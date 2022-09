Starke Gewerbefest-Premiere trotz Regen

Von: Markus Ostermaier

Rein ins Rennauto: Die Werkstatt Laptime-Performance bietet Sportwagen-Service und Fahrzeug-Umbauten an. © Markus Ostermaier

Vom Regen bedroht, aber nicht komplett ins Wasser gefallen ist am Sonntag das Gewerbefest in Neuching und Neufinsing. Zum ersten Mal fand der Aktionstag des Gewerbeverbands Finsing-Neuching statt. Vor allem in den trockenen Stunden waren die Siedlungsstraßen gut besucht – das Resümee fiel positiv aus.

Neuching/Neufinsing – Den Großteil der teilnehmenden Firmen eint die Tatsache: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Suche nach personellem Nachwuchs gestaltet sich jedoch deutlich schwieriger. Eine Gewerbeschau oder einen Tag des Kunden hat der seit 2000 bestehende Gewerbeverband in der Vergangenheit bereits organisiert.

Ein Fest inmitten der vielen Siedlungsstraßen, die sowohl auf Neuchinger als auch Finsinger Flur liegen, sei eine Premiere, sagte Vorsitzende Gertrud Eichinger. Das wechselhafte Wetter war für sie selbst zuletzt gar nicht mehr so ein großes Thema. „Ich habe den Wetterbericht gar nicht mehr angeschaut, ich kann es ja eh nicht ändern.“ Für alle Beteiligten war klar, dass der Tag durchgezogen wird: „Das Wetter ist einfach unternehmerisches Risiko, und das war allen bewusst.“

Trotz des Regens war laut Eichinger schon am Vormittag der Besuch nicht schlecht, und „alle Weißwürste sind weg“. Deutlich größer war der Andrang dann ab der Mittagszeit, als es trockener und kurze Zeit sogar sonnig wurde.

In der Tat gab es im Gewerbegebiet viel zu entdecken, und Orientierungssinn war durchaus gefordert. Nicht wenige staunten über die große Firmenvielfalt, die an Neuchings und Neufinsings Straßen angesiedelt sind. Wegen drei kurzfristiger Absagen waren insgesamt 35 Unternehmen und sieben ehrenamtliche Organisationen vertreten.

Fast alle der Betriebe stammen aus den Gemeinden Finsing und Neuching – so auch die Schreinerei Wittmann, die sich seit 2019 an der Neuchinger Ortsgrenze befindet. Inhaber Max Wittmann berichtete am frühen Nachmittag von vielen Gesprächen und einigen Besuchern. „Eine Schreinerei ist einfach ein Ort, der die Leute interessiert.“ Auch junge Interessenten für den Beruf gab es bereits, was Wittmann sehr freute. Zwar komme seine Firma bei der Personalsuche bislang noch gut zurecht, aber er sei trotzdem froh, dass er sich bei dem Gewerbefest präsentieren könne.

Kinderschminken und geflochtene Frisuren gab es beim Team von Andrea Struck vom gleichnamigen Neufinsinger Friseursalon. Sie begrüßte den Austausch mit den anderen Firmen, denn „einen Spaziergang durchs Gewerbegebiet macht man ja nicht so oft“. Auch Struck suche Nachwuchs, aber erhalte keine einzigen Bewerbungen auf ihre Ausbildungs- oder Praktikumsplätze. „Die Nachfrage in dem Beruf ist leider wirklich gering.“

Im Gespräch bleiben will auch die Neuchinger Baufirma Bichlmaier & Bartl. Zwei konkretere, potenzielle Kundenanfragen habe er bislang beim Gewerbefest erhalten, berichtete Martin Bichlmaier am Nachmittag. Die Auftragsbücher seiner Firma seien bislang noch gut gefüllt, auch wenn sich für 2023 bereits ein Umbruch andeute. Sogar die Probleme bei der Azubi-Suche seien bislang noch überschaubar, aber Bichlmaier bestätigt: „Maurer sind eine rare Spezies.“

„Es ist mehr los als ich dachte“, lautete das positive Zwischenfazit von Simon Eibl. Er ist Geschäftsführer von Laptime-Performance – einer Werkstatt, die sich beispielsweise um Sportwagen-Service oder Fahrzeugumbauten kümmert. „Es ist zwar nicht so unsere Zielgruppe, aber das macht ja nichts“, sagte Eibl, der durch die Beteiligung am Gewerbefest allgemein Präsenz zeigen wollte. Sein knallgelber Porsche GT3, der auch bei Rennen zum Einsatz kommt, war dennoch ein Blickfang und begehrtes Foto-Objekt.

Vor allem für Kinder gab es sonst noch viele weitere Aktionen, wie beispielsweise eine Hüpfburg oder Hau den Lukas. Die Bedienung eines Baggers war am Stand von HL Gartendesign aus Finsing äußerst beliebt. Geschäftsführer André Löschner zeigte sich mit der Veranstaltung zufrieden. Auch seine Firma sucht Landschaftsgärtner-Azubi-Verstärkung.

Sehr positiv war das Fazit des Wörthers Emanuel Michler, dessen Feinmechanik- und Maschinenbau-Firma sich erst seit Mai im Neuchinger Gewerbegebiet befindet. Die Auftragslage sei gut, das Wichtigste dafür seien aber Mitarbeiter. 2023 würde Michler gerne zwei Feinmechaniker-Ausbildungsplätze besetzen, die Suche laufe bislang allerdings noch schleppend. Umso mehr freute sich der Geschäftsführer, dass er beim Gewerbefest bereits drei Gespräche mit berufsinteressierten jungen Leuten gehabt habe.

Ansonsten war auch kulinarisch oder musikalisch einiges geboten. Vor allem junge Gäste erfreuten sich an einer Stempeljagd, die mit Tombola-Losen belohnt wurde. „Durchwegs positiv“ ist laut Eichinger nicht nur das Feedback der Unternehmer, sondern auch das Fazit vom Veranstalter, dem Gewerbeverband. „Viele Besucher haben das Gewerbegebiet neu entdeckt, und einige wussten noch gar nicht, was es hier alles gibt. Unser Ziel ist also erreicht“, sagte Eichinger.

Eine Wiederholung des Gewerbefestes sei dennoch vorerst noch nicht geplant, eher auf eine andere Art. Mit den Unternehmen soll nun Rücksprache gehalten werden und dann ein neues Projekt, zum Beispiel zu den Themen Ausbildung und Fachkräfte, entwickelt werden.