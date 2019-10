Florian Fink, der Neuchinger Scherzbold

Bereits zum zweiten Mal nimmt Florian Fink aus Niederneuching an der oberbayerischen Witzemeisterschaft teil.

Niederneuching– Bereits zum zweiten Mal nimmt Florian Fink aus Niederneuching an der oberbayerischen Witzemeisterschaft – diesmal in Dachau – teil. Diesen Sonntag muss sich der 41-Jährige in gemütlicher Stammtischatmosphäre gegen andere Witzeerzähler behaupten.

Voriges Jahr war der Niederneuchinger schon in Ebersberg dabei und schaffte es in die zweite Runde: „Die Finalrunde habe ich nur knapp verpasst“, erzählt er der Heimatzeitung. Dabei ist das Finale die wohl lustigste Runde. Denn während in Durchgang eins und zwei jeder einen Witz erzählt, sieht es in der Endrunde anders aus: „Im Finale sind drei Personen und erzählen so lange Witze, bis die Jury einen zum Sieger erklärt.“

„Ich mache das eher aus Gaudi“

Beworben hat sich Fink voriges Jahr eher zufällig. „Ich habe mir Karten gekauft, und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, selber mitzumachen.“ Heuer wurde er dagegen eingeladen. „Ich hätte mich aber auch so wieder beworben.“

Große Ambitionen hat der in Markt Schwaben arbeitende Büroangestellte zwar nicht: „Ich mache das eher aus Gaudi, es soll ein lustiger Abend werden.“

Doch neuerdings probiert er sich auch nebenbei als Kabarettist. „Das mach’ ich wirklich erst seit Kurzem. Was dabei rauskommt, muss man sehen.“

Tickets und Infos

Die oberbayerische Witzemeisterschaft findet am Sonntag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Theatersaal des ASV Dachau statt. Karten und weitere Infos gibt es im Internet auf www.witzemeisterschaft.de.

Mayls Majurani