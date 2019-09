St.-Kolomann-Straße: Zwei Drittel der Autos sind zu schnell 

Einen weiteren Teilerfolg haben die Anwohner der St.-Kolomann-Straße in Oberneuching erzielt: Mit einer vorläufig einmaligen Blitzaktion sollen in der auf Tempo 30 beschränkten Straße Raser ausgebremst werden.

Oberneuching – 15 Anlieger hatten sich Anfang des Jahres auf einer Unterschriftenliste eingetragen und regelmäßige Kontrollen gefordert. Ihrem Empfinden nach seien dort zahlreiche Autofahrer zu schnell unterwegs. Daraufhin hatte die Kommune eine achttägige, stille Messung in Auftrag gegeben.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. An den acht Mess-Tagen von 11. bis 18. März waren insgesamt 1663 Fahrzeuge unterwegs, davon 456 mit regulärem Tempo. 723 Autofahrer fuhren mit höchstens 40 km/h, 463 waren im Verwarnungsbereich, der bis 55 Kilometer pro Stunde geht. 21 Fahrzeuglenker waren schneller als jeweils 55 Sachen und hätten sich dabei ein Bußgeld samt Punkte eingehandelt.

Höchstgeschwindigkeit: 71 km/h bei erlaubten 30 Sachen

Die Höchstgeschwindigkeit wurde am 18. März mit 71 km/h gemessen. An den anderen Messtagen waren die schnellsten Autofahrer mit Geschwindigkeiten von 49 bis 63 Kilometern pro Stunde unterwegs.

„Da sieht man, dass sich der Großteil nicht an die Geschwindigkeit hält. Die Anlieger erwischt es aber auch. Als Verkehrserziehung bin ich für ein einmaliges Blitzen“, eröffnete Ratsmitglied Robert Riexinger (CSU) die Diskussion. Dritter Bürgermeister Manfred Mittermaier (FWG) sah das Ganze nicht so brisant. Denn die Straße ist eine Zubringerstraße nach St. Koloman zur dortigen S-Bahn-Haltestelle. „Ich sehe die Straße als Tempo 50“, sagte er und sprach sich gegen das Blitzen aus.

„Ich würde immer mal wieder blitzen“

„Ich würde schon mal blitzen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mit 30 oder 50 bremsen muss“, meinte Markus Sedlmeir (ÜWG). Markus Reicheneder (FWG) regte ebenso ein einmaliges Blitzen an, sein Ratskollege Markus Hermansdorfer (ÜWG) ging einen Schritt weiter. „Ich würde immer mal wieder blitzen. Denn wird nur einmal geblitzt, spricht sich das rum. Und dann wird wieder durchgebrettert“, argumentierte er. Außerdem sei in dieser Straße eine Firma ansässig, und da könnten immer wieder mal Fahrzeuge auf der Straße rangieren. „Da ist es schon besser, wenn ein Auto nur mit 30 km/h kommt. Außerdem sind da auch Kinder. 30 ist schon gerechtfertigt“, ergänzte Hermansdorfer.

„Dann ist das Geschrei groß, wenn der Führerschein weg ist“

Vize-Bürgermeister Martin Bichlmaier (SPD) sah die Angelegenheit „als zweischneidiges Schwert. Die Gemeinde Neuching ist jetzt nicht bekannt, dass sie wenig blitzt. Wir sollten jetzt einmal blitzen“, schlug Bichlmaier vor, befürchtete aber einen Präzedenzfall: „Denn dann kommt der nächste Antrag et cetera. Dann können wir nur noch blitzen. Erwischen tut es die eigenen Leute. Und dann ist das Geschrei groß, wenn der Führerschein weg ist“, meinte Bichlmaier und regte „einen Warnschuss einmal im Jahr“ an.

Schließlich beschloss das Gremium, eine einmalige Blitzaktion auf der St.-Kolomann-Straße durchzuführen und dann die Messergebnisse abzuwarten.

