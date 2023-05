Gewerbegebiet Lüßwiesen: Container für bis zu 40 Flüchtlinge

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Gut besucht war die Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus Niederneuching. © Bernd Heinzinger

Die Gemeinde Neuching hat einen Standort für eine Containeranlage für Geflüchtete im Gewerbegebiet gefunden. Bis die ersten Menschen einziehen können, dauert es aber noch. Die Planung braucht rund 15 Monate.

Neuching – Neben Infos und Zahlen zur Entwicklung der Kommune (Bericht folgt) ließ Neuchings Gemeindeoberhaupt Thomas Bartl in der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus Niederneuching die Katze aus dem Sack: „Ihr sollt es von mir zuerst erfahren: Nach akribischer Suche haben wir jetzt einen Standort für eine Flüchtlingsunterkunft im Gemeindegebiet gefunden.“ Eine Fläche im Gewerbegebiet Lüßwiesen stellte sich als geeignet dar, dort sollen bis zu 40 Flüchtlinge in einer Containeranlage unterkommen.

Der Druck auf seine Gemeinde sei in der Vergangenheit aufgrund der hohen Zahlen immer weiter gestiegen, und eines dürfe auf gar keinen Fall passieren: „Unsere neue Sporthalle darf nicht als Flüchtlingsunterkunft dienen“, stellte Bartl klar.

Auf einem derzeitigen Parkplatz im Gewerbegebiet sollen die Container aufgestellt werden, und damit erfülle Neuching auch den Solidaritätsbeitrag in Richtung der Nachbarkommunen. „Wir sind schließlich das letzte Dorf im Landkreis Erding, wo es noch keine Unterkunft gab.“ Auf der geplanten Fläche gebe es die nötige Infrastruktur wie Strom- oder Wasseranschlüsse: „Außerdem herrscht dort die beste Anbindung an den ÖPNV im gesamten Gemeindegebiet“, fügte Bartl an.

Er ließ sich einige persönliche Worte bezüglich der Flüchtlingsproblematik nicht nehmen: „Die aktuelle Entwicklung ist für mich eine Farce, die Regierung unternimmt fast nichts, um die Kommunen zu unterstützen.“ Die erst kürzlich beschlossene eine Milliarde Euro ist laut Bartl ein „weiterer Schlag ins Gesicht“. Kein Vertreter der Kommunen sei beim Flüchtlingsgipfel eingeladen gewesen: „Und wir müssen es jetzt ausbaden.“

Die weiterhin unkontrollierte Zuwanderung werde Deutschland nach Meinung des Neuchinger CSU-Bürgermeisters ins Chaos stürzen: „Ich appelliere für einen Aufnahmestopp und die sofortige Abschiebung strafrechtlich auffälliger Flüchtlinge.“

Der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter (CSU) gab Bartl recht, dass die Beschlüsse der Bundesregierung unbefriedigend seien. Derzeit befänden sich rund 2600 Flüchtlinge im Landkreis Erding: „Gegen die stetig ankommenden Busse kann keiner etwas machen.“ Dass wieder Turnhallen als Unterkünfte dienen, das dürfe nicht sein: „Ich war schon damals dagegen, denn Sportunterricht ist immens wichtig“, sagte Hofstetter. Als „hanebüchen“ sieht er es, dass keine Flüchtlinge mehr in den Erdinger Fliegerhorst dürfen: „Landrat Martin Bayerstorfer und Erdings OB Max Gotz versuchen alles, es handelt sich dabei aber um Bundeseigentum.“ 40 Flüchtlinge wären für Neuching nicht wenig, so Hofstetter weiter: „Dafür gilt mein Dank.“

Wann diese in die Container im Gewerbegebiet Lüßwiesen einziehen, wollte eine Bürgerin wissen. Bartl rollte bei seiner Antwort mit den Augen: „Die Planungsphase dauert rund 15 Monate. Daran sieht man die wahnsinnige Bürokratie in Deutschland.“