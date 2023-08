Ab ins Mittelalter: Großer Markt und Konzert locken nach Neuching

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Das Konzert mit Tanzwut (Bild) ist der Höhepunkt des Neuchinger Mittelalter-Wochenendes von 8. bis 10. September. © Matthias Bein/dpa

Gaukler, Händler und Drachenkrieger sind am Wochenende, 8. bis 10. September, zu Gast in Neuching. Für den Konzertabend mit Tanzwut gibt es noch Tickets.

Neuching – An drei Tagen verwandelt sich Mitte September das Areal neben der neuen Neuchinger Sporthalle in einen Ort aus einer längst vergangenen Zeit: Gaukler, Ritter, Händler, Handwerker, Musikanten und Feuerkünstler aus dem Mittelalter ziehen dann in Neuching ein und veranstalten ein Fest, das große und kleine Besucher faszinieren soll.

Das Mittelalter-Spektakel stellt einen weiteren Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum der Synode dar, und die Organisatoren freuten sich besonders über den Auftritt der international bekannten Band Schandmaul, die das Ganze zu einem Event machen sollte, das lange in Erinnerung bleibt.

Wie berichtet, musste Schandmaul wegen der Erkrankung des Leadsängers alle Konzerte absagen, doch die Gemeinde machte mit Plan B weiter: Die eigentlich als Vorband vorgesehene Gruppe Tanzwut wurde zum Headliner befördert und garantiert mit ihrer rockigen Mittelaltermusik und einer packenden Bühnenshow ebenfalls für Stimmung. Während der Mittelaltermarkt auf der Fläche am Wirtsacker stattfindet, kommen die Musikfreunde in der Halle auf ihre Kosten. Bis zu 700 Gäste finden dort am Samstag, 9. September (Einlass 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr) Platz. Als neue Vorbands fanden sich mit Cellarfolks (München) und Morphin (Neuching) Gruppen aus der Region.

Zurück zum Mittelaltermarkt. Bei Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl herrscht bereits große Vorfreude: „Der Markt wird eine schöne Veranstaltung für alle. Und das Schöne ist, dass jeder das Treiben bei freiem Eintritt genießen darf.“ Verschiedene Lagergruppen mit Namen wie Mixta Coetus, Hol di Auer oder das Volk von Leuna zeigen den Besuchern dabei das Leben von damals. Beim freien Söldnerhaufen des schwarzen Löwen sind zudem eine Rüst- und Waffenshow sowie historisches Kochen und Handwerk inklusive großer Schmiede zu bestaunen. Feldschlachten bieten die Drachenkrieger, sie erklären zusätzlich das mittelalterliche Geschehen.

Für Unterhaltung sorgt an allen drei Tagen die Gauklergruppe Chudadlo, auf deren Feuershow darf man sich bereits freuen. Verschiedene Musikgruppen wie Fabula, Weltenkrieger oder Cartagena machen an den drei Tagen ebenfalls Lust aufs Mittelalterleben. Und für Kinder gibt es Mitmachaktionen.

Beim ganzen Zuschauen und Staunen setzt freilich irgendwann der Hunger ein. Abhilfe gibt es an verschiedenen Ständen: Bei der Holzofenbäckerei gibt es neben Flamm- und Holzofenbroten auch eine kleine Backstube für die Kinder, dazu Drachencrêpes, Barbarenspieß oder Leckereien aus der Gar- und Hexenküche. Diverse Markthändler und Handwerker runden das emsige Treiben auf dem Markt ab.

Dieser findet an folgenden Tagen und Uhrzeiten statt: Freitag, 8. September, von 16 bis 23 Uhr, Samstag, 9. September, von 11 bis 24 Uhr und Sonntag, 10. September, von 11 bis 19 Uhr.

Für das Konzert von Tanzwut, Cellarfolks und Morphin gibt es noch Karten. Diese sind online im Vorverkauf erhältlich für 28 Euro auf www.okticket.de oder www.sinnflut.biz, ebenso während der Öffnungszeiten im Rathaus in Oberneuching oder – falls dann noch verfügbar – auch an der Abendkasse. BERND HEINZINGER

Infos zum Mittelaltermarkt stehen auf der Homepage des Veranstalters Event Gastronomie „Hexelinde“ unter www.hexelinde-event-gastronomie.de, Infos zur Synode auf www.synode-neuching.de.