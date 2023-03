Pfusch am Sporthallen-Bau

Von: Bernd Heinzinger

Mit größeren Mängeln beim Neubau der Sporthalle musste sich Neuchings Gemeinderat befassen. Die Gemeinde hat einen Anwalt eingeschaltet.

Neuching – Der Einbau des Estrichs gestaltete sich auf einer rund 350 Quadratmeter großen Fläche im Erd- sowie Obergeschoss fehlerhaft. Dort wurden keine Dehnfugen angebracht, was später für große Probleme sorgen könnte. Ein von der Gemeinde beauftragter Gutachter stellte die Mängel fest – eine Behebung muss laut Bürgermeister Thomas Bartl (CSU) schnellstmöglich geschehen: „Das hat höchste Priorität.“

Wer die Schuld hat? Von den Planern bis zur ausführenden Firma hätte jeder seinen Teil dazu beigetragen, so Bartl. Für die Beseitigung des Schadens gibt es laut Bauamtsleiter Erhard Huber zwei Möglichkeiten. Bei der ersten würde der fehlerhafte Estrich „nur“ bei rund 270 Quadratmetern wieder entfernt und bei den restlichen 80 Quadratmetern im Obergeschoss Entkopplungsmatten integriert. Lösung zwei: komplett rausreißen und neu einsetzen.

Welchen Vorteil die Entkopplungsmatten bringen, wollte Otto Hainz (SPD) wissen. Richtige Vorteile hätten diese nicht, so Huber. Die Matten sorgten dafür, dass künftig trotz der fehlenden Fugen keine Risse entstehen. „Preislich liegen sie im ähnlichen Bereich wie ein neuer Estrich“, fügte der Bauamtsleiter an. Markus Reicheneder (FWG) forderte: „Wir sollten es lieber gescheit machen lassen.“ Josef Bartl (FWG) sah es ebenso: „Wenn es kostenmäßig gleich ist, dann sollte auf der gesamten Fläche ein neuer Estrich her. Die Matten sind nur ein Mittel zum Zweck.“

Das kostet freilich einen gehörigen Batzen: Für den Ausbau des fehlerhaften Estrichs, den Einbau eines neuen mittels Schnellzement und der neuen Verrohrung der Fußbodenheizung komme man insgesamt auf gut 50 000 Euro netto für die 350 Quadratmeter große Fläche, so die Berechnung. Die Angebote wurden bereits eingeholt, und die Kosten könnten der fehlerhaft ausführenden Firma in Rechnung gestellt werden – zumindest anteilig, denn auch die Teilschuld der Architekten werde sicherlich berücksichtigt.

Für ein reibungsloses Verfahren hat die Gemeinde nach der Feststellung der Schäden durch den Gutachter einen Anwalt eingeschaltet. Dieser stellte eine Frist bis zum 3. Februar 2023 für die Mängelbeseitigung – passiert sei allerdings nichts. Thomas Bartl: „Danach konnten wir den Vertrag kündigen und taten das auch.“

Christian Steiner (WGN) wollte wissen, ob die Firma noch ein Gegengutachten erstellen könnte. Sie könnte das Ganze später noch anzweifeln, meinte Erhard Huber: „Wir haben aber auch viele Beweisfotos, die zeigen, wie schief und falsch die Arbeiten ausgeführt wurden.“

Dass der jetzt vorgesehene Schnellzement keine 1A-Lösung sei, auch das wurde aus dem Gremium angemerkt. Der Bauamtsleiter sagte dazu, dass sich dieser schneller zusammenziehe und es dadurch in der Zukunft weniger Risse gäbe: „Er ist damit sogar besser.“ Einstimmig beschloss das Gremium anschließend die Vergabe für einen neuen Estrich auf der gesamten Fläche.