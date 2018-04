Prachtstangerl kommt eine Woche früher

Der Niederneuchinger Maibaum kommt eine Woche früher an als geplant.

Niederneuching– Bereits am Samstag, 7. April, wird das Prachtstangerl aus dem Wald bei Ilching (Gemeinde Eglharting) heimgeholt. Da noch einige Arbeiten erledigt werden müssen, hat sich die Maibaumvereinigung entschlossen, den Termin vorzuverlegen. Gestiftet hat den 28,60 Meter hohen Baum Jagdpächter Martin Höher.

Der Stüberlbetrieb beginnt wie vorgesehen erst am Samstag, 14. April, und zwar mit einem Sposau-Essen ab 19 Uhr. Bis es soweit ist, wird der Baum streng bewacht. Ein Höhepunkt ist neben dem Aufstellen am 1. Mai das Musik-Kabarett mit Bobbe am Montag, 30. April, ab 20 Uhr. Karten gibt es im Lebensmittelmarkt Kornek, bei der VR-Bank Oberneuching und unter www.maibaum-niederneuching.de.

Rubriklistenbild: © Oldach