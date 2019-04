Neuching packt Großprojekte an

Viele infrastrukturelle Weichenstellungen sind erfolgt, einige Großprojekte werfen ihre Schatten voraus: In der gut besuchten Neuchinger Bürgerversammlung beim Neuwirt berichtete Gemeindechef Hans Peis über den umfangreichen Maßnahmenkatalog und die Finanzausstattung der schuldenfreien Gemeinde.

Oberneuching– Die Bürger nahmen’s zufrieden zur Kenntnis.

Neuching will heuer rund 4,5 Millionen Euro investieren, der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 5,2 Millionen Euro. Auf der hohen Kante hat die Gemeinde 4,1 Millionen Euro. Peis betonte, dass die Kommunen in der Pflicht seien, ihren Beitrag zu leisten, um der Wohnungsnot entgegenzuwirken. Deshalb plane man die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten, das Mitte 2020 fertig sein soll. In einem ersten Schritt seien dafür 1,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt berücksichtigt.

Die Gemeinde ist nach Peis’ Worten immer auf der Suche nach Baugrundstücken, um Tauschflächen zu erwerben. Eine halbe Million Euro ist heuer dafür vorgesehen. Die Preise „sind stark gestiegen“. Die Gemeinde müsse „wohl oder übel in den sauren Apfel beißen“ und die Marktpreise zahlen.

Die Restkosten für die Sanierung der Ortsmitte Oberneuching würden mit 200 000 Euro zu Buche schlagen. Weitere 200 000 Euro seien für die Brücke am Mühlbach vorgesehen. In diesem Fall sei ein Neubau erforderlich.

Peis erklärte, das Baugebiet Am Kampelbach mit 29 Parzellen sei erschlossen und werde demnächst bebaut. Man habe das Einheimischenmodell überarbeitet, um es an die neuen Vergaberichtlinien anzupassen. Im Gewerbegebiet an der Feldlerchenstraße mit 14 Parzellen seien alle Grundstücke verkauft. „Es wird fleißig gebaut.“ Im Bebauungsplan sei bereits eine Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen.

Der Kindergarten St. Martin sei um zwei Krippengruppen erweitert worden, und man habe qualifiziertes Personal dafür gefunden. „Die Gesamtmaßnahme wurde schnell und gut umgesetzt.“

Der Neuchinger Bürgermeister brach auch eine Lanze für die Gemeinde als Solidargemeinschaft, getragen vom Engagement vieler. „Die Kommune ist keine Hoheitsmacht, sondern ein Dienstleister“ und biete für jeden Möglichkeiten, sich persönlich einzubringen. Peis appellierte auch an die Bürger, zur Europawahl im Mai und zur Kommunalwahl im März 2020 zu gehen, um das Feld nicht den Populisten zu überlassen: „Wir brauchen eine starke Europäische Gemeinschaft.“

In der Bürgerversammlung würdigte Peis außerdem herausragende Leistungen in Schule und Beruf. Lisa-Marie Killinger schaffte den Quali an der Mittelschule Finsing mit der Note 1,3. Lea Bogenstätters Gesamtnote an der Realschule Oberding beträgt 1,91, Bastian Lommer schaffte 1,75. Celina Ostermair erreichte eine Abschlussnote von 1,5 an der Berufsoberschule Erding. Xaver Landerl machte ein 1,3-Abitur am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding.

Über ihren zweiten Platz als Landesschützenkönigin freute sich Christine Heidler. Nick Heindl wurde Südbayerischer Meister im Motocross. Zudem wurden Andreas Stimmer und Stefan Mayer für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Niederneuching geehrt.

VRONI VOGEL