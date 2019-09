Neuchinger Literaturkreis: Der Club der fleißigen Leser

Lesen als Gemeinschaftserlebnis, Literatur als Diskussionsgrundlage: Seit fast einem Jahr treffen sich in der Gemeinde Neuching zwölf Literaturbegeisterte regelmäßig, um über Bücher zu sprechen. Ins Leben gerufen haben den Neuchinger Literaturkreis die Ärztin Dr. Renate Kurfürst (61), Büchereileiterin Corinna Fink (49) und Bürgermeister Hans Peis (68). Wir sprachen mit ihnen zum heutigen Lies-ein-Buch-Tag.

VON VRONI MACHT

Neuching– Wie ist der Literaturkreis entstanden?

Renate Kurfürst: Ich hatte mich schon lange mit dem Gedanken getragen, einen Literaturkreis nach dem Vorbild der Salonkultur zu gründen. Ein literarischer Salon war ein zumeist privater, gesellschaftlicher Treffpunkt für Diskussion, Lesungen oder musikalische Veranstaltungen. Das war seit vielen Jahren mein Traum.

Hans Peis: Vor Jahrzehnten war ich schon in einem Literaturkreis. Das hat mir gut gefallen, aber ich hatte irgendwann keine Zeit mehr dafür. Als Renate und Corinna auf mich zukamen, war ich anfangs skeptisch, beim ersten Treffen aber sehr positiv überrascht. Alle Mitglieder sind von Anfang an dabei.

Corinna Fink: Ich unterstütze alles, was die Leute zusammenbringt. Der persönliche Austausch in Zeiten von WhatsApp und Co. darf nicht verloren gehen.

Kurfürst: Genau, dabei geht es um richtige Kommunikation, nicht um Smalltalk.

Wer sind die Mitglieder?

Kurfürst: Wir sind zwölf Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Ansichten. Dabei geht es nicht nur um Literatur, sondern es ergeben sich auch politische und gesellschaftskritische oder Geschlechter-Diskussionen, die auch mal hart auf hart gehen.

Fink: Eigentlich sind wir so, wie ein Bundestag im Idealfall zusammengesetzt sein sollte.

Peis: Das stimmt, die Denkweisen gehen in ganz unterschiedliche Richtungen. Wir sind zwischen 35 und 70 Jahre alt, von der Bankkauffrau bis zum Beamten. Wobei man bei der Geschlechter-Gerechtigkeit noch ein bisschen kämpfen muss – wir sind nur zwei Männer.

Was denken Sie, woran das liegt? Ist Literatur eher ein Frauen-Thema?

Peis: Das glaube ich nicht. Ich denke, dass Frauen einfach mehr Mut haben, sich zu bestimmten Themen zu artikulieren. Ich kenne viele Männer, die lesen. Aber manche denken vielleicht, dass ein Literaturkreis nichts für sie wäre. Sicher haben viele auch Vorurteile, zum Beispiel, dass ein Literaturkreis zu gesellschaftlich oder psychologisch an Themen herangehen würde. Ein solcher Kreis gilt wohl als eher unmännlich.

Welche Bücher lesen

Sie dort?

Kurfürst: Wir haben uns klar davon distanziert, Trivialliteratur zu lesen.

Fink: Das Buch, das wir auswählen, muss schließlich einen Ansatz zum Diskutieren bieten.

Können Sie konkrete

Beispiele nennen?

Fink: Ja, das erste Buch war „Unterleuten“ von Juli Zeh, ein Gesellschaftsroman. Auch „Wir sehen uns am Meer“ von Dorit Rabinyan, in dem eine Israelin in New York einen Palästinenser kennenlernt, war dabei.

Kurfürst: Für mich war „Serotonin“ von Michel Houellebecq schon hart an der Grenze. Das ist ein äußerst umstrittenes Buch.

Peis: Und es hat bisher die heißeste Diskussion ausgelöst. Da gingen die Meinungen sehr weit auseinander.

Wie werden die Bücher ausgewählt?

Fink: Jeder schlägt abwechselnd mehrere Bücher vor, aus denen der Kreis eines auswählt. So kommt jeder einmal im Jahr dran.

Und wie wählen Sie persönlich aus, was Sie lesen?

Peis: Ich lese regelmäßig Rezensionen und schaue, was neu ist. Dann entscheide ich aus dem Bauch heraus, was mich interessiert. Krimis sind nicht mein Revier, dafür bin ich ein Fan von Biografien, ich habe viele Künstlerbiografien gelesen. Bewusst schaue ich mir auch Jugendliteratur an, vieles davon lohnt sich auch für Erwachsene, weil es einfach zeitlos ist. „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ zum Beispiel.

Fink: Dafür haben wir in der Bücherei seit einigen Jahren sogar die eigene Kategorie „All age“ mit Büchern ab 13 Jahren, die auch Erwachsene ausleihen. „Die Tribute von Panem“ zum Beispiel.

