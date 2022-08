Neuchings älteste Bürgerin Mathilde Sajuk († 101) verstorben

Von: Veronika Macht, Daniela Oldach

Einen besonderen Geburtstag feierte Mathilde Sajuk noch vor zwei Jahren daheim in Oberneuching. Kurz vor ihrem 102. Geburtstag ist sie nun verstorben. Große Liebe zu den Tieren © Privat

Geistig fit bis zum Schluss, doch der Körper machte nicht mehr mit. Mathilde Sajuk ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Sie war Neuchings älteste Bürgerin. Im Krankenhaus ist sie friedlich eingeschlafen.

Oberneuching – Geboren wurde Mathilde Sajuk am 28. September 1920 in München. „Meine Mutter ist als echtes Münchner Kindl geboren und in der Nähe der Theresienwiese aufgewachsen, später hatten wir sogar eine Wohnung mit Sicht auf die Bavaria“, erzählt ihre Tochter Roxane Sajuk.

Mathilde Sajuks Vater war Drucker, ihre Mutter Schneiderin. Sie selbst war aber ausgebildete Krankenschwester, die während des Kriegs diesen Beruf auch ausgeübt hat. „Es war aber nicht ihre Berufung, sie hat in der Zeit ihr Abitur nachgeholt und nach dem Krieg an der Ludwig-Maximilians-Universität Slawistik studiert.“ Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Jurij kennen, „der während des Krieges aus der Ukraine geflüchtet war und als ,Displaced Person‘ in München Zuflucht gefunden hatte“, berichtet Tochter Roxane.

1971 zog das Paar nach Oberneuching und baute sich dort ein Eigenheim. „Meine Mutter hat sich sehr gefreut, dass sie aus der Stadt in das Haus nach Oberneuching ziehen konnte und dort einen Garten hatte mit Obstbäumen, Beerenbüschen und Gemüsebeeten“, erzählt Roxane Sajuk. Bis kurz vor ihrem Tod hatte ihre Mutter hier ihr Zuhause. Ihr Ehemann war 2007 verstorben. Durch die Wurzeln ihres Mannes nahm sie der Krieg Russlands in der Ukraine auch besonders mit. Trotz ihres hohen Alters interessierte sie sich nach wie vor für das aktuelle Zeitgeschehen.

Mathilde Sajuks Passion waren die Sprachen

Mit ihrer Tochter Roxane, die in Kanada lebt, hielt Mathilde Sajuk regelmäßig Kontakt. Eine große Freude waren ihr auch ihre Enkelkinder Natalia, Pauline und Louis.

Ihre Passion waren zudem die Sprachen. Hier war sie ein wahres Talent. Die frühere Verwaltungsangestellte beim Deutschen Gewerkschaftsbund hat unter anderem auch als Übersetzerin gearbeitet. „Sie hat mehrere sehr bekannte historische Romane und Gedichte aus dem Ukrainischen ins Deutsche übersetzt. Diese Publikationen wurden auch bei der Library of Congress in den USA hinterlegt und sind somit weltweit zugänglich“, erzählt Tochter Roxane Sajuk.

Auch habe ihre Mutter selber Gedichte geschrieben, wie dieses: „Leben ist Abschiednehmen immerdar. Von der Stunde, vom Tag, von der Nacht, vom Frühling, vom Sommer, vom Jahr. Und siehst Du das Glück, noch vor Dir, zögernd und ferne, und eilst du und willst es erlangen, da ist es längst schon vergangen. Du schreitest vorwärts und schaust zurück. Leben ist Abschiednehmen immerdar. Von der Stunde, vom Tag, von der Nacht, vom Frühling, vom Sommer, vom Jahr.“

Griechisch war ihre Lieblingssprache. Zudem beherrschte sie Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Italienisch und Ukrainisch. „Französisch spreche ich nicht so gut. Aber wenn ich etwas auf Französisch lese, verstehe ich alles“, hatte die Jubilarin noch bei ihrem 100. Geburtstag im September 2020 erzählt.

Hündin Tami war stets eine treue Begleiterin

Von einem Schlaganfall hatte sie sich noch erholt. Und auch eine Corona-Erkrankung überstand sie. Was Sajuk immer wieder aufrichtete, war ihre Liebe zu den Tieren. Ihre Katze Luna, vor allem aber Hündin Tami waren ihre treue Begleiterinnen. Das Labrador-Mädchen vermisst sein Frauchen sehr. Für die achtjährige Hündin wird nun ein neues, liebevolles Zuhause gesucht. Darum kümmert sich eine gute Freundin der Familie. Viele verletzte Tiere aus der Natur wie beispielsweise Vögel im Garten waren in den vergangenen Jahrzehnten im Hause Sajuk ebenfalls wieder aufgepäppelt worden.

Dank ihrer Nachbarinnen Maria Riermeier und Erika Hermansdorfer, mit denen sie seit vielen Jahren eine tiefe Freundschaft pflegte, sowie Pflegerinnen bei der Unterstützung im Alltag war es Sajuk möglich, ihren Lebensabend zuhause zu verbringen. Ende September wäre sie 102 Jahre alt geworden.