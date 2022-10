Projekt Höchstspannungsleitung: Das ist der aktuelle Stand

Von Bernd Heinzinger schließen

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet informiert über den aktuellen Projektstand für die neuen Höchstspannungsleitungen. Probebohrungen sollen Daten liefern - für beide Varianten.

Neuching – Die Planungen für den Ersatzbau der Höchstspannungsleitungen zwischen Oberbachern im Landkreis Dachau und Ottenhofen schreiten voran. Die ausführende Firma Tennet gab bei mehreren Informationsveranstaltungen in den betroffenen Landkreisen Einblick in die aktuellen Geschehnisse. Auch in Neuching stellte Tennet das Projekt vor und beantwortete Fragen der Bürger, die zahlreich gekommen waren.

Im Landkreis Erding ist die Sachlage weiterhin klar: Die Bürgerinitiative bevorzugt eine Streckenführung durchs Finsinger Holz und nicht einen Ersatz entlang der bestehenden Leitungen. Die Gemeinde Finsing hätte dagegen gerne die Variante am Bestand entlang.

Die Fragen der Bürger drehten sich hauptsächlich darum, wie ihre Grundstücke betroffen sind. Egal, welche Variante am Ende Realität wird – Probebohrungen zur Untersuchung des Untergrunds stehen überall von jetzt bis März 2023 an.

Laut Tennet-Sprecherin Catherin Krukenmeyer will man die Grundstückseigentümer dabei mitnehmen. „Sie wurden bereits angeschrieben.“ Die Bohrungen dauern circa zweieinhalb Stunden, alles geht mit relativ kleinem Gerät über die Bühne, informierte Krukenmeyer: „Die Leute können mit dabei sein und auch entscheiden, über welchen Weg wir zum Ort der Bohrung kommen.“

+ Reges Interesse am aktuellen Planungsstand für den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitungen durch die Landkreise Erding, Freising und Dachau herrschte bei den Informationsveranstaltungen von Übertragungsnetzbetreiber Tennet. © Bernd Heinzinger

Was kommt auf mich zu, wenn auf meinem Grundstück dann ein neuer Mast gebaut wird? So lautete eine Frage vieler Betroffener. Dann gäbe es eine Entschädigung, dessen Höhe sich nach dem Rahmenvertrag mit dem Bauernverband berechnet, dazu eine Eintragung ins Grundbuch, versuchte Krukenmeyer zu beruhigen.

Für mögliche elektromagnetische Felder aufgrund der Leitungen hat sich laut der Tennet-Mitarbeiterin bei den Ortsterminen kaum jemand interessiert. Sie betonte, dass seitens ihrer Firma beide Varianten möglich seien.

Beim Ersatzbau entlang des Bestands gebe es derzeit einen größeren Kenntnisstand bezüglich Umweltfaktoren oder Bodenbeschaffenheit: „Wir sind mit der Bürgerinitiative aber in sehr konstruktiven Gesprächen, von dort kommen gute Vorschläge, beispielsweise bezüglich der Aufforstung,“ lobte Krukenmeyer: „Die Strecke durchs Finsinger Holz wird derzeit genau untersucht. Wir denken, dass wir damit bis November 2022 fertig sind.“

Entscheidungen etwa über die Standorte der künftigen Masten könnten erst im Anschluss gefällt werden.

Der Ersatzbau für die bestehenden Höchstspannungsleitungen auf der 50 Kilometer langen Strecke sei nötig, um den neuen Anforderungen Stand zu halten, sagte Krukenmeyer: „Nach dem Neubau erhalten wir eine Verdopplung der Leistungsfähigkeit.“

Bei welcher Variante letztlich die Bagger rollen, bestimmt nicht Tennet. „Am Ende entscheidet die Regierung.“ Zuvor stehen aber noch weitere Schritte wie das Planfeststellungsverfahren. Baubeginn soll 2026 sein.