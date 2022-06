Neue Beleuchtung für Niederneuchinger Kirchturm, aber nicht für Kirchenstraße

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Neue LED-Lampen soll es an der Kirchenstraße erst mal nicht geben. © dpa/Fabian Sommer

Lange genug habe es gedauert, bis endlich ein Angebot bei der Gemeinde angekommen sei. Das betonte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) zum Tagesordnungspunkt „Kirchturmbeleuchtung Niederneuching“ im Gemeinderat.

Neuching – Ursprünglich gab es bereits ein Angebot im Jahr 2021, damals allerdings ausschließlich für den Kirchturm. Dem Gemeinderat schwebte darauf aber auch eine Erweiterung auf die Beleuchtung entlang der Kirchenstraße vor – jetzt lag diese Möglichkeit in einer der beiden vorgeschlagenen Varianten endlich vor.

In der ersten bleibt es bei der Beleuchtung des Turms, und sie umfasst den Austausch von drei Peitschenmasten mit LED-Beleuchtung. An neuen Masten werden Aufsatzleuchten montiert, die in Richtung Kirchturm strahlen. Die Kostenschätzung der Firma SEW Stromversorgungs GmbH beläuft sich auf gut 20 000 Euro brutto, allerdings sei mit einer Steigerung von zehn bis 15 Prozent zu rechnen.

In Variante zwei sollen entlang der Kirchenstraße fünf neue Straßenlampen mit LEDs entstehen, die derzeitigen Lampen würden durch neue LED-Versionen ausgetauscht werden. Die Stromversorgung ist aktuell über Dachständer von den Nachbargebäuden gewährleistet, künftig soll diese über Erdkabel geschehen. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf gut 50 000 Euro brutto. Bartl meinte, dass man eigentlich keine neuen Masten beauftragt hätte und schlug vor, neben dem Kirchturm nur die Erneuerung der bestehenden Lampen zu beschließen.

Markus Sedlmeir (ÜWG) fragte: „Gibt es für die Kirchturmbeleuchtung überhaupt einen Gemeinderatsbeschluss?“ Bartl erwiderte: „Ich bin überzeugt davon, dass wir diesen im Jahr 2020 wegen der Gleichbehandlung zwischen Ober- und Niederneuching getätigt haben.“ Ob man denn alles überhaupt brauche, fragte Manfred Mittermaier (FWG), laut Markus Hermansdorfer (WGN) wären neue Masten aber für eine „normgerechte“ Beleuchtung durchaus notwendig.

Dass die alten Lampen nur noch „Funzeln“ sind, so lautete die Meinung von Martin Schwarzenbeck (CSU): „Es reicht daher ein reiner Austausch, dadurch wird es ja schon deutlich heller.“ Martin Bauer (CSU) fügte an, dass die Turmbeleuchtung bereits seit eineinhalb Jahren existieren könnte und votierte für Variante eins.

Letztlich gab es mit 9:4 Stimmen eine Mehrheit für die erste Variante, also die reine Kirchturmbeleuchtung. Für den Bereich der Kirchenstraße will Bürgermeister Bartl noch einmal mit der Firma reden, ob man hier vielleicht auf die zusätzlichen Masten verzichten könnte.