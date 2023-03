Neuer Vize für die Oberneuchinger Feuerwehr

Von: Bernd Heinzinger

Die Führungsriege der Feuerwehr Oberneuching (v. l.): Nicklas Pupow (2. Jugendwart), Benno Lanzl (Kassenprüfer), Stefan Kressirer (2. Vorsitzender), Franz Reith (Kassenprüfer), Herbert Rauch (Vorsitzender), Johann Schindlbeck (Aktivensprecher), Alexander Fraundorfer (Kommandant), Michael Haberthaler (Schriftführer) und Thomas Bartl (Bürgermeister). © HZ

Bei der Oberneuchinger Freiwilligen Feuerwehr herrscht Beständigkeit an der Spitze. In der Jahreshauptversammlung im Alten Wirt wählten die 29 Mitglieder einmal mehr Herbert Rauch einstimmig zu ihrem Vorsitzenden für die kommenden drei Jahre.

Oberneuching – In seinem Rechenschaftsbericht freute sich dieser über einen guten Mitgliederstand von 106 Ende 2022. Im vergangenen Jahr sei endlich auch wieder einiges los gewesen. In Erinnerung bleibe der Skiausflug ins Zillertal: „Wir sind mit einem vollen Bus hingefahren, und es war eine tolle Zeit.“ Auch heuer wollten die Feuerwehrler wieder in die Berge, aufgrund einer Sturmwarnung musste man den Ausflug aber schweren Herzens absagen. Bier- und Weinfest oder Sommerfest – die gesellschaftlichen Aktivitäten hätten laut Rauch allesamt das Prädikat „voller Erfolg“ verdient.

Da bald die Synodenfeierlichkeiten in Neuching starten, will der Vorstand die Mitglieder mit einheitlichen Uniformen ausstatten. Einige freuten sich bereits über ihr neues Exemplar, andere bekommen es in Kürze.

Ein wenig ärgerlich sei eine Terminüberschneidung am 27. Mai, so Rauch. An diesem Tag plant die Wehr ihr Sommerfest, gleichzeitig organisieren die Niederneuchinger Schützen eine Veranstaltung. Bürgermeister Thomas Bartl meinte dazu, dass so etwas trotz gemeinsamer Terminabsprachen passieren könne: „Es ist zwar nicht schön, manchmal aber auch nicht zu ändern. Das Jahr ist schließlich begrenzt.“

Dann übernahm Kommandant Alexander Fraundorfer das Wort. Die derzeit 44 Aktiven bekämpften vergangenes Jahr fünf Brände, dazu kamen 14 technische Hilfeleistungen. Zusammengezählt leistete die Oberneuchinger Feuerwehr dabei 182 Arbeitsstunden. Je zwölf normale und zwölf Funkübungen nahmen ebenfalls einiges an Zeit in Anspruch. Dafür verdienten sich die Floriansjünger ein großes Lob von Bartl: „Es ist unschätzbar, was ihr leistet. Eine Gemeinde könnte ohne euch nicht funktionieren.“ Beim Eröffnungsakt der Synodenfeier, beim Konzert von Schandmaul oder beim Burschenfest sollen die Feuerwehrler unter anderem für die Streckenabsicherung bei den Umzügen sorgen – dafür sucht man laut Fraundorfer noch dringend Leute.

Eine technische Änderung kommt auf die Feuerwehr durch eine neue Alarmierungs-App mit Navigationsfunktion zu. Nach deren Einführung wolle man aber zunächst einmal zweigleisig fahren: „Wir lassen das alte System laufen, bis wir von der Zuverlässigkeit des neuen überzeugt sind“, betonte Kommandant Fraundorfer.

Finanziell kann man von einem guten Jahr sprechen. Durch ein Plus von rund 2500 Euro stieg das Gesamtvermögen auf knapp 30 500 Euro an, wie der Kassenbericht zeigte.

Es folgten die Neuwahlen: Nachdem Herbert Rauch als Vorsitzender bestätigt worden war, galt es, einen neuen Stellvertreter zu finden. Dieses Amt hatte bisher Alexander Fraundorfer inne, er wolle sich nun aber auf seine Aufgabe als Kommandant konzentrieren. Mit Stefan Kressirer wurde aber schnell ein Nachfolger gefunden. Die weiteren Posten bekleiden Sebastian Kochbeck (Kassier), Michael Haberthaler (2. Kassier) und Thomas Knallinger (Schriftführer). Nach einer guten halben Stunde konnte Rauch die Versammlung auch schon wieder beenden, und der gemütliche Teil mit einem gemeinsamen Essen startete.