Kurfürst: Klassische Bestsellerlisten interessieren mich nicht, die sind oft viel zu kommerziell. Ich mag politische oder medizinische Themen, zum Beispiel „Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens“ von Oliver Bottini, in dem es um Landraub in Rumänien geht, ein hochpolitisches Thema. Aktuell interessiere ich mich für junge russische Gegenwartsliteratur.

Fink: Als Büchereileiterin lese ich querbeet, auch das, was man so als Trivialliteratur bezeichnet. Ich muss ja Bücher empfehlen können. Privat interessiere ich mich für Sachbücher, zum Beispiel von Yuval Noah Harari, der schon aufgrund seiner Vita einen ganz speziellen Blick auf die Welt hat. Es kommt immer drauf an, zu welchen Zweck man ein Buch lesen will. Will man einfach abschalten und entertaint werden, ist auch Trivialliteratur in Ordnung. Aber für mich ist ein Buch, das nichts mit mir macht, Zeitverschwendung.

Peis: Da ist immer eine Schwelle: Muss ich ein Buch wirklich lesen, auch wenn es mich nicht interessiert? Ist der Zeitverlust gerechtfertigt? Im Literaturkreis habe ich gelernt, dass es sich lohnen kann, über den Tellerrand zu schauen.

Inwiefern?

Peis: Insgesamt wird der Blick durch den Literaturkreis weiter, denn man muss offen sein für Neues.

Fink: Man lässt sich dort auch auf Bücher ein, die man normalerweise nicht gelesen hätte, oder entdeckt Autoren, die man nicht auf dem Schirm hatte.

Peis: Es macht großen Spaß. Und natürlich entwickeln sich durch die intensive Gesprächskultur, die wir pflegen, auch Freundschaften.

Was macht für Sie den Reiz des Literaturkreises aus?

Kurfürst: Anfangs haben wir uns in der Wirtschaft getroffen, auch mal in der Bücherei. Inzwischen hat es sich aber eingependelt, dass wir uns privat bei einem der Mitglieder treffen. Das verstärkt den Charakter eines Salons, was ich sehr schön finde. Jeder bringt eine Kleinigkeit mit. In diesem geschützten Rahmen darf jeder so sein, wie er will, auch mal extreme Meinungen vertreten und es auch offen sagen, wenn ihm ein Buch nicht gefällt.

Peis: Das ist durchaus schon ein paar Mal vorgekommen, aber immer fundiert begründet.

Kurfürst: So entstehen lebhafte Diskussionen – aber wo Reibung ist, ist immer schöne Wärme. Was man politisch nicht sagen darf, darf man im privaten Bereich ungeniert politisieren, heißt es doch.

Welche Bedeutung hat Literatur für Sie?

Kurfürst: Es ist eine Herzensangelegenheit von mir, die Kultur des Sprechens und der Sprache wieder aufleben zu lassen. Denn ich finde es immer wieder erschreckend, wie viele Worte über die Zeit verloren gehen; wie viele Begriffe aus älterer Literatur heute antiquiert klingen und die Leute gar nicht mehr berühren. Ein Buch regt an, klärt auf, bereichert und endet entweder im Happy End oder lässt es dir offen, ob es in deiner Fantasie eine eigene Lösung gibt.

Peis: Das Offenlassen hat eine immense Bedeutung. Bücher müssen Interpretationsspielraum lassen, sie dürfen nicht belehren oder missionieren.

Literatur ist für mich nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern auch die Erweiterung des Horizonts. Man vergrößert sein Basiswissen auch in Bereichen, die einem aufgrund der beruflichen oder privaten Interessen nicht unbedingt begegnen.

Haben Sie ein Lieblingsbuch?

Peis: „Die Asche meiner Mutter“ von Frank McCourt und „Das Leben meiner Mutter“ von Oskar Maria Graf. Beide habe ich schon vor 20 Jahren gelesen, aber beide sind mir immer noch präsent. Ich mag klare, reduzierte Sprache.

Kurfürst: Mein Lieblingsbuch ist „Die Grasharfe“ von Truman Capote, das wir auch schon im Kreis gelesen haben. Capote beschreibt meisterhaft die Schönheit der Natur und die Charaktere der damaligen Zeit. Ich liebe die bildhafte Sprache und die Romantik. Auch die Bücher von Isabel Allende und französische Klassiker, von Dumas bis Baudelaire, begeistern mich.

Fink: „Homo Deus“ von Harari und „Die Geheime Geschichte“ von Donna Tartt, eine Mischung aus „Der Club der toten Dichter“ und „Schuld und Sühne“.

Gemütlicher Sessel oder Buch raus und los geht’s: Wo und wie lesen Sie am liebsten?

Fink: Ich lese immer und überall, auch im Auto.

Kurfürst: Wenn ich was aufnehmen will, brauche ich eine entspannte Atmosphäre, Ruhe und ein Sofa.

Peis: Ich lese eigentlich immer, wenn ich nicht gerade was anderes tue. Couch, Bett oder Wohnmobil sind dafür ideal. Im Urlaub schaffe ich so schon mal sechs Bücher in zwei Wochen. Eine entspannte Atmosphäre ist aber schon nicht schlecht.