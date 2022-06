Kein Tempo 30 auf der kompletten St.-Martin-Straße

Von: Bernd Heinzinger

Auf der St.-Martin-Straße gilt Tempo 30 – aber nur bis zur Kirche. Danach sind 50 km/h erlaubt. © Vroni Macht

Auf der Oberneuchinger St.-Martin-Straße darf es keine komplette Beschränkung auf Tempo 30 geben. Diese für den Gemeinderat enttäuschende Meldung gab es vor kurzem vom Landratsamt und der Polizeiinspektion Erding.

Neuching – Grund dafür sind die Ergebnisse der verdeckten Geschwindigkeitsmessungen, die von 2. bis 11. März dieses Jahres stattgefunden haben. Polizeihauptkommissar Benjamin Brückner erklärte schriftlich: „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h durch einen Großteil der Verkehrsteilnehmer dauerhaft grob überschritten wird.“ Ein Regelungsbedarf bestehe daher nicht. Der Hauptkommissar betonte allerdings, die Straße selbst noch zu besichtigen. Danach wolle er beurteilen, ob und in welcher Form eine Tempoüberwachung durch die Polizei möglich sei.

Die Gemeinderäte und Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) zeigten sich ernüchtert. Vor allem herrschte die Enttäuschung, dass man als Kommune diesbezüglich gar nichts selbst entscheiden dürfe. Martin Bauer (CSU) findet das schwach. Außerdem seien bis zu 20 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell gewesen, teils mit bis zu 75 km/h. Dies als nicht „grob“ zu bezeichnen, sei nicht nachvollziehbar.

Bartl sah es ähnlich und meinte: „Unser einziges Mittel ist es, die Straße in die Blitzkartei aufzunehmen und selbst Kontrollen durchführen zu lassen.“ Damit erhofft sich der Bürgermeister eine gewisse Erziehungsmaßnahme.

Seitens Bauer kam die Anmerkung, dass das Gremium früher einmal eine Rechts-vor-Links-Regelung bei der Straße abgelehnt habe. Dies könne man noch einmal überprüfen.

Nach Ansicht von Markus Lanzl (FWG) würde Tempo 30 auf der kompletten St.-Martin-Straße – auf einem Teilbereich ab der Einmündung von der Hauptstraße, vorbei an Kindergarten, Rathaus und Kirche, gibt es bereits diese Geschwindigkeitsbegrenzung – nicht viel bringen: „Die Gefahr kommt von den parkenden Fahrzeugen in der Kurve“, warf er ein. Da müssten die Autos in einer unübersichtlichen Situation auf die Gegenspur ausweichen. Ein absolutes Halteverbot könnte laut Lanzl hier die Lösung sein.

Dass die Straße in die gemeindliche Verkehrsüberwachung aufgenommen wird, forderte auch Markus Hermansdorfer (WGN): „Wo Blitzer stehen, wird schließlich langsamer gefahren.“ Die Wechsel innerhalb der Gemeinde sollten aber in einem unregelmäßigen Turnus stattfinden, damit die Verkehrsteilnehmer nicht schon von vornherein wüssten, wo Gefahr für den Geldbeutel droht.

Für Kontrollen argumentierte danach Martin Mittermaier (FWG), mit Tempo 30 konnte er aber nichts anfangen: „Das gibt sonst ein Gewürge durch den Ort, und es wäre für den Verkehrsfluss alles andere als optimal.“

Am Ende der Diskussion erklärte Bartl, die verschiedenen Vorschläge wie Rechts-vor-Links, Parkverbot und Geschwindigkeitsüberwachung in die Vorschlagsliste Richtung Landratsamt und Polizei aufzunehmen.

