Das Rentenalter kommt immer so plötzlich

Von: Bernd Heinzinger

Um Senioren als Verkehrsteilnehmer ging es beim Neuchinger Seniorentag 2019. Heuer steht dieser Tag unter dem Motto „Das Rentenalter kommt immer so plötzlich“ und findet am 3. April statt. Archi © Daniela Oldach

Der 9. Neuchinger Seniorentag befasst sich mit dem Eintritt ins Rentenalter. Und auch sonst hat der Arbeitskreis Senioren & Soziales ein buntes Jahresprogramm erarbeitet.

Neuching – Der Arbeitskreis (AK) Senioren & Soziales ist aus Neuching nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren engagieren sich die Mitglieder für die älteren Bürger und stellen daneben auch immer ein interessantes Jahresprogramm auf die Beine. Das für heuer steht – sofern nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht.

Denn 2021 mussten wegen der Pandemie alle geplanten Programmpunkte ausfallen. Davon ließ sich der Arbeitskreis aber nicht beirren, wie Altbürgermeister und Mitglied Hans Peis berichtet: „Im November trafen wir uns und diskutierten, was wir 2022 machen wollen.“

Dass es weitergehen soll, war schnell klar, und herauskam ein zwar etwas abgespecktes, aber dennoch attraktives Jahresprogramm. Peis: „Zum Großteil haben wir natürlich das für 2021 Geplante übernommen und hoffen, dass wir jetzt endlich alles durchführen dürfen.“

Ein Höhepunkt ist sicherlich der inzwischen 9. Neuchinger Seniorentag am 3. April ab 13.30 Uhr beim Neuwirt in Oberneuching (Anmeldung bis 31. März) mit dem Thema „Das Rentenalter kommt immer so plötzlich“. Eine Thematik, die Peis vor wenigen Jahren am eigenen Leib erfahren durfte.

Wie kann ich mich auf die neue Situation vorbereiten? Wie kann ich meine neuen Freiheiten sinnvoll nutzen? Wie gestalte ich meinen Alltag? Und was bedeutet das für die Partnerschaft? Diese und weitere Fragen kommen zur Sprache, und Peis betont: „Wir haben dafür interessante Referenten gewinnen können.“ Für Aufmunterung sorgt dabei die Rentnerband „Willi Hettler Trio“.

Daneben dürfen sich die Seniorinnen und Senioren unter anderem auf Ausflüge nach Günzburg (2. Juni) oder zum Walchensee (15. September) freuen. Auch ein Kino-Café beim Alten Wirt (14. Juli) steht auf dem Programm, die Brunnen und Wasserstellen Erdings werden erkundet (4. Oktober), und im Advent soll es gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat einen besinnlichen Seniorennachmittag (27. November) geben.



Jeden Montag von 14 bis 15 Uhr ist zudem „Fit im Sitzen für Jung und Alt“ mit Edi Chalupny im Pfarrsaal Oberneuching angesagt.

Den Start des 2022er-Programms machte gestern ein geselliger Spielenachmittag im Niederneuchinger Schützenheim. Nachdem zunächst noch nicht klar war, ob das Ganze mangels Anmeldungen noch abgesagt werden muss, herrschte bei den AK-Mitgliedern kurz zuvor Erleichterung: Es gab doch noch einige Interessenten und somit Grünes Licht für die Auftaktveranstaltung.

Zwölf Mitglieder hat der Arbeitskreis Senioren & Soziales insgesamt. Seitens der Gemeinde werden sie finanziell und zudem von den zugehörigen Referenten Beatrix Ertl und Martin Bichlmaier unterstützt, im Namen der Kirche hilft Diakon Thomas Zaminer mit.

Das Jahresprogramm ist beileibe nicht alles, was die Mitglieder für Neuching leisten. Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es bereits den Fahrdienst. Hier gibt es Hilfe, falls es jemand beispielsweise nicht mehr alleine zum Arzt oder in die Apotheke schafft.

Im Gegensatz zu den Veranstaltungen sei dabei die Angst vor einer Corona-Ansteckung gering gewesen, berichtet Peis: „Das lag sicherlich auch daran, dass die Leute ihre Fahrer bestens kennen.“

Gesunken sei dagegen die Nachfrage beim Besuchsdienst. Unter anderem pflegende Angehörige könnten diesen nutzen, falls sie doch einmal etwas zu erledigen haben: „Hier gab es im Jahr 2021 kaum Einsätze, aber vielleicht ändert sich das wieder,“ sagt Peis und schickt eine Hoffnung hinterher: „Irgendwann muss es mit dem blöden Corona ja auch einmal vorbei sein.“

Jetzt blicken die Mitglieder aber erst einmal in die nahe Zukunft und wünschen sich, dass die Veranstaltungen 2022 wie geplant über die Bühne gehen können. Weitere Ideen gibt es sicherlich in Kürze, denn mindestens alle zwei Monate findet ein internes Treffen statt. Peis: „Da diskutieren wir gern über weitere Themen, und im Detail gibt es immer etwas zu besprechen.“

Es sind übrigens nicht nur gebürtige Neuchinger mit dabei, wie Peis lachend meint: „Wir sind eine schöne Mischung aus Einheimischen und Zugezogenen.“

Für die einzelnen Termine kann man sich im Rathaus unter Tel. (0 81 23) 93 26 67 anmelden.

