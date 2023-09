1250 Jahre Synode Neuching: Von der Reise ins Mittelalter restlos begeistert

Von: Bernd Heinzinger

Luftig: Bei dieser Akrobatik-Gruppe ging es auch mal hoch hinaus. Den Zuschauern gefiel’s. © Bernd Heinzinger

Mittelaltermarkt ein voller Erfolg, beim Konzertabend mit einem blauen Auge davongekommen: So lautet die Bilanz des Wochenendes in Neuching, an dem ein weiterer Höhepunkt im Rahmen der Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier der Synode stattfand.

Neuching – Auf dem Mittelaltermarkt gab es bereits am Freitag ein emsiges Treiben. Unterschiedlichste Attraktionen lockten die Besucher an. Auf der Bühne gab es die immer wieder sehenswerte Auftritte – laut wurde es etwa bei der Band Fabula, beeindruckend bei den Gaukler- und Feueraufführungen der Gruppe Chudadlo. Über die Fläche neben dem neuen Neuchinger Kindergarten schwebten derweil verführerische Düfte, von süßen Crêpes bis zum deftigen Barbarenspieß blieben keine Wünsche offen.

Heiß: Eine Feuershow gab es von der Gruppe Chudadlo zu bestaunen. © Bernd Heinzinger

Zu einem solchen Markt gehören aber nicht nur Besucher, Essens- und Händlerstände. Verschiedene Gruppen hatten auf dem Gelände ihre Lager aufgebaut und lebten während der drei Tage annähernd so, wie es damals im Mittelalter gewesen sein muss. Das Volk von Leuna etwa war mit einer kleinen Gruppierung dabei. Einer der Gruppengründer stammt aus der Nähe des Orts im heutigen Rumänien und dort existierte eine Burg, die viele reisende Händler besuchten. Eben diese Händler stellt das Volk von Leuna heute nach, und die Mitglieder aus Kirchanschöring und Ebersberg sind auf vielen Veranstaltungen unterwegs. In Neuching erklärten sie die Besonderheit ihres großen Hobbys. Es diene einfach dazu, ohne Handy oder andere Elektronik einfach mal völlig abschalten zu können. Dazu komme der große Spaß mit dem Lagerleben.

Auch die Drachenkrieger machten sich auf nach Neuching, und am Samstagnachmittag erhielten sie in ihrem Zelt Besuch einer weiteren Gruppe mit dem Namen Die Abtrünnigen. Zusammen tranken und feierten sie gemütlich. Die Drachenkrieger bezeichnen sich als Söldnerhaufen aus dem Jahr 1350 – damals kämpften sie für verschiedenste Herren, und zwei aktive Kämpfer sind heute auch noch mit dabei. Vor allem im Dingolfinger Raum sind sie häufig zu sehen. Für sie bedeute das Mittelalterleben Entschleunigung und Entspannung in den teils hektischen Zeiten: „Ohne Handys, das ist so schön“, lautete eine der Aussagen.

Wie früher: Mitglieder der Gruppen Drachenkrieger und Die Abtrünnigen beim Lagerleben. © Bernd Heinzinger

Die Abtrünnigen stellten eine Wikingertruppe aus dem Jahre 1020 nach Christus dar – im damaligen Leben begegneten sich beide also im Gegensatz zum Mittelaltermarkt in Neuching keineswegs. Vom Kämpfer bis zum Handwerker ist bei der Gruppe aus dem nahen Finsing so ziemlich alles dabei.

Parallel sorgte auf dem Gelände des Marktes Ritter Daniel aus Nandlstadt für Aufsehen. Normalerweise sei er mit einem Freund zusammen als Tempelritter auf Veranstaltungen unterwegs, diesmal kam er alleine. Was hat er in Neuching noch vor? „Ein bisschen junge Frauen entführen und Schabernack treiben“, lautete seine mit Lachen untermalte Antwort.

Laut: Die Mittelalterband Tanzwut war der Höhepunkt des Konzertabends am Samstag und brachte viele Zuschauer zum ausrasten. Zuvor hatten bereits die Gruppen Morphin und Cellarfolks in der Neuchinger Sporthalle gespielt. © Bernd Heinzinger

Richtig voll wurde es auf dem Markt, als am Samstag die Sonne am Horizont verschwand. Während die vielen Leute dort das Treiben genossen, machte sich auch der zweite Veranstaltungspart des Wochenendes bemerkbar: In der Sporthalle startete der Konzertabend mit der Band Tanzwut als Hauptakt. Über die Umstände der Absage des eigentlichen Headliners Schandmaul wurde ausgiebig berichtet – aber auch ohne diese schaute durchaus eine beachtliche Zahl an Besuchern vorbei. Schon bei den Vorbands Morphin und Cellarfolks wurde eifrig getanzt, bei Tanzwut rasteten dann zumindest die vorderen Reihen komplett aus. Gute 300 Karten seien immerhin noch an den Mann gebracht worden, berichtete Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl: „Vor eineinhalb Wochen standen wir noch bei der Hälfte. Wir können also sagen, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind.“

Bartl hob besonders die große Anzahl an ehrenamtlichen Helfern hervor. An die 40 Leute hätten sich bereits um 16 Uhr zur Einweisung versammelt: „Das ist einfach toll.“ Auch mit der Stimmung in der Halle zeigte er sich zufrieden, mit der Gesamtveranstaltung am Wochenende sowieso: „Vom Mittelaltermarkt sind wir absolut begeistert. Vor allem, dass auch schon am ersten Tag so viele Leute kamen, hätte niemand erwartet.“ Das Gemeindeoberhaupt freute, dass so viele Neuchinger den Markt besuchten, nachdem vorab hin und wieder Skepsis geherrscht habe: „Es ist schön zu sehen, dass sie mit ihren Familien durch die Fläche geschlendert sind.“

Das abschließende Fazit Bartls lautete: „Wir haben unfassbar viel Glück gehabt, auch mit dem Wetter. Alle konnten die Zeit hier genießen.“ Während am Samstag gegen Mitternacht langsam die Lichter ausgingen und in den Lagern die Betten hergerichtet wurden, gingen die Gedanken schon in Richtung Sonntag. Auch am letzten Markttag herrschte bei bestem Spätsommerwetter ein reges Treiben.