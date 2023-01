Ein Dienst-Fahrrad und neue Notebooks

Von: Klaus Kuhn

Die VG Oberneuching investiert in diesem Jahr unter anderem in Notebooks für die Verwaltung und auf Anregung des Bauamts in ein Dienst-Fahrrad.

Oberneuching – Im Eingang zur Kämmerei in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberneuching hängt ein Schild: „Wohlfühlzone“. Das beschreibt tatsächlich die Haushaltslage der VG, deren Gemeinschaftsversammlung einstimmig und ohne große Debatte den Haushalt für 2023 verabschiedet hat.

Die zentrale Aussage ist, dass die Umlage pro Einwohner mit 218 Euro stabil gehalten werden konnte. Der Etat schließt im Verwaltungshaushalt mit 1,249 Millionen Euro ab, im Vermögenshaushalt mit 115 000 Euro. Die wichtigsten Ausgaben im Vermögenshaushalt für Investitionen betreffen die Ausstattung für die EDV. Die stationären Computer werden nach dem Bericht der VG-Vorsitzenden und Ottenhofener Bürgermeisterin Nicole Schley (SPD) Zug um Zug durch Notebooks ersetzt, weil diese flexibler einsetzbar seien und auch Homeoffice für die Mitarbeiter ermöglichen.

Das Bauamt erhält ein GPS-Gerät für 8500 Euro und kann künftig selbst verschiedene Dinge einmessen. Bisher, so Schley, habe ein solches Gerät ausgeliehen werden müssen. Kanalkataster könnten jetzt leichter erstellt werden, und das Bauamt könne etwa die Frage, ob ein Baum auf öffentlichem oder privatem Grund steht, sofort beantworten.

Ein uraltes Programm für die Erstellung von Ausschreibungen wird ersetzt, und auf Anregung des Bauamts wird ein Dienst-Fahrrad beschafft. Für kürzere Wege vor allem freilich in Neuching sei das eine kostengünstige Sache, so Schley. Die Haushaltslage stellte sie als sehr positiv dar.

Die für das Jahr 2022 eingeplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage habe nicht in Anspruch genommen werden müssen. Es habe im Gegenteil eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erwirtschaftet werden können. Genau das macht es auch möglich, trotz der genannten Investitionen die Umlage stabil zu halten.

Für 2023 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 115 000 Euro vorgesehen. Die Haushaltssatzung enthält keinerlei Kreditaufnahmen. Die Verwaltungsgemeinschaft ist und bleibt schuldenfrei. Kassenkredite sind ebenfalls nicht vorgesehen. Niemand rechnet mit deren Notwendigkeit. Einfach gestaltet sich auch die Darstellung des Vermögens der VG: Es gibt nämlich keins, sieht man von der EDV-Ausstattung ab. Im Rathaus ist man bekanntlich zur Miete.

Interessant war die Bemerkung von Schley über die Anstrengungen der Verwaltungsgemeinschaft, was die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. So wird ein Steh-Schreibtisch beschafft, weil es eine Binsenweisheit ist, dass der Mensch eigentlich nicht zum Sitzen gebaut ist. „Wir bezuschussten auch Bildschirm-Arbeitsbrillen, weil uns die Gesundheit unserer Leute am Herzen liegt“, so eine weitere Bemerkung Schleys. Und plötzlich wird das Schild im Eingang zur Kämmerei auch von daher verständlich: Es ist wohl tatsächlich eine Wohlfühlzone in diesem Rathaus. klk