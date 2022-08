Die Hühner-Retterin aus Neuching

Von: Bernd Heinzinger

Put, put, put: Sylvia Nier hat bei sich daheim zehn Hühner aufgenommen, die sonst geschlachtet worden wären. © Benrd Heinzinger

Sylvia Nier hat über eine Organisation zehn Hühner vor dem Schlachter bewahrt.

Oberneuching – Henriette, Liesl, Polly oder Paula – alle gackern und schauen interessiert, wenn jemand in ihren Garten in Oberneuching schaut. Sie gehören zu den insgesamt zehn geretteten Hühnern, die dank der 48-jährigen Sylvia Nier nicht dem Schlachten nach ihrer einjährigen Arbeit als „Eierfabrikant“ zum Opfer fielen: „Normalerweise ist für sie das Leben dann vorbei, und sie enden in einer Tütensuppe oder als Hundefutter“, erklärt Nier das Schicksal der pickenden Tierchen.

Sie hatte diverse Berichte über Schlachtungen und Tierleid gesehen: „Daher machte ich mir viele Gedanken über das Leben der Tiere und deren Wert.“ Die 48-Jährige suchte nach Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun, und fand diese bei der Organisation „Rettet das Huhn e.V.“. Vor gut einem Jahr nahm die Oberneuchingerin ganz unbedarft Kontakt auf und fragte nach, wie sie helfen kann.

Ganz ohne Tiere waren sie und ihr Mann Bernd schon vor dem Einzug der Hühner nicht. Vier aus einem Tierheim in Dubai gerettete Hunde sorgen für Bewegung im trauten Heim, dazu leben dort zwei Schildkröten und eine Katze. Bei „Rettet das Huhn“ gab es schnell einen intensiveren Kontakt mit Simone Schneider, der Allgäuer Bereichsleiterin.

„Rettet das Huhn“: Die Betriebe melden sich sogar aus eigenem Antrieb

Nach einer ausführlichen Überprüfung, schließlich müssen die Rahmenbedingungen wie ein passender Stall für das Aufnehmen der Tiere passen, gab es schon bald die Einladung zu einer Rettung bei einem Hühnerbetrieb. Diese geht bei „Rettet das Huhn“ ganz legal und im geordneten Rahmen vonstatten. Die Betriebe wissen Bescheid und melden sich sogar aus eigenem Antrieb bei der Organisation.

Nier war bei einer Aktion im Februar 2022 in der Oberpfalz dabei: „Die Bedingungen waren ziemlich übel, aber das Ganze ging extrem strukturiert über die Bühne.“ Es gab verschiedene Teams. Einige Leute fingen mit Schutzanzügen die Hühner ein, andere teilten diese auf. Einerseits in gesunde und sofort vermittelbare Exemplare, andererseits in solche, die erst einmal intensiv gepflegt werden müssen.

Der Bauer selbst war den ganzen Tag ebenfalls mit dabei, erst kurz vor Mitternacht endete die Rettung. Die Leute kamen anschließend zu einem vorher ausgemachten Treffpunkt, um ihre adoptierten Hühner abzuholen. Nier wurde an diesem Tag zur „Ersthuhnbesitzerin“, wie sie es lachend beschreibt.

In ihrem Garten in Oberneuching gibt es einen eigenen Bereich für die neuen Bewohner, mit einem großen Hühnerstall und freilich viel Platz zum Herumlaufen. Ein kleines Problem gab es anfangs mit der Beziehung zwischen den Hunden und den Hühnern: „Natürlich haben sie diese erst einmal als Beutetiere gesehen“, beschreibt Nier die ersten Tage: „Da mussten wir sie separieren. Aber mittlerweile funktioniert das Zusammenleben wunderbar.“ Es gäbe ein schönes Miteinander.

„Rettet das Huhn“: Mindestens eine Stunde lang kümmert sich Sylvia Nier um ihre Tiere

Die Oberneuchingerin selbst fühlt sich wohl mit den neuen Mitbewohnern: „Ich wollte schon immer Hühner haben“, freut sich Nier. Sie bekam ihre Zweibeiner im Alter von einem Jahr. Normalerweise können Hühner bis zu sieben Jahre alt werden, bei ihren Exemplaren sehe es aber anders aus. Denn durch genetische Veränderungen wurden sie zum Eierlegen getrimmt, und dadurch reduziert sich die Lebenserwartung auf zwei, maximal drei Jahre: „Das kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Alle sind fit wie die Sau“, betont Nier.

Die Liebe zu den Tieren war sich bei ihr schon immer ausgeprägt, und das ist auch ein Hauptaugenmerk bei den Organisatoren von „Rettet das Huhn“, kineswegs dürfe man diese Tiere zur Ausbeutung übernehmen, sagt die Oberneuchingerin: „Natürlich liegen sie weiterhin Eier, aber das darf nicht im Vordergrund stehen. Sie sollen nach ihren Strapazen ein schönes Leben haben.“

Mindestens eine Stunde am Tag kümmert sich Nier nach ihrem Job als Angestellte im Öffentlichen Dienst um ihre Schützlinge: „Es gehört auch ein intensiver Blick auf sie dazu. Ein Huhn lässt sich nicht anmerken, wenn etwas nicht stimmt. Aber mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür.“

Die Nachbarschaft hat die Tiere mittlerweile auch ins Herz geschlossen, sagt die 48-Jährige: „Oft kommen Kinder vorbei und schauen sich die Hühner an.“ Dazu dürfen sich die Nachbarn immer wieder über geschenkte Eier freuen und durchaus auch einmal besondere Aktionen bewundern. Denn Nier geht mit ihren Hühnern ab und zu Gassi in der Umgebung.

Sie bereut deren Rettung keineswegs und sagt: „Ich werde auch in der Zukunft immer wieder welche adoptieren. Sie sind einfach süß.“ Jetzt freuen sich aber erst einmal Henriette, Desirée, Olivia, Humpelchen, Liesl, Pocahontas, Polly, Paula, Ulla und Ute darauf, dass sie einen schönen Lebensabend genießen dürfen – und nicht wie ihre Artgenossen nach einem Jahr geschlachtet wurden. Wer sich ebenfalls über eine Rettung der Tiere interessiert, der kann sich auf der Homepage der Organisation unter www.rettet-das-huhn.de informieren.