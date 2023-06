Fetzige Musik und tuckernde Motoren

Von: Bernd Heinzinger

Absolute Attraktion: Das Eicher-Rad. © Bernd Heinzinger

Die Burschen aus Oberneuching dürfen mit dem Auftakt ihres Festes zum ungewöhnlichen Geburtstag 35 + 2 sehr zufrieden sein.

Neuching – Konzert mit Kult-Band und Eicher-Treffen mit 450 Bulldogs gingen fast ineinander über, und zwei Tage lang herrschte Vollbetrieb auf dem Gelände.

Der erste Abend mit der Kultband Spider Murphy Gang hatte es bereits in sich, und das Festzelt an der Lagerhausstraße füllte sich fast komplett. Der Vorsitzende Josef Widl vermeldete: „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden.“ Bereits bei der Vorband Three and One tanzten die Gäste im vorderen Bereich des Zelts, während man sich weiter hinten an den Bierbänken gemütlicher der Musik widmen durfte.

Bei den ersten Klängen der Spider Murphy Gang hielt es dann aber praktisch niemanden mehr auf den Sitzen, und zu den Klassikern wie Skandal im Sperrbezirk wurde mitgegrölt und gefeiert. Als die Musiker dann ihre letzten Klänge gespielt hatten, endete der Abend im Festzelt aber noch keineswegs. DJ Josh legte bis in die Morgenstunden auf.

Mächtig eingeheizt hat die Spider Murphy Gang den Besuchern im Festzelt, das bis zum Bersten gefüllt war. © Bernd Heinzinger

Bereits um acht Uhr in der Früh ging es dann für Widl und sein großes Team vom Burschenverein Oberneuching weiter, denn das Eicher-Treffen stand auf dem Programm. Die Fahrzeuge der Kultmarke tuckerten dabei in langer Schlange auf das Feld neben dem Festzelt – am Ende waren es rund 450 Eicher-Bulldogs der verschiedensten Baujahre und PS-Zahlen.

1936 wurde das erste Modell hergestellt, der älteste Eicher in Neuching stammte aus dem Jahr 1938. Dieser befindet sich schon immer im Besitz der Familie Veicht aus Wörth. Hans Veicht stellte ihn in Neuching zusammen mit den Enkeln Martina und Johannes aus und erzählte, dass man eigentlich selten zu Ausstellungen fahre: „Heute ist eine Ausnahme, aber das tolle Eicher-Treffen hier ist es wert.“ Sein Modell hat die Fabriknummer 603, das ist umso bemerkenswerter, weil das allererste Modell die Fabriknummer 500 hatte.

Prachtstück: Den ältesten Eicher-Bulldog aus dem Jahr 1936 präsentierte Hans Veicht aus Wörth mit seinen Enkeln Johannes (l.) und Martina. © Bernd Heinzinger

Eine andere Besonderheit bot die Geschichte von Steffen Runge und Mona Punner: Die beiden machten sich aus Schleswig-Holstein, genauer gesagt 30 Kilometer nördlich von Hamburg, auf den Weg nach Oberneuching. Die Strecke fuhren sie zwar nicht mit ihrem 3125-Eicher Turbo aus dem Jahr 1984, doch auch mit dem Lkw waren sie weit über zwölf Stunden unterwegs.

Wie sie auf das Eicher-Treffen hier kamen? Steffen Runge verriet, dass sie mit den Oberneuchinger Tom Eberl gut befreundet sind und sich häufiger gemeinsam mit ihren Fahrzeugen auf den Weg zu Treffen machen: „Das hier ist aber schon etwas Besonderes, einfach eine riesige und bestens organisierte Zusammenkunft.“

In Oberneuching durfte auch das berühmte Eicher-Rad nicht fehlen – dieses wird nur einmal im Jahr aufgestellt, betonte Widl, und man sah ihm die Freude an, dass es 2023 im Rahmen des Burschenfests geklappt hat. Bei diesem Rad fährt ein Eicher-Bulldog Loopings in Dauerschleife, durchaus ein beeindruckendes Bild für die kleinen und auch großen Besucher.

Eicher-Bulldogs – soweit das Auge reicht: 450 Traktoren der Traditionsmarke waren auf dem weitläufigen Gelände zu bewundern. © Bernd Heinzinger

Vor dieser Attraktion stellten die Burschen Fahrzeuge aus dem Jahr 1986 auf – passend zur damaligen Gründung des Oberneuchinger Burschenvereins. Auf dem weitläufigen Feld gab es ansonsten Eicher-Traktoren aus den Baujahren zwischen 1938 und 2000 zu bestaunen, mit einer PS-Anzahl zwischen elf und 145. Daneben konnten sich die Besucher auch bei Ausstellungen etwa von den Eicher-Freunden aus dem Schwarzwald genauer über die Fahrzeuge der bekannten Firma informieren.

Vorsitzender Widl schaute in die große Runde und meinte: „Das ist heute praktisch wie ein Familientreffen für junge und ältere Besucher. Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute gekommen sind.“ Für das leibliche Wohl war dabei vor dem und im Festzelt ebenso gesorgt, wie für die Unterhaltung der Kinder. Neben der Hüpfburg fand vor allem die Losbude großen Anklang, und der eine oder andere kleine Eicher-Freund marschierte stolz mit seinem eigenen gewonnenen Mini-Traktor über das Feld.