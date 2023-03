„Wir stehen vor spannenden Jahren“ – Kritische Worte zu Neuchinger Haushalt 2023

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Neuchings Schuldenstand weiter nach oben treibt ein geplantes Darlehen in Höhe von knapp fünf Millionen Euro. (Symbolbild) © imago stock&people

Große Investitionen, schwierige Zeiten: Das Aufstellen eines vernünftigen Haushalts stellte auch Neuching vor Herausforderungen. In der Gemeinderatssitzung präsentierte Kämmerer Günter Gels aber ein Werk, mit dem alle Gremiumsmitglieder leben konnten – auch wenn kritische Worte nicht ausblieben.

Neuching – Der Haushalt 2023 besitzt ein Gesamtvolumen von über 18 Millionen Euro, aufgegliedert in knapp 7,6 Millionen Euro im Verwaltungs- und knapp 10,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Durch die Steigerung der Hebesätze bei den Grundsteuern von 300 auf 400 v. H. und bei der Gewerbesteuer von 350 auf 370 v. H. steigen die Ansätze zwar deutlich, beim Gewerbe von 1,4 auf 1,6 Millionen Euro.

Auch die Beteiligung an der Einkommenssteuer geht nach oben, liegt dem Ansatz nach für 2023 bei 2,5 Millionen Euro (2022: 2,3 Millionen Euro). Die großen Ausgaben für das Kinderhaus und die neue Sporthalle machen aber eine Kreditaufnahme unabdingbar.

Der Kämmerer plant mit neuen Darlehen in Höhe von knapp fünf Millionen Euro, was den aktuellen Schuldenstand von 3,8 Millionen Euro nach oben treibt. Auch die Rücklagen der Gemeinde sinken, für das laufende Jahr sollen vom aktuellen Bestand von 4,2 Millionen Euro rund 3,6 Millionen Euro entnommen werden. Die erforderliche Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt kann Neuching dank der Steigerung der Hebesätze erreichen, übersteigt mit 467 910 Euro dabei die erforderliche Summe sogar um rund 56 000 Euro.

Gute acht Millionen Euro sind im Haushalt 2023 für die beiden größten Bauprojekte der Gemeindegeschichte enthalten. Das müsse man erst einmal stemmen, betonte Otto Hainz (SPD): „Ich sehe eine sehr seriöse Kassenführung. Wir bauen halt das Kinderhaus und die Sporthalle, beteiligen uns dazu an der Mittelschule. Da kann man nicht damit rechnen, dass die Schulden in zwei Jahren wieder weg sind. Wir packen es trotzdem.“

Etwas kritischer sah es Martin Huber von der CSU. Dass die Kommune in den derzeit schweren Zeiten Kredite aufnehmen müsse, sei alles andere als glücklich: „Wir müssen froh sein, wenn wir zukünftig nicht in einen zweistelligen Millionenbetrag rutschen und sollten sparsam sein.“ Dass Neuching zum Zeitpunkt der Planungen keine Glaskugel zur Verfügung hatte, meinte Bürgermeister Thomas Bartl (CSU): „Die ganzen Krisen waren bei den Beschlüssen zum Bau der Projekte nicht absehbar.“ Er kritisierte dabei auch die Bundesregierung, die Geld in alle Welt schicke, aber für die eigenen Bürger nur wenig mache: „Daher trifft es den gesamten Wohlstandslandkreis Erding heftig und wir stehen vor spannenden Jahren. Sowohl Gemeinden als auch Privatleute werden auf einiges verzichten müssen.“

Markus Lanzl (FWG) forderte, dass man bei Investitionen genauestens hinschauen müsse und nicht mehr jeden Wunsch seitens der Vereine erfüllen könne. Dass die Zahlen niemandem gefallen, meinte Christian Steiner (WGN): „Dafür haben wir bald zwei sehr schöne und mit dem Kindergarten auch ein sehr wichtiges neues Gebäude. Neuching wächst und wir brauchen das.“ Er zeigte sich mit Blick auf die Zukunft nicht so skeptisch wie andere – beim Beschluss präsentierte sich das Gremium aber einig: Ohne Gegenstimme folgte die Genehmigung des Haushalts 2023.