitiv rein, damit man es nutzen kann.“ „Fußball wird definitiv gespielt“, sagte auch Otto Hainz (SPD). So werden nun Bodenhülsen für Handball- und für Fußballtore vorgesehen. Hier sind jeweils die Abstände unterschiedlich.

Zuerst aber muss der Estrich verlegt werden, diese Arbeiten wurden für gut 64 000 Euro vergeben. Dabei gab es keine Diskussion im Gemeinderat, doch die Vergabe bei der Prallwandverkleidung stieß Martin Bauer sauer auf. In der vorangegangenen Sitzung war dem Gremium mitgeteilt worden, dass es nur ein Angebot gebe – für knapp 254 000 Euro brutto, stolze 88 000 Euro über der Berechnung, die allerdings vom November 2020 stammt. Die anderen angefragten Firmen hatten laut Verwaltung keine Offerte abgegeben, weil sie zu stark ausgelastet seien.

Der einzige Bieter rücke von seinem Preis nicht ab, bekam dennoch den Zuschlag. „Hat man mit hiesigen Firmen auch geredet? Vielleicht hätte das jetzt jemand anders auch gemacht, der nicht mehr so viel Arbeit hat. Eine Prallwand ist nichts Besonderes“, hakte Bauer nach. „Interessant wäre das in meinen Augen schon. Und die Summe wäre in unserem Bereich auch gut aufgehoben“, ergänzte er. So einfach ist das laut Bauamtschef Huber aber nicht, „denn man braucht eine bestimmte Zulassung. Es ist nicht so, dass es einer machen kann, der es noch nicht gemacht hat.“

Zurückgestellt wurde hingegen die Ausstattung der Medienanlage. Nach einem Ortstermin findet der Gemeinderat, dass eine Beamer-Anlage in der Halle nicht erforderlich ist. Sie hätte inklusive Verkabelung rund 16 000 Euro brutto gekostet. Wichtiger sei nach Meinung des Gremiums eine entsprechende Anlage fürs Vereinsheim.

Dafür sah die Kostenberechnung 5780 Euro netto vor, zuzüglich der Leitungsverlegung. Alternativ könne auch nur die Verkabelung für einen 75-Zoll-Flachbildschirm ausgeschrieben werden. Das 1000 Euro teure TV-Gerät würde dann die Gemeinde selbst kaufen. „Es gehören aber auch Scheinwerfer fest vorgesehen. Die Kabel sollten auch zusammenlaufen, damit man es komplett steuern kann“, merkte Markus Sedlmeir (ÜWG) an. Steiner wies zudem auf eine Beschallung auch für das Vereinsheim hin.

Redebedarf besteht zudem noch bei der Ausführung der Parkplatzbeleuchtung. Die Lampen dürfen nur außerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung aufgestellt werden. Wegen der Abstände werden nun mehr Leuchten benötigt als bei der Erstellung der Elektroausschreibung im Herbst 2020 vorgesehen waren. Zudem werden in Abstimmung mit dem Tennisverein nur noch zwei statt wie bisher geplant drei Tennisplätze beleuchtet. Das entsprechende Nachtragsangebot lag aber zur Sitzung noch nicht vor.