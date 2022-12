Schandmaul geben Geburtstagskonzert: Mittelalter-Rock in Neuching

Von: Veronika Macht

Teilen

Die Mittelalter-Folkrock-Band Schandmaul kommt im September 2023 nach Neuching. © Veranstalter

1250 Jahre Synode Neuching: Ein Konzert der Gruppe Schandmaul ist ein Höhepunkt im Festjahr 2023.

Neuching – 1250 Jahre Synode Neuching – dieses Jubiläum wird im kommenden Jahr groß gefeiert. Die ersten Programmpunkte stehen auch schon fest, darunter einer, den die Gemeinde einen „besonderen Höhepunkt“ nennt: Am 9. September wird es Am Wirtsacker in Neuching ein Open-Air-Konzert mit der Mittelalter-Folkrock-Band Schandmaul geben, dazu kommt die Vorgruppe Tanzwut. Der Vorverkauf läuft bereits.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Das Konzert ist das Jubiläumskonzert der Tour „25 Jahre Schandmaul“ und steht unter dem Motto „Finale Dahoam“, denn die Gruppe ist in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck daheim – und damit nicht weit weg von Neuching. Tickets kosten im Vorverkauf 49 Euro zuzüglich Gebühren, an der Abendkasse werden 57 Euro fällig. Zu haben sind die Karten bereits jetzt online auf www.sinnflut.biz und auch in der Gemeindebücherei Neuching. Sie hat vor den Ferien noch am heutigen Donnerstag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, ab dem 8. Januar dann wieder zu den regulären Zeiten (Dienstag 16.30 bis 18.30 Uhr, Donnerstag 15 bis 19, Samstag 9 bis 13 Uhr).

Neben diesem musikalischen Highlight stehen auch schon etliche weitere Programmpunkte fest, wobei Änderungen vorbehalten sind. Eröffnet wird das Festjahr am 23. April mit Festgottesdienst, Vorträgen zu Neuchings Geschichte sowie der Vorstellung der Haus- und Hofchronik. Das Maibaumaufstellen in Niederneuching am 1. Mai ist ebenfalls Teil der Feierlichkeiten. Im Monat Mai folgt zudem die Präsentation eines Neuchinger Wanderwegs.

Von 7. bis 13. Juni feiert der Burschenverein Oberneuching sein Gründungsfest „35+2 Jahre“. Wie berichtet, dürfen sich die Besucher in dieser Festwoche auf ein Konzert der Spider Murphy Gang freuen. Außerdem organisieren die Burschen ein Eichertreffen mit dem Eicher-Rad, Clubbing im Festzelt, eine Junggesellen-Versteigerung, einen Festsonntag und ein Kesselfleischessen mit politischem Abend.

Ab 30. Juni erwartet die Besucher an drei Wochenenden eine Freilichtaufführung in Niederneuching, und am 23. Juli schließt sich ein Konzert mit Keller Steff an. Eine Ausstellung mit historischen Fotos und die Vorstellung der Hofschilder folgt im Juli. Von 8. bis 10. September organisiert die Gemeinde einen Mittelaltermarkt, in dessen Rahmen dann das Konzert von Schandmaul stattfindet.

Ein Kirtafest in Holzhausen mit Volkstanz und Feldvorführungen (14./15. Oktober), ein Bürgerball (18. November), ein Adventskalender im Dezember, der Christkindlmarkt (9./10. Dezember) und eine Lichtershow an Silvester sind weitere Programmpunkte des Festjahres.

Informationen zu allen Veranstaltungen inklusive aller Vorverkaufsstellen finden Interessierte ab Januar auf www.synode-neuching.de. Informationen zum Burschen-Jubiläum stehen schon jetzt auf www.bv-oberneuching.de.