Hütte am Lüßer Weiher wird saniert

Von: Veronika Macht

Unter anderem Fenster und Türen der Hütte am Lüßer Weiher sollen saniert werden. © Macht

Die ehemalige Wasserwachthütte am Lüßer Weiher soll saniert werden. Die Sportfischer wollen dabei selbst anpacken.

Lüß – Die einstige Wasserwachthütte, die inzwischen der Sportfischerverein Neuching und der Burschenverein Oberneuching nutzen, soll saniert werden. In einem Ortstermin machte sich der Bauausschuss jetzt ein Bild davon.

Der Vorsitzende der Fischer Marcel Schoch erklärte, dass man bereits wegen einzelner Maßnahmen bei der Gemeinde angefragt habe. Im Gespräch mit dem Bauamt sei der Vorschlag aufgekommen, sich gleich das ganze Objekt anzuschauen. Insbesondere gehe es um die Fenster. Im Teil der Burschen seien bereits neue drin, bei den Fischern jedoch noch alte und sehr kleine. Hier ist der Wunsch der Fischer, größere Fenster einzubauen, damit mehr Licht ins Innere kommt. Auch die Tür sei längst in die Jahre gekommene Tür.

Wie beim Ortstermin deutlich wurde, würde der Sportfischerverein die Arbeiten selbst erledigen, die Gemeinde müsste lediglich die Materialien besorgen. Damit dürften sich die Kosten für die Kommune in Grenzen halten. Das gefiel Bürgermeister Thomas Bartl (CSU): „Eigenverantwortung ist uns sehr wichtig, und das ist hier der Fall.“ Man wolle den Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung besprechen und dann entsprechend Gelder in den Haushalt aufnehmen.

Ein weiterer Wunsch der Fischer bezieht sich auf den Vorplatz des Lagerschuppens, der sich im hinteren Bereich am Lüßer Weiher befindet. Hier wurde laut Schoch der Boden bereits abgetragen und mit Naturmaterial aufgefüllt, „damit es sauber aussieht, wenn wir unser Fischerfest haben oder Fisch to go anbieten“, erklärte er. Für solche Veranstaltungen werde meist ein Zelt aufgestellt. Das müsse im Boden verankert werden, sei jedoch immer schief. „Und wir reißen das Zelt im Prinzip kaputt, wenn wir’s wieder rausziehen“, sagte Schoch.

Also wolle man quasi Fundamente setzen, um die Zeltpfeiler dort fix anbringen zu können. Diese Pfeiler würden im Boden versenkt und seien somit nicht sichtbar. Die Fischer würden sich hierbei selbst um die Arbeiten, aber auch ums Material kümmern.

