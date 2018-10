Unfallauto setzt selbst Notruf ab

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Eicherloh

von Hans Moritz schließen

Moderne Fahrzeuge setzen nach einem Unfall per Funk selbst einen Notruf ab, wenn die Technik erkennt, dass die möglicherweise verletzten Insassen dazu nicht (mehr) in der Lage sind. Genau so ein Fall trug sich am Samstag in Eicherloh zu.