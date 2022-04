Neuchinger Sporthalle soll noch heuer fertig sein

Von: Bernd Heinzinger

Freuen sich über den Baufortschritt: Bürgermeister Thomas Bartl (3. v. r.) sowie (v. l.) Bauamtsleiter Erhard Huber, die Zimmerer, Architekt Alexander Pfletscher und Martin Schwarzenbeck von der Firma HasnBau. © Bernd Heinzinger

Rund 8,7 Millionen Euro wird die neue Neuchinger Sporthalle kosten. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Neuching – Für Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl war es eine Premiere: Er durfte sein erstes Richtfest als Gemeindeoberhaupt feiern, und dabei handelte es sich gleich um das größte Projekt der jüngeren Geschichte: Die Mehrzweckhalle erreichte den nächsten Schritt in Richtung Fertigstellung. Die ist – nachdem voriges Jahr für einige Monate Stillstand auf der Baustelle geherrscht hatte – bereits für Ende 2022 geplant ist.

Bei schönstem Wetter schauten am Montag viele Interessierte an der Baustelle vorbei. Bartl sagte, dass die Errichtung einer Sporthalle schon ein sehr langer Wunsch der Gemeindebürger gewesen sei. Nachdem die Kommune das Grundstück südlich vom Obstlehrgarten erwerben konnte, habe schnell festgestanden, dass dies der geeignete Standort sei: „Das Gelände mit der Halle soll nicht nur für sportliche Zwecke, sondern als Begegnungsstätte für alle dienen“, so der Bürgermeister.

Bereits im Jahr 2009 gab es den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans, im Januar 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans. Große Schritte folgten 2018 mit dem Satzungsbeschluss und der Durchführung eines sogenannten VgV-Verfahrens für die Architektenleistungen. Nachdem das Büro Pfletscher und Steffan aus München den Zuschlag bekommen hatte, ging es in den folgenden Jahren mit den Planungen zügig voran, sodass im Januar 2021 mit dem Spatenstich die Bauarbeiten beginnen konnten.

Nach dem Dank an die ausführenden Firmen meinte Bartl: „Anfangs diskutierten einige vorsichtig über das Projekt. Mittlerweile ist aber auch manch Skeptiker vom Nutzen der Halle überzeugt.“ Sie werde aus sportlicher und kultureller Sicht eine Bereicherung für die Gemeinde und eine „Steigerung der Lebensqualität“ in Neuching bringen: „Außerdem ist sie eine symbolische Verbindung zwischen den beiden großen Ortsteilen Ober- und Niederneuching.“

Architekt Alexander Pfletscher sagte, dass der Bau derzeit voll im Zeitplan liege: „Wir werden unser ambitioniertes Vorhaben halten können, bis Ende des Jahres fertig zu sein.“ Als nächstes würden der Trockenbau und die ersten Installationen kommen, im Anschluss der Innenausbau. Wenn alles fertig ist, verfügt die Gemeinde Neuching über eine nagelneue Zweifachhalle.

Zu Beginn der Planungen rechnete man mit Kosten in Höhe von vier Millionen Euro – diese Summe steigerte sich bis jetzt auf 8,7 Millionen Euro. Neben der Sportnutzung sind auch beispielsweise Theateraufführungen oder Feiern geplant. Im Freien werden später Tennisplätze errichtet und Raum für weitere Sportarten freigehalten.

Beim Richtfest durfte freilich der Richtspruch der Zimmerer nicht fehlen. Sie seien heute die wichtigsten Personen, betonte unter anderem Pfletscher. Danach hatten es alle eilig, denn das gemeinsame Essen beim Wirt wartete bereits, wo noch einmal auf den erfolgreichen Baufortschritt angestoßen wurde.

hz