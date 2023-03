Ortsdurchfahrt Niederneuching nach Feuer gesperrt

Von: Hans Moritz

Von allen Seiten rückten die Feuerwehren dem Brand am Sonntagnachmittag zu Leibe - mit Erfolg. Ein Übergreifen konnte verhindert werden. © Hans Moritz

Zu einem brennenden Gartenhaus beziehungsweise Schuppen mussten am Sonntagnachmittag mehrere Feuerwehren nach Niederneuching ausrücken.

Niederneuching - Gegen 15 Uhr war der Alarm bei der Rettungsleitstelle Erding eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte auf dem Grundstück direkt an der Ortsdurchfahrt stand der hölzerne Anbau in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das angrenzende Wohnhaus mit Dach-Photovoltaikanlage überzuspringen. Die Feuerwehren bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Dazu musste Ortsdurchfahrt zeitweise komplett gesperrt werden. Der Rettungsdienst war mit mehreren Besatzungen und Notarzt vor Ort. Eine Person wurde wegen einer Rauchgasvergiftung untersucht. Laut Polizei ist die Brandursache noch unklar, der Schaden geht in die Zehntausende Euro. ham