Neuchings neues Kinderhaus soll bis Ende 2023 fertig sein

Von: Bernd Heinzinger

Gute Nachrichten aus Neuching: Das neue Kinderhaus soll spätestens Ende 2023 fertig sein (Symbolbild). © Monika Skolimowska / dpa

Neuching – Gute Nachrichten für die Gemeinde Neuching bezüglich des Neubaus des Kinderhauses: Bislang galt, dass das Gebäude Ende Juni 2023 fertiggestellt sein muss, um Förderungen seitens der Regierung von Oberbayern zu erhalten. In der Gemeinderatssitzung konnte Thomas Bartl (CSU) nun bekannt geben, dass es eine Fristverlängerung gab: „Die Fertigstellung muss jetzt bis zum 31. März 2024 erfolgen.“

So lange solle es aber nicht dauern, schob der Bürgermeister gleich hinterher: „Spätestens Ende 2023 wollen wir fertig sein“, betonte er. Zuletzt fand eine Begehung zur Abnahme der Rohbauarbeiten statt, die Zimmererarbeiten für den Holzdachstuhl waren bereits Ende Oktober beendet. Nach der kürzlichen Fertigstellung der Holz-Rahmen-Außenwände arbeiten die Handwerker nun an den Rändern der Dachkonstruktion sowie an der Vordeckung.

Beim Gewerk Elektro wurde bereits mit der Installation der Haupttrassen begonnen, und in der Sitzung hatte Bauamtsleiter Erhard Huber noch eine ganz frische Kostenberechnung parat: Für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär steht nach allen Ausschreibungen fest: Statt der einst geschätzten 632 000 Euro muss die Gemeinde nun gut 891 000 Euro zahlen. Eine heftige Steigerung, Bartl aber beschwichtigte sofort: „Bei anderen Bereichen wie etwa dem Hochbau liegen wir sogar unter der Berechnung.“

In der Sitzung wurden einige weitere Arbeiten vergeben. Überraschend positiv war das eingereichte Angebot für die Sonnenschutzarbeiten der Fenster im Obergeschoss. Die Berechnung lag bei gut 47 600 Euro, das günstigste Angebot aber mit lediglich knapp 29 000 Euro deutlich darunter. Einige Gemeinderäte zweifelten deshalb dessen Seriosität an. Aber Huber und Bartl konnten jedoch bestätigen, dass die betreffende Firma bereits in der Vergangenheit „zur vollsten Zufriedenheit“ für Neuching tätig gewesen sei. Weil sich das Gremium einstimmig darauf einigte, die vier Senkrechtmarkisen an der Nordseite erst bei Bedarf nachzurüsten, sank die Summe sogar noch auf 18 700 Euro.

Bei der Vergabe der Anlage für Messung, Steuerung und Regelung wurde die Berechnung um knapp 5000 Euro auf jetzt 68 600 Euro überschritten. Bei der Dämmung der technischen Anlagen lag die Überschreitung sogar bei knapp 17 000 Euro auf jetzt fast 54 000 Euro.

Auf Diskussionen verzichteten die Gremiumsmitglieder, Manfred Mittermaier (FWG) meldete sich aber generell wegen der Praxis bei den Ausschreibungen zu Wort: „Ich wurde von Handwerkern aus der Umgebung angesprochen, die sich beschwerten, dass Ausschreibungen mit einer Frist von nur 14 Tagen kommen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind die kleinen Betriebe sehr beschäftigt“, sagte er. Soll heißen, sie konnten aus Zeitgründen keine Angebote abgeben: „Ich finde es eine Frechheit, dass der Architekt alles so kurzfristig macht“, monierte Mittermaier.

Seitdem er auch den Kindergarten bekommen habe, lehne er sich bequem zurück, bemängelte auch Robert Riexinger (CSU): „Ich würde ihm gern sagen, dass er sich gefälligst mehr bemühen soll.“ Dieser Wunsch soll in Erfüllung gehen und der Architekt in eine der nächsten Sitzungen „zitiert“ werden, sagte Bürgermeister Bartl.